Никому не дверь: владельцы иномарок не могут сделать дубликаты ключей

Сложности с заказом дубликатов ключей для иномарок возникли у российских автовладельцев, выяснили «Известия». Дилеры и автосервисы не могут изготовить их, так как из-за санкций потеряли доступ к необходимому для этого программному обеспечению, сообщили представители отрасли. Проблема коснулась как премиум-моделей Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, так и популярных машин среднего класса — Kia и Skoda . Дилеры пытаются обойти ограничения с помощью VPN, признались игроки рынка. Автолюбители чаще всего обращаются к сторонним производителям, но, чтобы пользоваться таким ключом, нужно отключать иммобилайзер, то есть отказываться от дополнительной защиты от угона.

На иностранных серверах

В России обострились проблемы с изготовлением дубликатов ключей для автомобилей иностранного производства, сообщили «Известиям» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и подтвердили представители ряда крупных автодилеров.

Сложности возникли, потому что некоторые ушедшие автоконцерны закрыли доступ к своему программному обеспечению для российских пользователей, объяснили в РОАД.

— Если по деталям практически для всех брендов налажен параллельный импорт и понятны сроки поставок, то со сложными электронными компонентами, ключами и блоками питания есть затруднения, — подчеркнули в пресс-службе ассоциации.

У официальных дилеров, не прекративших обслуживание ушедших марок, возможность перепрошивки фактически приостановлена, подтвердили «Известиям» специалисты «Открытия Авто». Признал проблему и крупный автодилер АГ «Авилон».

Фото: ТАСС/Рогулин Дмитрий

— К сожалению, есть пока случаи, которые крайне сложно разрешить, — заявил «Известиям» директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов.

При этом он отметил, что «существуют варианты, когда никаких сложностей не возникает».

Проблема с изготовлением ключей актуальна в первую очередь для премиальных брендов, таких как Mercedes-Benz и BMW, рассказал руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. Хотя сложности есть и у популярных марок средней ценовой категории, таких как Kia и Skoda, в первую очередь моделей 2018–2020 года выпуска, сообщил «Известиям» источник в автомобильной отрасли.

Ситуация усугубилась в январе 2023 года, когда российских автодилеров отключили от доступа к внутренним информационным площадкам таких концернов, как Volkswagen Group и Mercedes-Benz , напомнил «Известиям» Денис Решетников. По его словам, сложнее всего было «в первое время после прекращения партнерства», в том числе с программным обеспечением.

— Оно находится на серверах вне России, поэтому отечественным сервисам по обслуживанию авто не удавалось создавать дубликаты ключей без возможности привязать его к машине через ПО, — пояснил он.

При этом первые «звонки» начались еще прошлой весной: тогда нарушилась сервисная связь между официальными дилерами и ушедшими производителями, рассказал «Известиям» представитель компании «Открытие Авто».

— Новые ключи приходилось долго ждать или заказывать через третьих лиц, что было не всегда надежно, — сказал собеседник издания. — Спустя год ситуацию поправили умельцы, поставившие на поток перепрошивку систем автомобиля для нового ключа в обход дилера. У этого есть и обратная сторона: безопасность оказывается в распоряжении посторонних, а там уже как повезет.

Еще один способ обойти ограничения — использовать VPN, отметил Денис Решетников. Это позволяет получить доступ к программному обеспечению западных автоконцернов. Однако это также не самый безопасный способ, считают представители «Открытия Авто».

Неофициальные ключи

Чтобы сделать дубликат ключа, можно обратиться к сторонним изготовителям, считает гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

— Для этого нужны болванки (пластиковые ключи с электронной начинкой — «Известия»), которых сейчас у официальных дилеров в наличии нет. Если заказать их в ОАЭ, в среднем оттуда они идут 60–90 дней. По этой причине дилер может отказать в изготовлении, — рассказал он «Известиям».

Болванку можно найти на маркетплейсах , рассказал «Известиям» эксперт по автоэлектронике журнала «Авторевю» Константин Сорокин. Но в этом случае, помимо механического изготовления ключа, его необходимо будет «прописать» в автомобиле при помощи специальных программ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Можно отключить на автомобиле иммобилайзер (противоугонное устройство, которое не позволяет запустить двигатель, пока не распознает сигнал от метки, встроенной в ключ — «Известия») и сделать в любой мастерской дубликат ключа без чипа. Но надо понимать, что в этом случае машина остается без дополнительной защиты от угона, — рассказал «Известиям» Константин Сорокин.

Основная проблема состоит в сложностях с такой «пропиской», отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, многие современные модели машины позволяют это сделать, только когда у автомобиля есть интернет-связь с серверами автопроизводителя.

Но в условиях санкционного давления на Россию ряд иностранных компаний перестали обеспечивать такую связь даже через официальных дилеров марки в стране, указал он. Обойти эту защиту зачастую невозможно. Поэтому для изготовления дубликата ключей автовладельцам приходиться ехать в другую страну, например в Казахстан, сообщил эксперт.