В Липецкой области начался выпуск электромобиля Evolutе I-Sky

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области началось производство новой модели — электромобиля Evolute I-Sky, передает корреспондент «Известий» с места событий 16 ноября.

Электрический кроссовер I-Sky оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами и жидкостным охлаждением мощностью 204 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 340 Нм, емкость тяговой батареи — 85,9 кВ/ч. С 30% до 80% в режиме быстрой зарядки батарея пополняется за 45 минут. Evolute I-Sky будет представлен в пяти цветах, напомнил начальник отдела технического контроля завода «Моторинвест» в Липецке Андрей Михайлов.

«Цена на модель начинается от 3,9 млн рублей с учетом действия государственной поддержки. Для всех электромобилей бренда, производимых в России, предполагается государственная субсидия на их покупку», — отметили представители завода.

Производство электромобилей в Липецкой области началось осенью прошлого года. Первой моделью, вышедшей из ворот предприятия, стал седан Evolute I-Pro. За год уровень локализации на предприятии достиг 15%, подчеркнули в «Моторинвесте». Как ожидается, до конца этого года на заводе начнется выпуск еще одной модели — электрического минивэна Evolute I-Van.

9 ноября стало известно о том, что компания «Моторинвест» получила статус официального импортера электрического внедорожника M-Hero в нашей стране.