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Дело за малым: на Дальнем Востоке растет импорт автомобилей из Японии

Санкции подогрели интерес к малолитражкам Honda и Suzuki
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Поток японских автомобилей в Россию снова вырос после резкого сокращения импорта в конце лета. Введенный в августе запрет на ввоз некоторых категорий транспортных средств отразился на предпочтениях покупателей, считают эксперты. Теперь из Страны восходящего солнца к нам везут малообъемные модели автомобилей, и спрос на них будет расти. Подробности — в материале «Известий».

Импорт пошел в рост

На Дальнем Востоке отмечают рост числа автомобилей, ввозимых в нашу страну из Японии. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, импорт начал заметно расти в октябре.

Поток машин резко сократился в августе после введения Японией запрета на импорт в нашу страну транспортных средств с объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей, гибридных моделей и коммерческих автомобилей.

Японские автомобили
Фото: Global Look Press/AFLO/Ben Weller

— С августа ввоз автомобилей в регион пошел на спад. В среднем в день таможенники выпускали по 200–300 автотранспортных средств, тогда как до запрета ежедневно оформлялось больше 1 тыс. автомобилей. На фоне рекордных цифр июня, когда было оформлено более 30 тыс. автомобилей, в сентябре ввезли всего 8 тыс. машин. В октябре импорт возрос до 10,5 тыс. автомобилей, а сейчас таможенники в среднем оформляют за день 400–500 авто, — говорится в сообщений пресс-службы.

В ведомстве также уточнили, что за 10 месяцев 2023 года, с января по октябрь, сотрудники Владивостокской таможни оформили 198 тыс. японских иномарок против 142 тыс. транспортных средств за аналогичный период прошлого года.

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Что везем?

Введенный Токио в начале августа запрет на импорт в Россию определенных моделей автомобилей, по данным Reuters, привел к резкому удешевлению таких машин на японских аукционах. Россия, и особенно регионы Дальнего Востока и Сибири, исторически была одним из крупнейших потребителей подержанных японских машин. За первые полгода объем импорта японских иномарок в Россию увеличился на 32,8%.

Введение табу привело к затовариванию торговых площадок и, как следствие, к падению цен на автомобили. В итоге продавцы были вынуждены спешно искать другие рынки сбыта. В свою очередь, российские покупатели не потеряли интерес к японским моделям, однако теперь акцент сместился в сторону машин с относительно небольшим объемом двигателя — они не подпадают под действие новых санкций, считает вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Подержанные японские автомобили
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— На внутреннем рынке Японии существует масса моделей с небольшими моторами. Теперь они составляют основной объем импорта и идут к нам в страну напрямую. Что касается подсакнционных автомобилей, то они также поставляются к нам, но теперь уже через третьи страны, — отметил Антон Шапарин.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, рост объемов импорта машин из Японии, который наблюдается после недавнего спада, обусловлен прежде всего ввозом «малокубатурных» моделей.

— Судя по всему, акцент потребителей сместился в сторону небольших седанов, кроссоверов и компакт-вэнов с объемом двигателя 1,5–1,9 л. Таких машин достаточно много в линейке Suzuki и Honda. Не подпадающие под санкции модели есть также у компаний Toyota и Nissan, — отменил эксперт.

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«Свисают гроздями»

Сейчас автомобильные рынки в Приморском крае буквально забиты машинами, которые были ввезены до запрета на поставки, рассказал «Известиям» главный редактор радио «Автодор» Антон Чуйкин, вернувшийся недавно из Владивостока.

— На сопках вокруг одного из самых популярных в Приморье авторынков «Зеленый угол» автомобили из Японии чуть ли не гроздьями свисают. Основная их часть была ввезена до введения запрета. Во многом именно поэтому в августе-сентябре и был отмечен провал в объемах импорта — перед введением ограничений люди завозили машины большими партиями, многие вкладывали в их приобретение чуть ли не все имеющееся средства, — пояснил эксперт.

Подержанные японские автомобили
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В августе поток спал, но теперь снова начал расти. Если прежде значительная часть ввозимых машин приходилась на большие седаны, кроссоверы, внедорожники и полноразмерные минивэны, то теперь речь в большей степени идет о компактных моделях вроде Honda Fit, Тoyota Probox, Suzuki Alto, добавил Антон Чуйкин.

По его словам, цены вполне демократичные: за автомобиль 2018 года с неплохим уровнем оснащения просят 650–700 тыс. рублей, а двух-трехлетние модели продаются за 1,1–1,2 млн рублей.

В режиме дефицита

Компактные автомобили из Японии пользовались небольшим, но устойчивым спросом в нашей стране, подчеркивает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Сейчас интерес к таким моделям будет только расти, уверен он.

— На рынке дефицит небольших и доступных моделей. Относительно свежие японские авто могут стать альтернативой ушедшим с рынка Hyundai Solaris, Kia Rio или Renault Logan. Да, это будут модели с правым рулем. Однако, несмотря на все попытки пересадить автомобилистов на Дальнем Востоке и в Сибири на леворульные модели, водители в этих регионах всё же выбирали подержанных «японцев», даже когда на рынке была альтернатива. Сейчас такой альтернативы практически нет, — подчеркнул эксперт.

Подержанные японские автомобили
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Интерес к подержанным праворульным машинам вполне объясним, считает вице-президент НАС Антон Шапарин. Эти модели имеют неплохой уровень оснащения и достаточно надежны. Кроме того, покупка б/у машины из Японии таит в себе гораздо меньше подводных каменей, нежели приобретение автомобиля из Европы или США, уверен эксперт.

— Как правило, у машин с японского рынка прозрачная история. Подержанные «европейцы», напротив, очень часто имеют скрученный пробег, а зачастую и сомнительное прошлое с точки зрения аварий и криминала, — отметил Антон Шапарин.

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