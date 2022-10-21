Куда качает: минфин Японии отчитался об экспорте в РФ

Министерство финансов Японии обнародовало данные по экспорту в РФ. Несмотря на санкции и охлаждение отношений в политической сфере, за шесть месяцев с 1 апреля рост экспорта товаров для нужд медицины составил 258,6%, а только за сентябрь оказался еще большим — 578,2%. Экспорт компьютерной техники за сентябрь вырос на 124,3%. Однако в разрезе полугода результат отрицательный — минус 38,8%. Отмечено, что в сентябре резко упал импорт в РФ японских автомобилей (на 21,7%) и автозапчастей (на 76,6%). Всего по итогам сентября общий экспорт из Японии в Россию снизился на 31,4%, импорт — на 6,5%. Каковы перспективы товарных отношений с Японией, разбирались «Известия».

Негативный вектор

В прошлом году товарооборот России и Японии вырос почти на 57%. В отсутствие санкций сотрудничество успешно развивалось бы и дальше, предполагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Япония традиционно принимает санкции в русле стран G7, однако они в целом носят более сдержанный характер. Страна не отказывается от импорта российских энергоресурсов и продолжает совместную работу в сахалинских нефтегазовых проектах. Данные японского минфина, конечно, позитивны, но без абсолютных показателей объемов этого импорта в деньгах значение этих поставок для России трудно оценить. Может быть, столь высокие темпы роста связаны только с эффектом низкой базы.

Куда качает Фото: Getty Images/Tomohiro Ohsumi

Как отмечает эксперт, медицинские изделия, как и лекарства и продовольствие, обычно не попадают под санкции.

— Однако ряд западных фирм перестали их поставлять на российский рынок, — продолжает она, — в силу добровольных решений или трудностей с логистикой. Можно предположить, что японские компании частично заняли их нишу.

По словам собеседницы издания, общая тенденция пока всё же сокращение товарооборота между Россией и Японией, в том числе в силу принятых правительством Японии рестрикционных мер.

— В частности, это запрет на экспорт в Россию грузовых машин, самосвалов и бульдозеров, предметов роскоши, включая дорогие автомобили, высокотехнологичного оборудования (включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, квантовые компьютеры, продукцию военного назначения). Из импорта Япония вводила ограничения, в частности, на некоторые виды российской древесины, алкоголь и некоторые виды машинного оборудования, — подытоживает Ольга Беленькая.

Надейся, но не плошай

В расчете перспектив товарооборота на Японию не стоит возлагать каких-то больших надежд, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Японские власти одними из первых принимают антироссийские санкции. На территории японских островов размещено более 50 тыс. американских военных. Прирост товарооборота вполне может быть временным явлением, поскольку медицинские изделия — категория товаров, на которую санкции обычно не накладывают. Рост в несколько раз вполне объясняется эффектом низкой базы. О резком сокращении товарооборота впервые объявили в конце февраля — начале марта. Летом и особенно осенью наблюдается прирост в отдельных категориях. Видимо, это тот случай, когда после подсчета потерь бренды возобновляют старые связи.

Куда качает Американские военнопленные на авиабазе в Японии Фото: Global Look Press/Cpl. Jackson Ricker

Тем не менее, по мнению эксперта, в любой момент под влиянием США японцы могут так же резко, даже в ущерб собственной экономике, прекратить поставки.

— Тут достаточно включить одну из позиций в очередной санкционный пакет — и весь рост обратится в ноль. Прежде всего японцы ориентируются на международную обстановку, — говорит Макаренко.

Собеседница издания отмечает, что в политике импорта следует ориентироваться на дружественные страны:

— Тот же Китай производит медицинские изделия. И тут как в случае с бытовой техникой — спрос просто постепенно сместится в сторону более доступных брендов. Потому что имя бренда — скорее залог не качества, а цены. Существующие доступные технологии применяют и именитые компании, и стартапы. А рынок уже расставит всё по местам , — резюмирует Юлия Макаренко.

Не так и много

Любое изменение объемов экспорта из Японии в Россию слабо скажется на общем статистическом фоне, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Доля Японии в товарообороте России невысока, порядка 2,5% в 2021 году. И даже если по отдельным позициям сократить поставки, качественно на благосостоянии российской экономики это не скажется. Практически любые аналоги можно приобрести не в Японии, например, в рамках параллельного импорта.

Куда качает Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda

По мнению эксперта, резкий рост закупок медицинского оборудования объясняется ожиданиями новых санкций:

— Медицинские изделия — это не продукты питания, их можно хранить долго. На наш взгляд, взвинтив поставки летом и осенью 2022 года, российские оптовики пополняют склады впрок, как раз на случай вероятных перебоев, — подытоживает Екатерина Косарева.

Прогноз на рост

Медицинские изделия не попадали под ограничения, вызванные санкциями, но всё-таки отдельные международные холдинги поставки снизили, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Поэтому производители медицинских изделий, которые не входят в международные холдинги, наращивают поставки на освободившиеся ниши. Если не будет санкций [в этой сфере], вполне вероятно, что экспорт медизделий из Японии будет продолжать увеличиваться, — рассуждает он.