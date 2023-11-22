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Лишнее колесо: что мешает российскому автопрому

Российские автопроизводители переписывают производственные планы
Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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АвтоВАЗ произведет в этом году меньше машин, изменены и сроки по запуску ключевых новинок. В компании предложили отсрочить уплату утильсбора, усилить господдержку автогиганта, а другие российские предприятия, наоборот, лишать льгот за недостаточную локализацию производства. Поможет ли это появлению современных российских машин — разбирались «Известия».

Автомобильная промышленность России выходит на «устойчивый трек по восстановлению», заявил замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов на заседании в Совете Федерации, посвященном мерам по господдержке автопрома. По его словам, в январе–октябре в России было выпущено более 567 тыс. автомобилей, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года.

Планы поменялись

Между тем выступавший следом президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о корректировке производственных планов из-за попадания в американский санкционный список. Ранее в кулуарах форума «Транспорт России – 2023» он говорил о снижении выпуска на 10%. Всего в 2023 году АвтоВАЗ планировал произвести 400 тыс. машин. Попадание АвтоВАЗа в SDN-лист привело к блокировке платежей компании.

автоваз
Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

— Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции. Причем это идет, к сожалению, повсеместно — не только из недружественных дестинаций. Но и с учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков, — рассказал глава российского автогиганта. Он добавил, что это оказывает негативное влияние на производственные планы и логистику поставок.

На этом фоне аккуратной корректировке подверглись сроки выхода новых моделей. АвтоВАЗ действительно перезапустил производство модели Largus на месяц раньше обещанного срока — в августе 2023 года, но речь идет о серии лишь в 650 машин.

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«Ларгусы» переезжают в Ижевск, где в декабре соберут первую партию электрифицированных e-Largus — снова крохотной партией в 30 штук. Старт полноценного производства бензиновых и электрических машин там намечен на первое полугодие 2024 года.

«Искра» на новый год

О проекте по выпуску моделей Lada на заводе в Санкт-Петербурге совместно с восточными партнерами говорят пока очень осторожно. Кроссовер Lada X-Cross 5, первенец этого сотрудничества, в продажу так пока и не поступил, хотя старт его производства был анонсирован еще в июне. В продемонстрированной Соколовым презентации запуск проекта определен 2024 годом, но совместные машины не были упомянуты в числе новых моделей, которые АвтоВАЗ выпустит в течение двух-трех лет.

Автомобиль Lada X-Cross 5 на выставке ПМЭФ-2023

Презентация автомобиля Lada X-Cross 5 на выставке ПМЭФ-2023

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Летом будет запущена «новая модель С-класса» Aura, фактически длиннобазная «Веста» с улучшенным оснащением. На начало 2025 года запланирован старт нового семейства «Искра», которая, по словам Соколова, заменит «Гранту». Согласно продемонстрированной презентации, машина будет представлена в трех вариантах: седан, универсал и универсал-кросс. В год планируют выпускать 110–115 тыс. машин. На рубеже 2025–2026 годов «АвтоВАЗ» запустит в серию кроссовер «городского класса». Названия он пока не имеет, из презентации известно, что у него будет клиренс 210 мм, вместительный багажник (508 л) и 150-сильный турбомотор. В списке опций двухзонный климат-контроль и обогрев боковых стекол.

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Нуждаются в средствах

Для успешной реализации всех этих проектов необходима господдержка, считает Соколов.

— Мы крайне нуждаемся в оборотных средствах. С учетом высокой ключевой ставки, мы надеемся, что к началу 2024 года правительство выпустит постановление о переносе сроков уплаты утилизационного сбора. Также просили бы поддержать отсрочку уплаты утилизационного сбора в бюджет в рамках 2024 года, — заявил президент АвтоВАЗа. Он отметил, что только на выплату процентов по кредитам в 2024 году автопроизводитель заложил 20 млрд рублей.

автоваз
Фото: РИА Новости/Дмитрий Каса

— Эти деньги не пойдут на инвестиции и другую производственную программу АвтоВАЗа. Мы будем вынуждены платить по кредитам, — отметил Соколов.

Кроме того, для урегулирования проблемы высокой кредитной нагрузки компании, доставшейся от прежнего акционера Renault (120 млрд рублей), предлагается ввести субсидирование процентной ставки по кредитам.

