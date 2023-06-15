АвтоВАЗ раскрыл название нового семейства автомобилей на смену Granta

Lada Iskra — автомобили нового семейства, которые придут на смену поколению Granta, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов на брифинге в ходе ПМЭФ-2023 15 июня.

Запуск производства намечен на конец 2024 года, уточнил он.

Соколов подчеркнул, что концерн нацелен на расширение продуктового ряда.

«Мы еще раз подтверждаем планы на запуск в следующем году нашей новой Granta — в конце 2024 года. Я проинспектировал недавно ход реализации этого проекта — он идет в строгом соответствии с нашими графиками. Готовность сварочного производства — порядка 90%. Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение уже утверждено правлением. Именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей», — рассказал он.

Переход на написание брендов на кириллице, по словам Соколова, требует серьезной оценки экономической и маркетинговой эффективности. Поэтому пока бренд Lada, с учетом в том числе экспортных перспектив АвтоВАЗа, будет единообразным, с использованием латинского алфавита, как это принято везде в мире, уточнил он.

Ранее, 13 июня, Соколов в ходе выставки «Евразия — наш дом» поделился прогнозом, согласно которому российский рынок автомобилей может достигнуть максимального показателя в размере 875 тыс. машин к концу текущего года.

5 июня пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что за первые пять месяцев 2023 года компания реализовала 115 779 автомобилей, что на 72,2% больше аналогичного периода 2022-го.