 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В правительстве Венгрии заявили об отсутствии планов поставлять вооружение Киеву
Армия
Расчет ПТРК «Корнет» РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке
Мир
Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о кассетных боеприпасах
Мир
Источник рассказал о гибели 20 сирийских военных при нападении боевиков
Мир
Экс-разведчик США Риттер заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Мир
В бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus
Наука и техника
Запуск станции «Луна-25» состоялся с космодрома Восточный
Армия
Артиллеристы ВС РФ за считаные минуты до выстрела разгромили РСЗО противника
Мир
Посол РФ в ФРГ заявил о недовольстве Берлина «пробуксовкой» украинского контрнаступления
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 29 градусов тепла 11 августа
Общество
Около 85% россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам
Общество
Глава ФАДН заявил, что большинство жителей новых регионов ассоциируют себя с Россией
Общество
В Москве начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году
/

Большой распил: поставки запчастей из Японии оказались под угрозой

Праворульные машины нечем будет ремонтировать
Фото: Global Look Press/Ben Weller
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет на поставки автомобилей из Японии может привести к подорожанию и дефициту запчастей из этой страны. Подробности — в материале «Известий».

Санкционный продукт

Запрет на поставку из Японии машин отдельных категорий прежде всего ударит по рынку запчастей, считают эксперты. Напомним, 9 августа вступил в силу очередной пакет антироссийских санкций, утвержденных японским правительством. Он запрещает поставки в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 л., отдельных категорий легких коммерческих автомобилей, а также гибридов и электромобилей.

сотрудник
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперты считают, что большую часть машин продолжат ввозить через другие страны. Проблемы возникнут разве что с гибридами и электромобилями, вроде популярного из-за своей цены Nissan Leaf.

Распилите это немедленно

Под ударом может оказаться традиционная схема поставки подержанных деталей из Японии, рассказал «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— На аукционе покупался автомобиль, часто битый, который ввозился в РФ уже под видом запчастей. Зачатую машина «распиливалась» прямо на корабле. После введения запрета на ввоз из Японии машин с объемом двигателя более 1,9 л, она работать перестанет. Как правило, в самой стране автомобили на запчасти не разбираются, — пояснил Шапарин.

Страна восходящего экспорта: Япония увеличила поставки автомобилей в Россию
Опубликована статистика по итогам апреля

Он считает, что с учетом запретительных мер, машины начнут разбирать еще в Японии, что отразится на стоимости запчастей.

— Разборка автомобиля «там» обойдется дороже, чем в России. Кроме того, увеличатся расходы на логистику: каждая деталь потребует отдельной упаковки, в то время как прежде они были «упакованы» в самом автомобиле. Плюс дополнительные траты на погрузку-выгрузку каждой детали. В большей степени это коснется запчастей для моделей, предназначенных для внутреннего японского рынка, а также запчастей для европейских машин, которые достаточно популярны в Японии, — рассказал Шапарин.

машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Санкционный запрет будет критичен для поставок запчастей для гибридных моделей японского производства, например, Toyota Prius или Nissan e-Note, уверен главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов:

— Что касается электромобилей, то для них эти ограничения менее критичны. Во-первых, у электрокаров просто меньше деталей по сравнению с моделями с традиционным ДВС или гибридной силовой установкой. Во-вторых, батареи, электромоторы или управляющая электроника для них достаточно распространены на других рынках, поэтом особых сложностей с их поиском и поставками возникнуть не должно.

Куда качает: минфин Японии отчитался об экспорте в РФ
Санкции не помешали росту по отдельным категориям продукции

С радиатором нельзя

Ранее источники Drom.ru признавались, что доставка контрактных запчастей из Японии в Россию заметно осложнилась, как из-за логистики, так и по причине ограничений на вывоз определенных деталей. Под них попали радиаторы систем охлаждения, детали топливной системы и системы отопления, дизельные моторы, подушки безопасности, светодиодные батареи и элементы для электромобилей и гибридов.

сотрудник
Фото: Global Look Press/Ben Weller

Японская сторона то вводит запреты, то отменяет их для различных позиций запчастей, но они не касаются блоков управления двигателей и другой автомобильной электроники. Игроки рынка рассказали, что поставки японских запчастей можно организовать через Ближний Восток, однако это значительно увеличивает их цену.

Эту информацию подтверждает и Антон Шапарин. Он отмечает, что ряд японских портов не разрешает вывоз в РФ радиаторов двигателей (при этом радиаторы кондиционеров выпускают без проблем). Кроме того, отмечаются сложности с импортом через некоторые японские порты панелей приборов и других электронных деталей.

Тачки сгущаются: россиян массово обманывают с перегоном авто из-за рубежа
Как мошенники используют спрос на машины из Японии, Китая и Казахстана

Миллионы «Тойот»

Российскому рынку необходим серьезный объем запчастей для машин из Японии. Согласно данным агентства «Автостат», на начало 2022 года в России насчитывалось более 10 млн автомобилей японских брендов, причем около половины приходилось на модели с правым рулем. Найти нужную запчасть для редкой или возрастной машины будет непросто.

Цены на эти запчасти уже выросли после июньского скачка курса и продолжат расти в цене в августе, рассказала «Известиям» директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. В компании особо отметили, что Toyota занимает первое место по количеству обслуживаемых автомобилей.

машина
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Тем не менее, по словам Овчинниковой, на сегодня нет ощутимых проблем с запчастями на японские автомобили.

— На рынке в России уже давно есть масса брендов-дубликатов, к которым привыкли автовладельцы. Причем качество аналогов не уступает оригиналам. Как правило, на японские автомобили используются дубликаты азиатского производства. Некоторые подходящие «японцам» запчасти производят даже в России, например, фильтры, — рассказала Овчинникова.

По данным Fit Service, средний чек на обслуживание японских марок увеличился на 13% год в сравнении с прошлым годом. По итогам первого полугодия 2023 года он вырос до 7283 рублей, что примерно соответствует среднему чеку без разбивки по странам производства — 7340 рублей.

Ввоз и ныне там: дилеры просят продлить условия параллельного импорта запчастей
Поставки продукции более 100 торговых марок могут прекратиться с 1 сентября

Разница в статистике

Количество поставляемых «распилов» не поддается подсчету, однако количество автомобилей, вывезенных из Японии, и автомобилей, ввезенных в Россию, не совпадает.

По данным Японской ассоциации экспортеров машин с пробегом (JUMVEA), в прошлом году в Россию было ввезено 213,5 тыс. машин. Дальневосточная таможня РФ называет цифру в 203 тыс. ввезенных машин, но в это число, помимо «японцев» входят и автомобили из Южной Кореи. При этом JUMVEA фиксирует увеличение вывоза на треть в сравнении с 2021 годом, а российская таможня — рост ввоза на 70%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир