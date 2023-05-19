Страна восходящего экспорта: Япония увеличила поставки автомобилей в Россию

Экспорт японских автомобилей в Россию вырос на 77% в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года, следует из статистики минфина Японии. Кроме того, увеличились поставки мотоциклов на 86,4%, цветных металлов — на 350%, резины — на 208%, видео- и аудиоаппаратуры — на 51,8%. Вместе с тем резко снизились поставки товаров из железа и стали — на 97,9%, бумаги — на 34,6%. Общий рост японского экспорта по итогам апреля составил 42,5%, или $246,17 млн. За счет чего достигнуты такие цифры и насколько Япония перспективна в плане торгового сотрудничества, выясняли «Известия».

Эффект низкой базы

Такие высокие цифры по приросту — пример «игр» со статистическими выкладками, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— По итогам I квартала 2022 года из-за мировой реакции на геополитические события японский экспорт в РФ упал на 40,5%, или до $4,67 млрд. Именно эффектом низкой базы можно объяснить фантастические цифры по приросту. В марте-апреле поставки товаров из Японии были резко сокращены. А поскольку нынешний показатель (плюс 77% по автомобилям, плюс по видео- и аудиоаппаратуре — на 51,8%) именно апрель к апрелю, можно говорить об эффекте низкой базы.

По мнению аналитика, рост свидетельствует о том, что Россия по-прежнему обладает ресурсами для преодоления санкционного давления.

— В 2022 финансовом году падение экспорта составило 39,8%. Таким образом, торговля постепенно восстанавливалась. Но все сделки в течение года проходили при минимальном освещении со стороны СМИ, да и самих компаний. И падение вышло не таким, как ожидалось на фоне заявлений западных стран. США предложили ЕС и Японии вообще прекратить торговлю с Россией, но успеха не имели. Геополитикой можно объяснить и рекордное снижение поставок стали и железа — соответствующий запрет ввело министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Но Россия обладает ресурсами для компенсирования неудобств за счет логистических операций внутри страны.

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Сотрудничество между странами при этом не только сохраняется, но по некоторым направлениям и развивается.

— Например, Япония резко нарастила импорт российских фруктов и медицинских товаров — на 646,1 и 1079,2% соответственно. Мы расширяем торговлю в области энергетики и машиностроения, разрабатываются совместные производственные проекты. Но бизнесменам приходится адаптироваться под новые реалии: минимум огласки, максимум внимания к нормативной базе, тщательная проработка соглашений, — подытоживает Екатерина Косарева.

Эффектом очень низкой базы прошлого года объясняет показатели и старший научный сотрудник Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Фиранчук.

— В апреле 2022 года логистический кризис был в самом разгаре и поставки японских товаров в Россию ставили антирекорды, составив всего 24 млрд иен ($188 млн). Более информативным является сравнение с апрелем 2021 года. Тогда японский экспорт в Россию был вдвое больше текущих значений — 77 млрд иен ($709 млн).

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Среди важных товарных групп в апреле текущего года, с точки зрения собеседника издания, в реальности значительно восстановились лишь поставки автомобилей и мотоциклов — до 68% от уровня апреля 2021 года ($173 млн против $253 млн в 2021 году).

— При этом поставки более сложно заменимого оборудования, в том числе промышленного, остаются на уровне в десятки раз ниже докризисных значений: поставки механического оборудования составили в апреле $6 млн (против $147 млн в апреле 2021 года), а электрического оборудования — $2 млн (против $48 млн), — отмечает Александр Фиранчук.

Интерес к рынку РФ

Товарооборот с Японией расширяется благодаря развитию экономических связей и конкурентоспособности японских товаров, утверждает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. Перспективы развития сотрудничества между Россией и Японией включают расширение торговли в различных секторах, таких как энергетика, машиностроение, электроника и сельское хозяйство.

— Кроме того, дальнейшая разработка инвестиционных проектов и совместных предприятий будет способствовать укреплению экономической интеграции между двумя странами. Важно отметить, что внешние факторы, такие как мировая экономическая конъюнктура, валютные колебания и политические события, могут повлиять на перспективы сотрудничества, — отмечает Орлова.

С точки зрения эксперта, несмотря на возможные вызовы, продолжение сотрудничества между двумя странами имеет потенциал для взаимной выгоды.

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— Российский рынок представляет интерес для японских компаний в силу своих ресурсов и потенциала роста. Япония имеет передовые технологии и инновации, которые могут способствовать развитию отраслей в России. Но для достижения долгосрочного успеха в сотрудничестве с Японией, важно поддерживать стабильность в экономической сфере, создавать условия для развития бизнеса и инвестиций, а также продолжать укреплять доверие между партнерами.

Таким образом, резюмирует Ольга Орлова, расширение товарооборота с Японией, особенно в секторе автомобилей, можно объяснить падением иены к доллару и конкурентоспособностью японских товаров:

Антисанкционное решение

В опубликованных данных наблюдается некоторый статистический казус, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— В апреле прошлого года в России еще продолжали работать все совместные предприятия японских автопроизводителей. Поэтому непосредственный ввоз автомобилей, а не машинокомплектов или запчастей для сборки здесь, находился на довольно низком уровне.

По словам респондента издания, с уходом с российского рынка японских компаний сборка внутри страны японских марок остановлена, новых машин японцы тоже почти не поставляют.

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— Зато значительно выросли поставки автомашин с пробегом, тем более что спрос и цены на вторичном рынке существенно выросли. Впрочем, мы не знаем всех тонкостей этого рынка, не исключено, что превращение новых машин в машины с пробегом — всего лишь уловка японских автопроизводителей для обхода наложенных Западом ограничений.

В целом же, отмечает Артем Клюкин, баланс взаимной торговли несколько выравнивается.

Находят способы

Заявленное официальное прекращение поставок японскими автопроизводителями не привело к исчезновению их автомобилей с российского рынка , говорит доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности ИПиНБ РАНХиГС Павел Грибов:

— Машины ввозятся юридическими и физическим лицами, увеличился экспорт подержанных автомобилей. Цены выросли, но возможность купить остается. Если были организованы поставки автомобилей из ОАЭ, то было очевидно, что и ввоз из Японии также со временем будет налажен, что и произошло. Это отображают и статистические данные за 2022/23 финансовый год.

Валютные пертурбации

Причиной повышения на 77% экспорта автомобилей из Японии в Россию в апреле 2023 года является валютный фактор, комментирует управляющий директор «Альфа-Форекс» Кирилл Дронов.

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— Прежде всего следует отметить падение иены к доллару, что улучшило позиции японских экспортеров. Рынок валют подвержен колебаниям, и за полгода рынок в пределах 138 иен за доллар практически не изменился. Основной тренд падения иены против доллара пришелся на период с января 2021 года по октябрь 2022 года. Это было вызвано игрой на повышение учетной ставки ФРС до 5–5,25%, в то время как Банк Японии поддерживал отрицательную ключевую ставку в размере −0,1%.

По словам эксперта, рост доходности долларовых инструментов в таких ситуациях привлекает крупных институциональных инвесторов, которые используют стратегию Carry Trade.

— Это создает стабильные тренды на валютном рынке и частично создает привлекательные условия для экспортеров. При этом улучшение позиций экспортеров Японии и падение иены могли способствовать конкурентоспособности японских автомобилей на российском рынке, — заключает Кирилл Дронов.