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«Это наша жесткая позиция»

Соколов призвал к дальнейшему ужесточению мер по защите внутреннего рынка. Прежде всего к более жестким требованиям по локализации производящихся в России авто- и электромобилей для допуска к программам господдержки и работе в такси. Также он предложил ликвидировать лазейки, благодаря которым госпредприятия пользуются нелокализованными автомобилями. Производство китайских автомобилей с низкой локализацией Соколов назвал скрытым импортом.

— Низколокализованные сборщики не дают никакой добавочной и прибавочной стоимости на территории России. Как правило, не инвестируют в НИОКР и локализацию, не развивают инженерные компетенции. Это прямой путь к технологической зависимости. Такая бизнес-модель не должна рассчитывать на какую-либо господдержку. Это наша жесткая позиция как флагмана отечественного автопрома, — заявил Соколов. Он также отметил, что Lada e-Largus станет самым высоколокализованным российским электромобилем и поэтому может рассчитывать на господдержку.

Lada e-Largus

Lada e-Largus

Фото: Lada

Вопрос цены

Проект Минпромторга о переносе уплаты утилизационного сбора уже получил одобрение в ряде министерств и у представителей автомобильных компаний. Директор департамента транспорта аппарата правительства России Анатолий Мещеряков заявил, что документ будет рассмотрен максимально быстро, однако отметил, что нельзя рассматривать подобные вопросы в отрыве от потребителей. Он также призвал уделять важное внимание сервису и следить за ценой автомобилей.

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— По странному стечению обстоятельств, чем больше мы производим, тем больше увеличивается стоимость выпускаемой продукции. Что, опять же, влияет на конечного потребителя и на стоимость транспортной услуги, — отметил Мещеряков.

Миллиарды на льготы

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов отметил, что в следующем году на льготное кредитование выделят в 2,5 раза большую сумму — 17 млрд рублей. Безусловным приоритетом он считает достижение технологического суверенитета, углубление локализации и развитие собственной компонентной базы.

Альберт Каримов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

— В следующем году компания НАМИ «Инновационные компоненты» начнет производство систем ABS и ESP c перспективой выпуска 500 тыс. в год вместе с уже открытым производство ИТЭЛМА позволят закрывать потребность в таких комплектующих для российских сборочных предприятий, — рассказал Каримов.

Планы и локализация

Процесс локализации российских предприятий по сборке легковых автомобилей идет по-разному. Например, «Москвич» начал сварку кузовов, «Моторинвест» договорился со своим китайским партнером о реверс-инжиниринге и провел переговоры с российским поставщиком электромоторов. И «Москвич», и «Моторинвест» также пересмотрели производственные планы в сторону уменьшения выпуска. В пресс-службе УАЗа «Известиям» пояснили, что планы не меняли.

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На решение липецкого предприятия повлияли логистические сложности с поставками машинокомплектов, рассказали в пресс-службе «Моторинвеста». Так, анонсированный в марте Evolute i-Sky пошел в производство только в ноябре. Проект по сборке в России премиальных гибридов и электромобилей Voyah пришлось отложить из-за санкций. Тем не менее управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников рассказал, что планируется расширить линейку Evolute до шести моделей и начать производство гибридного автомобиля D-класса. Что касается мер поддержки, представитель «Моторинвеста» предложил сосредоточиться на развитии сети зарядных станций, льготах на покупку «зеленого» электротранспорта. Кроме того, он предложил запретить пассажирские перевозки на такси с двигателем внутреннего сгорания в рекреационных и курортно-санаторных зонах.

москвич
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Не решит всех проблем

Требования АвтоВАЗа окажут негативное влияние на развитие отечественной автомобильной промышленности, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

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— Соколову досталось достаточно сложное наследство, и не его вина, что АвтоВАЗ оказался в такой ситуации. Раньше у нас была конкуренция, несмотря на господдержку, и у заводов был интерес создавать лучший продукт, лучшую услугу, они боролись за потребителя. В отсутствие нормальной рыночной конкуренции никакое развитие отрасли невозможно, — считает Бургазлиев.

Автоэксперт Игорь Моржаретто допустил, что балльная система локализации может быть переписана, как и правила госзакупок, но проблем это не решит.

автоваз
Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов

— Проблемы никуда не денутся, пока есть санкции. У АвтоВАЗА, даже не считая ижевскую площадку, мощность 800 тыс. машин. Другой вопрос — из чего собирать, — отметил Моржаретто.

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