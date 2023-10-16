Оборотная сторона: зачем крутить мотор новой «Лады»

«АвтоВАЗ» по-прежнему в непростом положении — сохраняется дефицит комплектующих, нет автоматической трансмиссии и нужно найти замену поставщикам ряда электронных компонентов. Тем не менее, на заводе не унывают. Вслед за Lada Granta Sport в Тольятти создали Lada Vesta Spotline. Это не просто автомобиль «в спортивном костюме», а вполне себе кандидат в мастера спорта. Корреспондент «Известий» одним из первых испытал новую версию «Весты».

Гоночный опыт

После ухода Renault «АвтоВАЗ» рассчитывает исключительно на свои силы, а точнее на опыт подразделения Lada Sport, научившего довольно тяжелые «Весты» не только хорошо ехать по гоночному треку, но и выигрывать. Как раз в финальном этапе РСКГ на автодроме «Крепость Грозная» гонщик команды Lada Sport Rosneft Михаил Митяев стал обладателем Кубка России в зачете «Суперпродакшен».

Часть гоночного опыта воплотилась в дорожной Vesta Sport, впервые представленной в 2018 году. Двигатель 1,8 л даже в форсированном варианте многие считали недостаточно мощным для подобной машины, зато шасси оказалось выше всяких похвал.

Пока доступны черный и белый цвета кузова, позже появятся серебристый и золотистый. Пакет Black с черными дисками и акцентами доступен для седана и универсала Фото: Lada

На шасси сделали ставку и сейчас. Тем более, что ESP по-прежнему нет, а двигатель 1,8 л «АвтоВАЗ» выпускать пока не может — придется ждать до следующего года. Значит, берем всё самое лучшее из имеющегося: фишки Vesta NG, подвеску, тормоза от Vesta Sport и мотор Granta Sport.

Сделали универсальнее

Еще в 2018 году «АвтоВАЗ» сертифицировал «Весту Спорт» в кузове универсал, но запустить в серию так и не решился. И совершенно зря — универсал теперь доступен в версии Sportline и отлично смотрится в новом амплуа. Впрочем, увеличенный просвет и внедорожные доспехи ему тоже идут. Седан Sportline тоже хорош, хотя за счет массивного багажника кажется более грузным.

Vesta Sportline чуть короче и шире обычной «Весты». Ее габариты: 4426×1774×1778 мм (1501 мм — высота универсала). Колесная база машин одинаковая — 2635 мм Фото: Lada

Спортивный обвес, занижение и расширенная колея, из-за чего передние колеса прикрывают более широкие крылья из пластика, творят с обликом «Весты» чудеса. Обычная машина и Sportline отличаются друг от друга как день и ночь, черный и белый.

Два последних цвета — актуальная цветовая гамма Vesta Sportline. Плюс есть есть пакет Black, добавляющий черного глянца — в этот цвет окрашены крыша, диски и хромированные детали.

Приметы времени

Интерьер расцвечен красными вставками, но красной риски на верхней части обода, как на «Весте Спорт», у Sportline нет. Да и сам руль обычный круглой формы, а не срезанный по хорде. Зато передние кресла хороши — комфортный профиль, отличная боковая поддержка, цепкая обивка. Причем делают кресла в России, пусть и по лицензии.

Все хромированные детали в версии Black сделаны глянцево-черными Фото: Lada Спойлер и буквы — тоже черные Фото: Lada Черными сделаны и корпуса зеркал Фото: Lada Диски — 17-дюймовые, особого дизайна, с креплением на пять шпилек. Диаметр передних тормозных дисков — 300 мм Фото: Lada Выпуск спортивный, прямоточный, с увеличенным диаметром труб Фото: Lada Когда спорт может быть практичным. Объем багажника универсала — 480 л Фото: Lada

Импортозаместить смогли пока не всё. Приметы времени — большой вертикальный мультимедийный планшет и куча заглушек вместо клавиш под ним. Кнопки круиз-контроля на спице руля есть, но не работают. В максимальной комплектации цифровая приборка соседствует с простеньким кондиционером.

Второе дыхание

Мотор от «Гранты Спорт» выдает 118 л. с. и 151 Нм крутящего момента и на сегодняшний момент это самый мощный силовой агрегат «АвтоВАЗА». Директор продуктовых программ и проектов АО «АвтоВАЗ» Олег Груненков утверждает, что если заправлять его не 95-м, а 100-м бензином, то мощность ориентировочно вырастет до 122 л. с. При желании с агрегата можно снять и больше.

