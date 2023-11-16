 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Для участников СВО провели экскурсию по выставке «Россия»
Культура
Директором Большого театра станет Валерий Гергиев
Мир
Эсминец США сбил беспилотник из Йемена над Красным морем
Мир
Правительство Чехии одобрило заморозку госсобственности РФ в стране
Мир
СБ ООН не принял поправку РФ с призывом к гуманитарному перемирию в Газе
Мир
В ЦАХАЛ признали хорошую подготовку ХАМАС
Общество
Адвокат Стрелкова сообщил о завершении следствия по его делу
Мир
Пункт пропуска «Рафах» в среду пересекли 88 граждан России
Происшествия
Авария с участием 14 машин произошла на трассе А-114 под Череповцом
Мир
СМИ рассказали о планах Финляндии закрыть переходы на границе с Россией
Общество
Цифровую платформу мониторинга перевозок пассажиров реализуют в 2024 году
Мир
Байден на встрече с Си Цзиньпином заявил о необходимости не допускать конфликта
Мир
СМИ указали на факт повреждения Balticconnector рядом с «Северным потоком»
/

Ввозный надзор: импортеры авто пожаловались на правила начисления утильсбора

Прокуроры проконтролируют соблюдение закона при взимании «утиля»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые правила начисления утилизационного сбора привели к многочисленным жалобам со стороны импортеров автомобилей в органы прокуратуры. Ситуацию с соблюдением требований законодательства в этой сфере на контроль взяла Генеральная прокуратура РФ. Вмешательство надзорных органов вряд ли изменит положение дел со взиманием этого платежа, считают эксперты и юристы. Подробности — в материале «Известий».

На особом контроле

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию со взиманием утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте надзорного ведомства. Заинтересованность прокуроров связана со вступлением в силу постановления правительства Российской Федерации от 17 октября 2023 года № 1722.

«В связи с многочисленными обращениями граждан о проблемных вопросах, возникающих при взимании таможенными органами утилизационного сбора, Генеральной прокуратурой Российской Федерации ситуация взята на контроль, запрошены позиции уполномоченных ведомств по обозначенной проблеме», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Как ранее сообщали «Известия», согласно постановлению правительства № 1722, в случае если автомобиль был ввезен на территорию в ЕАЭС юрлицом, а затем был поставлен в Россию уже физлицом, то на него не распространяются пониженные коэффициенты по уплате утильсбора, предусмотренные для «физиков». На такую машину утилизационный сбор начисляется по ставкам, действующим в отношении «юриков».

Эту информацию подтверждают в Минпромторге. В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что «уплата утилизационного сбора по полной ставке установлена в отношении автомобилей, импортированных на территорию ЕАЭС юридическими лицами и в дальнейшем ввезенных в Россию физическими лицами».

Кроме того, еще в начале июля кабмин принял постановление, увеличивающее размер ставок утилизационного сбора. Однако для импортеров-физлиц были сохранены действовавшие ранее льготные коэффициенты (0,17 — для новых машин и 0,26 — для моделей старше трех лет). С учетом базовой ставки в 20 тыс. рублей при ввозе автомобиля физлица должны заплатить 3,4 или 5,2 тыс. рублей соответственно.

Двигатель распродаж: как повышение утильсбора повлияет на стоимость машин
С 1 августа тарифы выросли и на ввозимые иномарки, и отечественные авто

Для импортеров-юрлиц с августа этого года тарифы стали существенно выше: от 81 тыс. рублей за новый автомобиль с мотором объемом менее 1 л и до 1,28 млн рублей за подержанный автомобиль с двигателем более 3,5 л. При этом теперь воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора «физики» могут только один раз в течение года. Кроме того, эта льгота будет действовать лишь в том случае, если ввезенный гражданином автомобиль остается в его собственности не менее года. При несоблюдении хотя бы одного из этих условий ему придется уплачивать утильсбор по ставкам, действующим для юрлиц, отмечают в Минпромторге.

