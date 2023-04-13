 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Мир
Песков заявил об интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ
Мир
Трамп потребовал у суда взыскать со своего бывшего юриста Коэна $500 млн
Мир
Дефицит бюджета США в марте превысил прогноз и составил $378 млрд
Наука и техника
Путин одобрил идеи по созданию Российской орбитальной станции
Мир
В секретных документах Пентагона реальные потери ВСУ оценили более чем в 124 тыс.
Мир
МИД рекомендовал россиянам проявлять осторожность в недружественных странах
Культура
Путин присвоил звание народного артиста Андрею Леонову
Мир
Экс-разведчик США назвал Зеленского угрозой для всего мира
Политика
МИД рассматривает вопрос посещения американскими дипломатами задержанного Гершковича
Мир
Daily Mail указала на дипломатический промах оттолкнувшего Сунака Байдена
Мир
СМИ сообщили о гибели двух американских наемников на Украине
Мир
В США преступник угнал машину с младенцем в салоне
/

Никому не дверь: владельцы иномарок не могут сделать дубликаты ключей

Кустарные методы их изготовления сказываются на уровне защиты от угона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сложности с заказом дубликатов ключей для иномарок возникли у российских автовладельцев, выяснили «Известия». Дилеры и автосервисы не могут изготовить их, так как из-за санкций потеряли доступ к необходимому для этого программному обеспечению, сообщили представители отрасли. Проблема коснулась как премиум-моделей Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, так и популярных машин среднего класса — Kia и Skoda. Дилеры пытаются обойти ограничения с помощью VPN, признались игроки рынка. Автолюбители чаще всего обращаются к сторонним производителям, но, чтобы пользоваться таким ключом, нужно отключать иммобилайзер, то есть отказываться от дополнительной защиты от угона.

На иностранных серверах

В России обострились проблемы с изготовлением дубликатов ключей для автомобилей иностранного производства, сообщили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и подтвердили представители ряда крупных автодилеров.

Сложности возникли, потому что некоторые ушедшие автоконцерны закрыли доступ к своему программному обеспечению для российских пользователей, объяснили в РОАД.

— Если по деталям практически для всех брендов налажен параллельный импорт и понятны сроки поставок, то со сложными электронными компонентами, ключами и блоками питания есть затруднения, — подчеркнули в пресс-службе ассоциации.

Весенние перемены: что изменится в жизни водителей с марта
Новые правила проверки на трезвость окажутся незаметными для автолюбителей

У официальных дилеров, не прекративших обслуживание ушедших марок, возможность перепрошивки фактически приостановлена, подтвердили «Известиям» специалисты «Открытия Авто». Признал проблему и крупный автодилер АГ «Авилон».

ключи
Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

— К сожалению, есть пока случаи, которые крайне сложно разрешить, — заявил «Известиям» директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

При этом он отметил, что «существуют варианты, когда никаких сложностей не возникает».

Проблема с изготовлением ключей актуальна в первую очередь для премиальных брендов, таких как Mercedes-Benz и BMW, рассказал руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. Хотя сложности есть и у популярных марок средней ценовой категории, таких как Kia и Skoda, в первую очередь моделей 2018–2020 года выпуска, сообщил «Известиям» источник в автомобильной отрасли.

Сидят «комиссары»: кто навязывает услуги водителям на месте ДТП
Стоит ли водителям опасаться добровольных помощников

Ситуация усугубилась в январе 2023 года, когда российских автодилеров отключили от доступа к внутренним информационным площадкам таких концернов, как Volkswagen Group и Mercedes-Benz, напомнил «Известиям» Денис Решетников. По его словам, сложнее всего было «в первое время после прекращения партнерства», в том числе с программным обеспечением.

— Оно находится на серверах вне России, поэтому отечественным сервисам по обслуживанию авто не удавалось создавать дубликаты ключей без возможности привязать его к машине через ПО, — пояснил он.

При этом первые «звонки» начались еще прошлой весной: тогда нарушилась сервисная связь между официальными дилерами и ушедшими производителями, рассказал «Известиям» представитель компании «Открытие Авто».

— Новые ключи приходилось долго ждать или заказывать через третьих лиц, что было не всегда надежно, — сказал собеседник издания. — Спустя год ситуацию поправили умельцы, поставившие на поток перепрошивку систем автомобиля для нового ключа в обход дилера. У этого есть и обратная сторона: безопасность оказывается в распоряжении посторонних, а там уже как повезет.

Еще один способ обойти ограничения — использовать VPN, отметил Денис Решетников. Это позволяет получить доступ к программному обеспечению западных автоконцернов. Однако это также не самый безопасный способ, считают представители «Открытия Авто».

Детальный разбор: какие машины чаще всего угоняли в 2022 году
В сводках происшествий стали нередко фигурировать кражи фар и зеркал

Неофициальные ключи

Чтобы сделать дубликат ключа, можно обратиться к сторонним изготовителям, считает гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

— Для этого нужны болванки (пластиковые ключи с электронной начинкой — «Известия»), которых сейчас у официальных дилеров в наличии нет. Если заказать их в ОАЭ, в среднем оттуда они идут 60–90 дней. По этой причине дилер может отказать в изготовлении, — рассказал он «Известиям».

Болванку можно найти на маркетплейсах, рассказал «Известиям» эксперт по автоэлектронике журнала «Авторевю» Константин Сорокин. Но в этом случае, помимо механического изготовления ключа, его необходимо будет «прописать» в автомобиле при помощи специальных программ.

водитель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Можно отключить на автомобиле иммобилайзер (противоугонное устройство, которое не позволяет запустить двигатель, пока не распознает сигнал от метки, встроенной в ключ — «Известия») и сделать в любой мастерской дубликат ключа без чипа. Но надо понимать, что в этом случае машина остается без дополнительной защиты от угона, — рассказал «Известиям» Константин Сорокин.

Где у него фишка: названы самые стойкие к угону автомобили
Страховщики предупредили об увеличении числа краж

Основная проблема состоит в сложностях с такой «пропиской», отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, многие современные модели машины позволяют это сделать, только когда у автомобиля есть интернет-связь с серверами автопроизводителя.

Но в условиях санкционного давления на Россию ряд иностранных компаний перестали обеспечивать такую связь даже через официальных дилеров марки в стране, указал он. Обойти эту защиту зачастую невозможно. Поэтому для изготовления дубликата ключей автовладельцам приходиться ехать в другую страну, например в Казахстан, сообщил эксперт.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023