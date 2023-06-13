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Авто
АвтоВАЗ дал новый прогноз российскому авторынку в 2023 году

АвтоВАЗ дал новый прогноз российскому авторынку в 2023 году

АвтоВАЗ: рынок автомобилей в России достигнет 875 тыс. машин в 2023 году
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Российский рынок автомобилей может достигнуть максимального показателя в размере 875 тыс. машин к концу текущего года, сообщил 13 июня президент АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе выставки «Евразия — наш дом».

По словам Соколова, в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2023 году могут реализовать максимум 875 тыс. машин. В декабре 2022 года президент АвтоВАЗа спрогнозировал максимум 800 тыс. проданных автомобилей в 2023 году.

Кроме того, аналитики «Автостата» обновили прогноз российского авторынка на текущий год. Эксперты предполагают, что рынок автомобилей в 2023 году может увеличиться на 30% по сравнению с 2022-м и составить 815 тыс. реализованных машин. Ранее прогнозируемая цифра составляла 780 тыс. автомобилей по итогам 2023-го.

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Авторынок России по итогам мая 2023 года оказался на шестом месте по объемам проданных автомобилей, уступив прежде занимаемое пятое место Испании. Первое место среди европейских рынков заняла Германия, где прирост продаж в мае 2023 года составил 19,2% по сравнению с прошлым годом: всего в стране за месяц реализовано 246 966 автомобилей. По словам экспертов, это лучший показатель ФРГ за последние четыре года.

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