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Российский авторынок выбыл из пятерки европейских лидеров

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Авторынок России по итогам мая 2023 года оказался на шестом месте по объемам проданных автомобилей, уступив прежде занимаемое пятое место Испании. Об этом 9 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место среди европейских рынков заняла Германия, где прирост продаж в мае 2023 года составил 19,2% по сравнению с прошлым годом: всего в стране за месяц реализовано 246 966 автомобилей. По словам экспертов, это лучший показатель ФРГ за последние четыре года.

На втором месте расположилась Италия: 149 411 автомобилей, что на 23,2% больше, чем в 2022-м, на третьем ― Франция (145 538 машин, +14,8%). С небольшим отрывом на четвертом месте по итогам продаж в мае находится Великобритания, где продали 145 204 машины, на 16,7% больше, чем в 2022 году. На пятом месте находится Испания, которая сместила Россию с замыкающей позиции первой пятерки: здесь продали 92 025 автомобилей, а годовой прирост составил 8,3%.

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5 июня аналитики сообщили, что в минувшем мае авторынок новых легковушек в России увеличился в 2,6 раза по сравнению с показателями прошлого года и составил проданных 72,2 тыс. машин. Более 22% от числа проданных автомобилей составила модель Lada Granta (15 791 машина). Также в тройку самых популярных авто вошли китайские Haval Jolion (3864 автомобиля) и Geely Coolray (3536 автомобилей). Кроме того, динамика роста продаж Coolray за год увеличилась более чем в 8,3 раза.

АвтоВАЗ удерживает позицию российского бестселлера: продажи производителя выросли в 3,3 раза, до 22 тыс. машин, а доля автомобилей Lada на рынке превысила 30%.

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