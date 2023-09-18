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Эксперты спрогнозировали рост цен на автомобили

Эксперт Терлюкевич: к концу 2023 года автомобили подорожают на 10-20%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В IV квартале текущего года на 10–20% подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили, считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Об этом он рассказал «Известиям» 18 сентября.

При этом он отметил, что прогнозы по повышению стоимости машин во второй половине 2023 года, оправдались, однако ситуация на рынке остается стабильной. По его словам, пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж.

«В конце 2023 года уровень продаж во многом будет зависеть от внешних факторов. На 10–20% подорожают как отечественные, так и официально импортируемые автомобили. Любые новые потрясения могут сдерживать рост рынка, но текущий прогноз потенциального объема продаж — до 1 млн автомобилей за 2023 год. Это на 25% больше, чем в прошлом году», — уточнил Терлюкевич.

В свою очередь, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский выразил мнение, что покупателей в настоящее время достаточно много. Также он рассказал, что по ряду моделей, которые стоят в фокусе контроля, рост цен уже составил 12–16%.

Он добавил, что никто из производителей, дилеров не отказывался от скидок, акций и изменение цен никак не влияет на эти программы.

«По тем маркам, кто импортировал автомобили или компоненты по новому курсу юаня, было наибольшее повышение цен. Те, кто сумел реализовать хеджирование юаня, смогли сохранить цены и даже сейчас еще могут их удерживать. В настоящее время ситуация с ценой определяется компетентностью финансовой службы импортера», — объяснил Ольховский.

По его мнению, в сентябре и в октябре будут сделаны дополнительные шаги по изменению стоимости автомобилей.

«Утильсбор, безусловно, уже применен к ценообразованию, но это не значит, что импортеры сразу его включили дополнительно в стоимость. Они отыграют новые издержки, но будут делать это так, чтобы влияние на продажи и доходность было наименее чувствительным», — заключил он.

Как поставить новый автомобиль на учет в 2023 году

Ранее, 5 сентября, аналитики «Автостата» сообщили, что по итогам августа на российском рынке было реализовано 109,7 тыс. новых автомобилей, что на 15% больше, чем в июле 2023 года, и в 2,6 раза больше показателя августа 2022-го.

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