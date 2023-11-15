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«Автодом» и «АвтоСпецЦентр» перестанут поставлять машины по параллельному импорту

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Дилеры «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», управляющиеся одной компанией, решили перестать поставлять автомобили по параллельному импорту, при этом ввоз запчастей продолжится. Об этом 15 ноября сообщили в компании.

«ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» приняли решение закрывать направление параллельного импорта», — рассказали в пресс-службе ТАСС.

Там отметили снижение спроса на машины премиальных европейских марок. Дилеры планируют распродать оставшиеся авто.

«В дальнейшем, в связи с ограничениями по поставкам и росту стоимости параллельного импорта премиальных автомобилей из Европы, поставки будут штучными, и мы переориентируем приоритеты на развитие официальных поставок китайских электромобилей и гибридных авто», — добавили в компании.

«Автодом» и «АвтоСпецЦентр» продолжат выполнять обязательства перед обладателями машин европейских марок в полном объеме.

СТО происходит: владельцы новых европейских авто жалуются на блокировки
Проблема коснулась BMW, Mercedes и Renault, ввезенных по параллельному импорту

13 ноября «Известия» выяснили, что отечественные дилеры не могут распродать запасы некоторых моделей ушедших из России европейских и корейских брендов. Например, у Kia до сих пор есть в наличии Cerato и Seltos 2022 года выпуска, а у Volkswagen — Taos и Tiguan. Главная причина того, что машины «залежались», состоит в том, что они стоят гораздо дороже, чем в начале 2022 года, считают эксперты.

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