Продажи АвтоВАЗа в 2023 году увеличились на 72,2%

За первые пять месяцев 2023 года российский производитель АвтоВАЗ реализовал 115 779 автомобилей, что на 72,2% больше аналогичного периода 2022 года, сообщает в понедельник, 5 июня, пресс-служба АвтоВАЗа.

Не менее внушительный результат показал рост продаж Lada в минувшем мае: за год количество реализованных автомобилей выросло на 297,6% и составило 23 904 авто.

Так, продажи Lada Granta, самой популярной популярной модели производителя, за год увеличились на 639% и составили 17 041 автомобиль. Также нарастил продажи внедорожник Lada Niva Legend: в мае 2023-го продано 2945 экземпляров, что на 200,2% больше по сравнению с показателями прошлого года.

4 июня президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Lada Niva Legend в 2027 году отметит свое 50-летие на конвейере. Соколов назвал Niva «очень классным, запроектированный на многие годы автомобилем», который и сегодня «обрел второе дыхание», продолжая пользоваться популярностью и наращивать продажи.

По словам президента АвтоВАЗа, модель Niva Legend, которая выпускается с 1977 года, встретит свой полувековой юбилей, находясь в производстве. Соколов отметил, что с течением времени автомобиль постепенно обновляется, чтобы соответствовать запросам покупателя.