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В РФ начались продажи китайских бюджетных автомобилей Jetta VA3

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Фото: Volkswagen
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Одна из дилерских российских сетей стала предлагать седан Jetta VA3 бюджетного суббренда Volkswagen, созданного для китайского рынка. Цены на модель начинаются почти от 1,7 млн рублей, сообщил 18 января портал Quto.

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Седан Jetta VA3 построен на той же платформе, на которой базируются Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Автомобиль оснащен простым полуторалитровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 112 л.с., который работает в связке с классическим шестиступенчатым автоматом Aisin.

Приобрести автомобиль можно в трех комплектациях. Базовая, стоимостью 1 690 000 рублей, отличается от средней (Aggressive, цена 1 750 000 рублей) тем, что у нее нет центрального переднего подлокотника и боковых подушек безопасности. В остальном версии идентичны, включая штатную медиасистему, задний парктроник, системы стабилизации, а также круиз-контроль.

Топовая версия модели VA3 (комплектация Glory) стоит 1 840 000 рублей. Машина укомплектована улучшенной мультимедиасистемой с голосовым управлением, однозонным климат-контролем вместо кондиционера и 12-вольтовой розеткой.

17 января «Автостат» сообщил, что вторую неделю подряд на российском авторынке лидируют автомобили китайских марок. В период с 9 по 15 января 2023 года жители РФ приобрели 3619 новых легковых машин китайских брендов, что составило 37,7% от общего объема. На втором месте самых продаваемых автомобилей в РФ оказались автомобили отечественных брендов (3208 шт.) с долей 33,4%. Лидером среди марок осталась отечественная Lada (3053 авто), доля которой за вторую неделю 2023 года составила 31,8%.

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