Вам придется доплатить

Несмотря на то что и Минпромторг, и Федеральная таможенная служба в конце октября — начале ноября опубликовали подробные разъяснения относительно правил начисления утилизационного сбора, а также условий, при которых не работают льготы для импортеров-физлиц, для многих людей необходимость доплаты достаточно приличной суммы стала сюрпризом.

Как рассказал «Известиям» один из таких покупателей Илья (имя изменено), он приобрел в Армении битый автомобиль с мотором объемом более 3,5 л. Он решил сначала отремонтировать машину, а только потом заниматься ее таможенным оформлением.

город
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Уплатить утилизационный сбор до 29 октября я не успел. Теперь мне говорят: «Вам надо доплатить больше 1 млн рублей». Машину покупал для себя, перепродажей не занимаюсь. Теперь не знаю, что и делать, — рассказал Илья свою историю.

В похожей ситуации оказались и другие покупатели, которые не успели оформить автомобиль до вступления в силу новых правил и теперь в качестве утильсбора им необходимо доплатить суммы, сопоставимые со стоимостью самой машины.

Лицевой счет: правительство уточнило правила начисления утильсбора
Автомобили по параллельному импорту могут резко подорожать

На законных основаниях

С правовой точки зрения таможенники, предлагающие импортерам-физлицам доплатить утильсбор, действуют в рамках закона, считают юристы и эксперты.

— В данном случае они исполняют постановления правительства, которые установили правила начисления утилизационного сбора, а также условия для применения льготных ставок по его уплате. Вмешательство Генпрокуратуры в данном случае никак не отразится на ситуации, — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он отмечает, что по схеме «юрлицо — договор купли-продажи — физлицо» в Россию через Киргизию, Армению и другие страны ЕАЭС поставляется подавляющее большинство автомобилей, в том числе и по параллельному импорту. При этом по факту все проблемы, связанные с уплатой утилизационного сбора и таможенных платежей, ложатся на конечного потребителя, подчеркивает эксперт.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С ним согласен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он также считает, что в нынешней ситуации таможенные органы лишь исполняют решения, принятые кабинетом министров. Вместе с тем он не исключает, что вмешательство Генеральной прокуратуры всё же сможет привести к изменению законодательства в части начисления утилизационного сбора и правилах применения льготных ставок.

— В постановлении правительства № 1722 есть сноска, согласно которой требование о полной оплате утильсбора в отношении транспортных средств, импортированных в страны ЕАЭС, а затем попавших в Россию, действует в отношении автомобилей, ввезенных после 1 августа 2023 года. То есть фактически в данном случае речь может идти об обратной силе документа. Ведь человек, который купил машину у юрлица в Киргизии или Армении в августе или сентябре, не знал и не мог знать, что в конце октября будут приняты новые правила, которые лишат его льгот на уплату утилизационного сбора, — заявил «Известиям» Сергей Радько.

Надзорная станция: Генпрокуратура заинтересовалась утильсбором
Прокуроры нашли «правовую неопределенность» при ввозе электромобилей

В случае если Генеральная прокуратура направит в правительство или Верховный суд представление об отмене или изменении этого пункта документа, то для покупателей, которые сейчас столкнулись с необходимостью доплаты утильсбора, ситуация может измениться в лучшую сторону, считает юрист.

В Генеральной прокуратуре РФ на запрос «Известий» относительно перспектив направления такого представления оперативно ответить не смогли.

Всё проверить

Чтобы не столкнуться с необходимостью доплаты утильсбора при покупке автомобилей из стран ЕАЭС, вице-президент НАС рекомендует потенциальным покупателям максимально тщательно проверять все документы и особое внимание уделять вопросам уплаты утилизационного сбора.

— Уже сейчас полно объявлений, где продавцы уверяют, что этот сбор уплачен и никаких проблем в дальнейшем с ним не будет. Доверять таким обещаниям точно не стоит. Напротив, следует самым внимательным образом проверить, кем он был уплачен и в каком объеме. Если есть сомнения, от покупки стоит оказаться или отдавать себе отчет в том, что в дальнейшем, в зависимости от объема двигателя, придется доплатить до 1,28 млн рублей, — отметил Антон Шапарин в беседе с «Известиями».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир