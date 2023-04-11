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Сидят «комиссары»: кто навязывает услуги водителям на месте ДТП

Стоит ли водителям опасаться добровольных помощников
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России участились случаи, когда не имеющие надлежащих полномочий автоюристы под видом аварийных комиссаров навязывают свои услуги водителям, попавшим в ДТП. Обещая уладить все вопросы со страховкой, они прямо на месте происшествия перекупают у потерпевших права требования к страховой компании. В итоге автоюрист получает со страховой полную выплату, а автомобилисту достается меньшая сумма. Бороться с «черными аваркомами» страховщики предлагают при помощи нотариального оформления договора передачи прав требования. Подобные инциденты пропадут сами собой, когда страховые компании станут выплачивать автомобилистам адекватные суммы возмещения, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Выдали себя за аварийных комиссаров

Около года назад автомобилистка из Санкт-Петербурга Марина Аксенова попала в ДТП (на ее машине повредили задний бампер) и сообщила об аварии в службу «112». Однако буквально через 40 минут на место происшествия приехал молодой человек, который представился аварийным комиссаром из РСА. Об этом женщина рассказала в ходе прошедшего в Общественной палате РФ круглого стола, посвященного аварийным комиссарам.

— Он приехал на машине с оранжевой мигалкой на крыше, на бортах надписи «РСА», сам в форме. Сказал, что ему передали вызов из полиции, предложил помочь с оформлением аварии по европротоколу и дальнейшим получением страховки, — рассказала автомобилистка.

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Потерпевшей было предложено заполнить договор на оказание этих услуг, который по факту оказался договором цессии. Как отметила Марина, бумаги оформлялись уже в сумерках и она не обратила на это внимание. Сказался и стресс, в котором пребывала женщина после ДТП. Согласно договору, она передавала права требования компенсации за аварию третьей стороне. При этом ей был гарантирован ремонт повреждений машины.

— Через несколько дней позвонил оценщик, который осмотрел автомобиль и с ходу оценил ущерб в 8,6 тыс. рублей. Затем эта сумма уменьшилась до 8,2 тыс. рублей, а сам ремонт предложили провести в каком-то автосервисе на задворках Санкт-Петербурга, — пояснила автолюбительница.

Женщину это не устроило, и она решила обратиться в страховую компанию напрямую. Однако страховщик сообщил, что выплата по делу уже произведена третьему лицу по договору цессии. При этом сумма оказалась заметно больше той, в которую эксперт оценил размер убытка.

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В похожей ситуации оказался и водитель из Москвы, чьи интересы на заседании в Общественной палате представляла адвокат Ирина Полешова. Она рассказала, что в эпизоде с ее клиентом также участвовал автомобиль с надписью «РСА» на бортах. По ее словам, аварийный комиссар, прибывший на место аварии, банально подменил договор оказания услуг на договор цессии. В целом схема повторяла питерскую: ущерб оценили в 5,7 тыс. рублей. Но в дальнейшим выяснилось, что третьей стороне, получившей права требования со страховой, была перечислена сумма в 11 тыс. рублей.

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Страховщики не имеют отношения

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) «Известия» заверили, что не имеют никакого отношения к этим и другим похожим случаям, когда прибывшие на место происшествия аварийные комиссары представляются сотрудниками организации.

— В РСА нет аварийных комиссаров, мы не занимаемся оказанием услуг по оформлению ДТП, — сообщили «Известиям» в пресс-службе союза.

В организации знают о случаях, когда аббревиатурой РСА прикрываются другие лица, предлагающие помощь в оформлении ДТП или принимающие якобы от имени союза жалобы на страховщиков. Однако формально такие организации закон не нарушают (многие указывают мелким шрифтом, что не являются официальным сайтом Российского союза автостраховщиков), поэтому с юридической точки зрения предъявить им нечего.

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Без статуса

Проблема с аварийными комиссарами усугубляется тем, что у них нет никакого правового статуса, уверен заместитель председателя комиссии по безопасности и ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов.

— У нас существует несколько видов аварийных комиссаров. Это и частники, и представители той или иной страховой компании, и аваркомы, работающие на платных трассах, которые в первую очередь обеспечивают безопасный и беспрепятственный проезд, и сотрудники ЦОДД в Москве. Правовой статус ни одной из этих категорий четко не указан, — отметил он.

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По словам Холодова, из-за этого аварийным комиссаром может стать фактически любой человек, надевший световозвращающую жилетку и оказавшийся на месте аварии. Зачастую именно так и происходит, согласен с ним председатель Ассоциации аварийных комиссаров Михаил Крейдерман. Он отметил, что нередки ситуации, когда свою помощь в оформлении ДТП предлагают чуть ли не таксисты, оказавшиеся на месте происшествия.

— Мы давно предлагаем ввести хотя бы лицензирование деятельности аварийных комиссаров. Однако этот вопрос по-прежнему открыт, — заявил он.

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По его словам, недобросовестные аваркомы, работая вместе с так называемыми автоюристами, пользуются тем, что участники ДТП находятся в стрессе, боятся допустить какие-то ошибки при оформлении документов об аварии, опасаются санкций за оставление места ДТП.

Пути решения

Чтобы избежать ситуации, когда «черные» аварийные комиссары под видом оказания помощи при оформлении ДТП предлагают потерпевшим переуступить права требования, страховые компании предлагают ввести нотариальное оформление таких договоров. С инициативой выступил директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахования» Алексей Артамонов.

— Думаю, что в законе «Об ОСАГО» следует закрепить порядок, при котором договор цессии по этому виду страхования можно заключить только при нотариальном оформлении, — отметил он.

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По его словам, это будет гарантией того, что потерпевший осознанно переступает права требования и не позволит недобросовестным аварийным комиссарам заключить его с находящимся в стрессе автовладельцем прямо на дороге.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В РСА решение проблемы видят в разъяснительной работе среди автовладельцев о рисках, связанных с подписанием договоров цессии с аварийными комиссарами. Как отмечают в организации, такая работа уже ведется, в том числе и региональными властями. В качестве примера в союзе приводят Краснодарский край, который благодаря противодействию подобным практикам из «красной» зоны рэнкинга регионов РСА переместился в низ «желтой», на границу с «зеленой».

— Необходимо помнить, что услуги честного аварийного комиссара — платные и платит за них тот, кто этого аварийного комиссара вызывает. Полисом ОСАГО его услуги не покрываются, — напоминают в пресс-службе РСА.

Платите больше

Страховые компании сами виноваты в появлении так называемых автоюристов и аварийных комиссаров, оформляющих договор цессии, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Такие аваркомы и автоюристы получают со страховых компаний приличные суммы по законным решениям суда. Это лишний раз доказывает, что в добровольном порядке страховщики значительно занижают размер выплат по ОСАГО. Но обычно автомобилисты, понимая, что им придется потратить много времени и нервов, чтобы добиться выплаты через суд, предпочитают «продать» права требования, — заявил он «Известиям».

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По его мнению, проблема с «черными» аварийными комиссарами и автоюристами решится сама собой, как только страховщики по ОСАГО начнут выплачивать пострадавшим адекватные суммы возмещения.

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