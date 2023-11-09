«Моторинвест» стал импортером электрического внедорожника M-Hero

Дистрибьютор «Моторинвест» стал официальным импортером электрического внедорожника M-Hero. Об этом пресс-служба компании сообщила «Известиям» 9 ноября.

Ограниченный выпуск M-Hero в декабре 2023 года составит около 100 машин. Внедорожник относится к категории люксовых автомобилей.

«Внешний облик модели M-Hero олицетворяет мужественность и атлетизм. Брутальный образ характеризуют резкие грани кузовных панелей и массивная решетка фронтальной части», — рассказали в «Моторинвесте».

Ранее, 24 октября, компания сообщила о расширении модельного ряда Dongfeng в России. До конца I квартала 2024 года в продаже у официальных дилеров бренда появится серия из восьми новых моделей. В дополнение к бизнес-седану Shine Max будут представлены универсальный городской кроссовер Aeolus AX7, ориентированный преимущественно на молодую аудиторию, а также стильный и технологичный кроссовер Aeolus MAGE.

7 сентября «Моторинвест» объявил о появлении в России семиместного кроссовера Dongfeng 580. Автомобиль будет поставляться с полуторалитровым турбомотором мощностью 145 л.с. в паре с вариатором с приводом на переднюю колесную ось.