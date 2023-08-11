Большой распил: поставки запчастей из Японии оказались под угрозой

Запрет на поставки автомобилей из Японии может привести к подорожанию и дефициту запчастей из этой страны. Подробности — в материале «Известий».

Санкционный продукт

Запрет на поставку из Японии машин отдельных категорий прежде всего ударит по рынку запчастей, считают эксперты. Напомним, 9 августа вступил в силу очередной пакет антироссийских санкций, утвержденных японским правительством. Он запрещает поставки в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 л., отдельных категорий легких коммерческих автомобилей, а также гибридов и электромобилей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперты считают, что большую часть машин продолжат ввозить через другие страны. Проблемы возникнут разве что с гибридами и электромобилями, вроде популярного из-за своей цены Nissan Leaf.

Распилите это немедленно

Под ударом может оказаться традиционная схема поставки подержанных деталей из Японии, рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— На аукционе покупался автомобиль, часто битый, который ввозился в РФ уже под видом запчастей. Зачатую машина «распиливалась» прямо на корабле. После введения запрета на ввоз из Японии машин с объемом двигателя более 1,9 л, она работать перестанет. Как правило, в самой стране автомобили на запчасти не разбираются, — пояснил Шапарин.

Он считает, что с учетом запретительных мер, машины начнут разбирать еще в Японии, что отразится на стоимости запчастей.

— Разборка автомобиля «там» обойдется дороже, чем в России. Кроме того, увеличатся расходы на логистику: каждая деталь потребует отдельной упаковки, в то время как прежде они были «упакованы» в самом автомобиле. Плюс дополнительные траты на погрузку-выгрузку каждой детали. В большей степени это коснется запчастей для моделей, предназначенных для внутреннего японского рынка, а также запчастей для европейских машин, которые достаточно популярны в Японии, — рассказал Шапарин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Санкционный запрет будет критичен для поставок запчастей для гибридных моделей японского производства, например, Toyota Prius или Nissan e-Note, уверен главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов:

— Что касается электромобилей, то для них эти ограничения менее критичны. Во-первых, у электрокаров просто меньше деталей по сравнению с моделями с традиционным ДВС или гибридной силовой установкой. Во-вторых, батареи, электромоторы или управляющая электроника для них достаточно распространены на других рынках, поэтом особых сложностей с их поиском и поставками возникнуть не должно.

С радиатором нельзя

Ранее источники Drom.ru признавались, что доставка контрактных запчастей из Японии в Россию заметно осложнилась, как из-за логистики, так и по причине ограничений на вывоз определенных деталей. Под них попали радиаторы систем охлаждения, детали топливной системы и системы отопления, дизельные моторы, подушки безопасности, светодиодные батареи и элементы для электромобилей и гибридов.

Фото: Global Look Press/Ben Weller

Японская сторона то вводит запреты, то отменяет их для различных позиций запчастей, но они не касаются блоков управления двигателей и другой автомобильной электроники. Игроки рынка рассказали, что поставки японских запчастей можно организовать через Ближний Восток, однако это значительно увеличивает их цену.

Эту информацию подтверждает и Антон Шапарин. Он отмечает, что ряд японских портов не разрешает вывоз в РФ радиаторов двигателей (при этом радиаторы кондиционеров выпускают без проблем). Кроме того, отмечаются сложности с импортом через некоторые японские порты панелей приборов и других электронных деталей.

Миллионы «Тойот»

Российскому рынку необходим серьезный объем запчастей для машин из Японии. Согласно данным агентства «Автостат», на начало 2022 года в России насчитывалось более 10 млн автомобилей японских брендов, причем около половины приходилось на модели с правым рулем. Найти нужную запчасть для редкой или возрастной машины будет непросто.

Цены на эти запчасти уже выросли после июньского скачка курса и продолжат расти в цене в августе, рассказала «Известиям» директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. В компании особо отметили, что Toyota занимает первое место по количеству обслуживаемых автомобилей.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Тем не менее, по словам Овчинниковой, на сегодня нет ощутимых проблем с запчастями на японские автомобили.

— На рынке в России уже давно есть масса брендов-дубликатов, к которым привыкли автовладельцы. Причем качество аналогов не уступает оригиналам. Как правило, на японские автомобили используются дубликаты азиатского производства. Некоторые подходящие «японцам» запчасти производят даже в России, например, фильтры, — рассказала Овчинникова.

По данным Fit Service, средний чек на обслуживание японских марок увеличился на 13% год в сравнении с прошлым годом. По итогам первого полугодия 2023 года он вырос до 7283 рублей, что примерно соответствует среднему чеку без разбивки по странам производства — 7340 рублей.

Разница в статистике

Количество поставляемых «распилов» не поддается подсчету, однако количество автомобилей, вывезенных из Японии, и автомобилей, ввезенных в Россию, не совпадает.