Примерно до 4 тыс. оборотов он ведет себя как стандартный 106-сильный агрегат, на основе которого и сделан. На четырех с лишним тысячах оборотов коленвала обычный мотор «скисает», а у спортивного открывается второе дыхание и дальше он крутится вплоть до 6900 оборотов. «Гранта Спорт» с ним ехала весело, но Vesta Sportline заметно тяжелее, крупнее и обута в большие колеса.

Дорожный просвет Vesta Sportline на 20 мм меньше, чем у обычной машины. Колея расширена на 18 мм Фото: Lada

Поэтому разница в разгоне до сотни между обычной и спортивной «Вестой» невелика — менее секунды у седанов и полторы секунды у универсалов.

Горная болезнь

На равнине Vesta Sportline внушает оптимизм, бубнит выхлопом, охотно ускоряется — знай крути мотор и переключайся на 6500 оборотах. В городе и населенных пунктах машину приходится осаживать — камер на дорогах Чечни много, ограничения строгие, часто 40–50 км/ч.

Интерьер стандартный, но со спортивными передними креслами, красными вставками и красной прострочкой Фото: Lada

Если переключаться попозже, версия Sportline становится спокойной, как обычная «Веста» со 106-сильным мотором и не давит на уши громким выхлопом.

Как только начинаются горные серпантины — мотор нужно крутить еще сильнее иначе Vesta Sportline заметно теряет энтузиазм. Уронил обороты и машина еле-еле ползет в гору. Так что разогнался на спуске и не снижая темпа штурмуешь подъем, тем более, что отличное шасси позволяет проходить в темпе самые сложные повороты. Спортивные настройки подвески и руль с хорошей обратной связью и широкие цепкие шины такой «Весте» жизненно необходимы, если ездить по серпантинам.

Сиденья с развитой боковой поддержкой и цепкой обивкой — от Vesta Sport Фото: Lada Задний ряд также украшен цветными вставками Фото: Lada Руль снабжен подогревом сидений. Несмотря на наличие кнопок круиз-контроля, эта опция пока недоступна Фото: Lada Вместо части клавиш — по-прежнему заглушки, а вместо климат-контроля — обычный кондиционер Фото: Lada Единственный пока доступный вариант траснмиссии — пятиступенчатая «механика» Фото: Lada Мультимедийная система предлагает сервисы «Яндекса» Фото: Lada Рисованные приборы без цифр — не информативны Фото: Lada На приборную панель можно вывести навигацию Фото: Lada Обивка потолка черная Фото: Lada Педали с металлическими накладками Фото: Lada

А еще короткая главная пара, считают пилоты гоночной команды Lada Sport. Инженеры завода склоняются к шестиступенчатой «механике», с которой не будет таких провалов между передачами. Со стандартной «пятиступкой» случается, что первая передача уже выкручена в звон, а второй не хватает, чтобы преодолеть подъем. Так что, помимо вариатора, «Весты» в недалеком будущем обзаведутся и новой шестиступенчатой «механикой».

Пыль и немножко нервно

За счет более жестких пружин и амортизаторов Vesta Sportline слишком подробно повторяет профиль дороги, но в то же время без особых проблем едет и по грунтовке. Особенность горных серпантинов Чечни — агрессивная пыль. Она ложится на кузов, забывается между спицами колес, скрипит на дисках при торможении. В поворотах она делает асфальт скользким, проверяя сцепные свойства шин работу нового блока ABS. Противобуксовочная система работает, но как мне показалось, слишком нервно.

Седан Sportline быстрее обычного в разгоне с места до «сотни»: 10,9 с против 11,8. Максимальная скорость выросла до 190 км/ч. Средний расход увеличился с 7,3 л до 7,4 л на 100 км Фото: Lada

Впрочем, постепенно машины доводят до ума, на них возвращаются недостающие опции, а в следующем году обещают мотор 1,8 л, который будут предлагать в паре с вариатором для обычных машин, в форсированном варианте для версии Sport.

Параллельные линии

«Весту» Sportline продолжат выпускать параллельно, в чем есть экономический смысл. Предыдущая Vesta Sport c 2019 года разошлась тиражом всего в 2400 машин и вряд ли окупила затраченные на нее средства. Новое поколение, запланированное на следующий год, скорее всего, будет стоить сильно дороже, а потому более простой и доступный вариант той же машины не помешает. Сколько будет стоить Sportline, объявят в течение нескольких недель.

Vesta SW Sportline быстрее обычного универсала — 10,9 с против 11,8 с в разгоне с места до «сотни». Максимальная скорость — 186 км/ч. Средний расход — 7,4 л на 100 км Фото: Lada