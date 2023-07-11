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Автомобили Evolute получат электродвигатели российской разработки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Марка Evolute, под которой в Липецкой области выпускаются электромобили, заключила сотрудничество с «НТЦ Приводная Техника» в ходе международной выставки «Иннопром», сообщает 11 июля корреспондент «Известий».

«Следуя курсу устойчивого развития нашей страны в области машиностроения и расширения уровня локализации, мы сегодня анонсируем сотрудничество по интеграции продукции «НТЦ Приводная Техника» и «Моторинвеста». У нас завод по производству электромобилей, у коллег — двигатели, инверторы и редукторы для электротранспорта. Мы протестировали их на своих электромобилях и работаем над тем, чтобы локализовать эти агрегаты в своем производстве», ― заявил Андрей Резников, управляющий партнер компании «Моторинвест», которая занимается выпуском Evolute.

Известно, что производимые на липецком заводе электрокары получат российские электромоторы в сборе с редуктором. Мощность двух линеек двигателей будет составлять до 150 л.с. и до 200 л.с.

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Ранее, 11 июля, российская компания «Моторинвест» объявила о начале выпуска электрокара Evolute i-Jet на заводе в Липецкой области уже в августе.

По словам управляющего партнера «Моторинвеста» Андрея Резникова, помимо электрического кроссовера Evolute i-Jet в третьем квартале текущего года на российский рынок выйдет еще одна модель бренда ― семиместный минивэн i-Van.

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