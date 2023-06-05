АвтоВАЗ пообещал выпускать Niva Legend до 2027 года

Российский внедорожник Lada Niva Legend в 2027 году отметит свое 50-летие на конвейере, рассказал 4 июня президент АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью изданию «Коммерсантъ».

Соколов назвал Niva «очень классным, запроектированным на многие годы автомобилем», который и сегодня «обрел второе дыхание», продолжая пользоваться популярностью и наращивать продажи.

По словам президента АвтоВАЗа, модель Niva Legend, которая выпускается с 1977 года, встретит свой полувековой юбилей, находясь в производстве. Соколов отметил, что с течением времени автомобиль постепенно обновляется, чтобы соответствовать запросам покупателя.

«Конечно, мы обновляем его (автомобиль. — Ред.): не только делаем внешний рестайлинг, но в следующем году поставим туда новый, современный двигатель, более мощный, тяговитый. Это тоже придаст динамики продажам», ― заявил топ-менеджер.

Кроме того, Соколов сообщил, что Niva Legend в скором времени получит обновленный двигатель объемом 1,6 л. Также в автомобиле планируют перевернуть мотор «по-другому» и «соединить коробку передач, пониженную и раздатку», чтобы избавить внедорожник от знаковой «детской болезни» ― большого количества шума.

Российская компания «Альфа Автоматив Техноложиз» представила 2 июня в Москве переоборудованный пикап, построенный на базе внедорожника Lada Niva Travel.

Рабочее название опытного образца — «Нива Пикап». Конверсия российского кузовного ателье получила полуторную кабину: за передними креслами водителя и пассажира есть небольшое грузовое пространство.

Грузовая площадка автомобиля построена не на рамной основе, из-за чего грузоподъемность пикапа составляет 500 кг. Другие детали о «Ниве Пикап» не разглашаются.