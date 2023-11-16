Ввозный надзор: импортеры авто пожаловались на правила начисления утильсбора

Новые правила начисления утилизационного сбора привели к многочисленным жалобам со стороны импортеров автомобилей в органы прокуратуры. Ситуацию с соблюдением требований законодательства в этой сфере на контроль взяла Генеральная прокуратура РФ. Вмешательство надзорных органов вряд ли изменит положение дел со взиманием этого платежа, считают эксперты и юристы. Подробности — в материале «Известий».

На особом контроле

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию со взиманием утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте надзорного ведомства. Заинтересованность прокуроров связана со вступлением в силу постановления правительства Российской Федерации от 17 октября 2023 года № 1722.

«В связи с многочисленными обращениями граждан о проблемных вопросах, возникающих при взимании таможенными органами утилизационного сбора, Генеральной прокуратурой Российской Федерации ситуация взята на контроль, запрошены позиции уполномоченных ведомств по обозначенной проблеме», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Как ранее сообщали «Известия», согласно постановлению правительства № 1722, в случае если автомобиль был ввезен на территорию в ЕАЭС юрлицом, а затем был поставлен в Россию уже физлицом, то на него не распространяются пониженные коэффициенты по уплате утильсбора, предусмотренные для «физиков». На такую машину утилизационный сбор начисляется по ставкам, действующим в отношении «юриков».

Эту информацию подтверждают в Минпромторге. В сообщении пресс-службы министерства отмечается, что «уплата утилизационного сбора по полной ставке установлена в отношении автомобилей, импортированных на территорию ЕАЭС юридическими лицами и в дальнейшем ввезенных в Россию физическими лицами».

Кроме того, еще в начале июля кабмин принял постановление, увеличивающее размер ставок утилизационного сбора. Однако для импортеров-физлиц были сохранены действовавшие ранее льготные коэффициенты (0,17 — для новых машин и 0,26 — для моделей старше трех лет). С учетом базовой ставки в 20 тыс. рублей при ввозе автомобиля физлица должны заплатить 3,4 или 5,2 тыс. рублей соответственно.

Для импортеров-юрлиц с августа этого года тарифы стали существенно выше: от 81 тыс. рублей за новый автомобиль с мотором объемом менее 1 л и до 1,28 млн рублей за подержанный автомобиль с двигателем более 3,5 л. При этом теперь воспользоваться льготной ставкой утилизационного сбора «физики» могут только один раз в течение года. Кроме того, эта льгота будет действовать лишь в том случае, если ввезенный гражданином автомобиль остается в его собственности не менее года. При несоблюдении хотя бы одного из этих условий ему придется уплачивать утильсбор по ставкам, действующим для юрлиц, отмечают в Минпромторге.

Вам придется доплатить

Несмотря на то что и Минпромторг, и Федеральная таможенная служба в конце октября — начале ноября опубликовали подробные разъяснения относительно правил начисления утилизационного сбора, а также условий, при которых не работают льготы для импортеров-физлиц, для многих людей необходимость доплаты достаточно приличной суммы стала сюрпризом.

Как рассказал «Известиям» один из таких покупателей Илья (имя изменено), он приобрел в Армении битый автомобиль с мотором объемом более 3,5 л. Он решил сначала отремонтировать машину, а только потом заниматься ее таможенным оформлением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Уплатить утилизационный сбор до 29 октября я не успел. Теперь мне говорят: «Вам надо доплатить больше 1 млн рублей». Машину покупал для себя, перепродажей не занимаюсь. Теперь не знаю, что и делать, — рассказал Илья свою историю.

В похожей ситуации оказались и другие покупатели, которые не успели оформить автомобиль до вступления в силу новых правил и теперь в качестве утильсбора им необходимо доплатить суммы, сопоставимые со стоимостью самой машины.

На законных основаниях

С правовой точки зрения таможенники, предлагающие импортерам-физлицам доплатить утильсбор, действуют в рамках закона, считают юристы и эксперты.

— В данном случае они исполняют постановления правительства, которые установили правила начисления утилизационного сбора, а также условия для применения льготных ставок по его уплате. Вмешательство Генпрокуратуры в данном случае никак не отразится на ситуации , — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он отмечает, что по схеме «юрлицо — договор купли-продажи — физлицо» в Россию через Киргизию, Армению и другие страны ЕАЭС поставляется подавляющее большинство автомобилей, в том числе и по параллельному импорту. При этом по факту все проблемы, связанные с уплатой утилизационного сбора и таможенных платежей, ложатся на конечного потребителя, подчеркивает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С ним согласен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он также считает, что в нынешней ситуации таможенные органы лишь исполняют решения, принятые кабинетом министров. Вместе с тем он не исключает, что вмешательство Генеральной прокуратуры всё же сможет привести к изменению законодательства в части начисления утилизационного сбора и правилах применения льготных ставок.

— В постановлении правительства № 1722 есть сноска, согласно которой требование о полной оплате утильсбора в отношении транспортных средств, импортированных в страны ЕАЭС, а затем попавших в Россию, действует в отношении автомобилей, ввезенных после 1 августа 2023 года. То есть фактически в данном случае речь может идти об обратной силе документа. Ведь человек, который купил машину у юрлица в Киргизии или Армении в августе или сентябре, не знал и не мог знать, что в конце октября будут приняты новые правила, которые лишат его льгот на уплату утилизационного сбора, — заявил «Известиям» Сергей Радько.

В случае если Генеральная прокуратура направит в правительство или Верховный суд представление об отмене или изменении этого пункта документа, то для покупателей, которые сейчас столкнулись с необходимостью доплаты утильсбора, ситуация может измениться в лучшую сторону, считает юрист.

В Генеральной прокуратуре РФ на запрос «Известий» относительно перспектив направления такого представления оперативно ответить не смогли.

Всё проверить

Чтобы не столкнуться с необходимостью доплаты утильсбора при покупке автомобилей из стран ЕАЭС, вице-президент НАС рекомендует потенциальным покупателям максимально тщательно проверять все документы и особое внимание уделять вопросам уплаты утилизационного сбора.