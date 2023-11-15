СТО происходит: владельцы новых европейских авто жалуются на блокировки

Владельцы автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту, начали сталкиваться со случаями блокировки. Это происходит при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию, рассказали «Известиям» источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания. Проблема коснулась европейских марок, например, BMW, Mercedes и Renault. Производители автомобилей устанавливают системы безопасности, которые обмениваются информацией с сервером автоконцерна и в ряде случаев блокируют транспорт. Чаще всего к этому приводит обслуживание в «гаражных» СТО, говорят эксперты.

Нажмите, чтобы заблокировать

Представители дилерских центров фиксируют первые случаи блокировки автомобилей западных концернов, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта, выяснили «Известия».

— Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «мертвым колом» в гаражах. К нам обращаются такие пострадавшие, — рассказал «Известиям» источник в одном из крупных дилерских центров.

Один из примеров блокировки части функций — это BMW X3 2023 года, рассказал собеседник издания.

— Эта модель официально не поставлялась в Россию, клиент ее приобрел сам в Европе. По его словам, первое обслуживание было проведено в СТО рядом с домом. После подключения диагностического оборудования, компьютер показал ошибку, а на приборной панели загорелись все значки разом — низкое давление в шинах, разряженный аккумулятор и так далее. После того, как ее заглушили и запустили двигатель заново — ситуация повторилась. Автомобиль пришлось эвакуировать до официального дилерского центра. Наше диагностическое оборудование показало, что машина заблокировалась так как «подумала», что ее угнали. Пришлось «обнулять» прошивку автомобиля и заново задавать все параметры с «нуля» с помощью альтернативного софта, — отметил источник.

По его словам, вся процедура заняла несколько часов, но благодаря тому, что ПО машины не успели русифицировать и внедрить сторонние прошивки, она разблокировалась.

Более простой случай коснулся модели BMW X5. Автомобиль также привезли из Европы и весь интерфейс медиа-системы и приборной панели был на немецком языке.

— Как признался сам клиент, он хотел русифицировать систему, — отметил собеседник «Известий». — Нашел недобросовестное СТО, в котором ему за круглую сумму прошили интерфейс. Через два дня медиа-система и приборная панель просто перестали включаться. То есть невозможно было увидеть ни спидометр, ни остаток топлива, ездить без этого невозможно. Помогло снова обнуление прошивки до оригинальной версии. Причем клиент сам отказался от русификации. В итоге благодаря первой версии и оригиналу ключа удалось вернуть интерфейс на немецком.

С начала 2022 года многие автомобильные концерны стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение из-за санкций, напомнил собеседник. Компания BMW была одной из последних, которая пошла на такой шаг. Производитель не мог игнорировать новый пакет санкций.

— Из-за этого в том числе автомобили этой марки не импортируются, их в буквальном смысле привозят «барыги», — подчеркнул представитель одного из дилерских центров.

Когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, они начинают обмениваться кодами. Если информация совпадает, то начинается анализ машины, если нет — она блокируется.

— В «гаражных» сервисах нет такого сертифицированного оборудования, — подчеркнул собеседник «Известий». — Без него не получится установить даже тормозные колодки.

В августе этого года «Известия» писали о том, что Mercedes, Audi и BMW отключили российских дилеров от своего ПО. Из-за этого стало невозможно пользоваться официальными мобильными приложениями, сделать дубликат ключа и в некоторых случаях узнать историю техобслуживания. Для обхода ограничений дилеры стали пользоваться «альтернативными каналами».

Проблема блокировки автомобиля особенно остро встанет у владельцев последних моделей BMW. Один из способов разблокировки машины — дубликат ключей. О проблеме их изготовления «Известия» сообщили еще в апреле 2023 года. Она коснулась как премиум-моделей Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, так и популярных машин среднего класса — Kia и Skoda. Тогда ограничения смогли частично обойти с помощью VPN-сервисов.

Но, по словам источника «Известий», на последние модели BMW невозможно ни заказать ключи официально, ни сделать их «подпольно».

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили, что у официальных дилеров проблем с блокировкой нет и ушедшие марки обслуживаются в полном объеме.

По словам директора по развитию IT-технологий автомобильного маркетплейса FRESH Дмитрия Савченко, блокировка некоторых систем автомобиля возможна в процессе русификации, замены прошивки или тюнинга.

— Выполняя эти работы без должных навыков и опыта, можно нарушить работу блоков управления электроникой и двигателем, — сказал эксперт.

А что СТО?

Случаи блокировки автомобилей, привезенных параллельным импортом, подтвердил источник в крупной сети СТО. По его словам, европейские концерны давно рассматривали идею внедрения в свои машины региональных ограничений и других способов защиты.

— Это касается большинства европейских марок, и не только BMW, но и, например, Renault, — рассказал собеседник «Известий». — Но раньше подобные «трюки» запрещало наше законодательство. Но в Европе это разрешено, отсюда и проблема.

Некоторые автопроизводители регулируют или ограничивают установку неоригинального дополнительного оборудования в своих машинах, заявила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

— При выборе оборудования для автомобиля, привезенного параллельным импортом, нужно убедиться в его сертификации и совместимости с конкретной моделью автомобиля, — отметила она в разговоре с «Известиями». — Кроме того, не стоит самостоятельно устанавливать какое-либо оборудование, а обратиться в сертифицированный сервис.

Ирина Франк добавила, что проблема коснулась в первую премиум-сегмента. Связано это с тем, что механизмом параллельного импорта в основном ввозятся дорогие марки.

Из-за усложнившихся логистических цепочек стоимость автомобилей массового сегмента увеличилась на 30-50%, это отпугивало российских потребителей, о чем «Известия» писали в мае 2023 года. Поэтому дилеры и переключились на поставку в Россию именно премиальных брендов. За прошлый год их ввезли порядка 60 тыс., свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Эксперты сошлись во мнении, что список европейских марок автомобилей, которые могут заблокироваться при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию, будет расти.