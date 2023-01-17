Реклама
Прямой эфир
Экономика
Центробанк запустит «валютный своп» по предоставлению юаней
Мир
Офис Зеленского принял отставку Арестовича с поста советника
Мир
Экс-премьер Великобритании Джонсон получит $7,4 млн за публикацию автобиографии
Мир
Немцы сравнили планы Германии о передаче Киеву танков Leopard с эвтаназией
Мир
Президент Литвы испугался усталости Запада от Украины
Мир
Президент Северной Македонии назвал отчаянной обстановку в Европе
Авто
Китайские авто вторую неделю подряд лидируют по продажам в РФ
Мир
Политолог назвал заявление Арестовича об отставке попыткой удержаться на посту
Мир
Маск предстанет перед судом из-за заявлений о возможном выкупе акций Tesla
Пресс-релизы
15 января на ВДНХ в павильоне «Космос» состоялась лекция в рамках лектория «Капитаны будущего»
Общество
Госпитализированный фигурист Костомаров находится в тяжелом состоянии
Мир
В Латвии разрабатывают дорожную карту по вытеснению русского языка из школ

Китайские авто вторую неделю подряд лидируют по продажам в РФ

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вторую неделю подряд на российском авторынке лидируют автомобили китайских марок. В период с 9 по 15 января 2023 года жители РФ приобрели 3619 новых легковых машин китайских брендов, что составило 37,7% от общего объема, сообщило 17 января агентство «Автостат».

Поддержи мою «Ниву»: как будут работать льготные кредиты и лизинг
Какие новые модели могут подпасть под госпрограммы поддержки спроса на автомобили

На втором месте самых продаваемых автомобилей в РФ оказались автомобили отечественных брендов (3208 шт.) с долей 33,4%. Специалисты напомнили, что неделей ранее (2–8 января 2023 года) показатели китайских и российских брендов были на уровне 40 и 35% соответственно, но лидером среди марок осталась отечественная Lada (3053 авто), доля которой за вторую неделю 2023 года составила 31,8%.

После Lada следуют сразу три китайских производителя: Chery (1469 шт., доля 15,3%), Haval (839 авто, 8,7%) и Geely (660 машин, 6,9%). Замкнула список первой пятерки корейская Kia (628 шт., 6,5%).

При этом в топ-10 наряду с Hyundai, Toyota и Renault попали еще два бренда из Китая — Exeed и Omoda.

Десятку моделей — лидеров российского рынка по итогам второй недели 2023 года образовали отечественные и китайские автомобили. Первенствовала здесь снова Lada Granta, а лучшей иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO. Кроме них в рейтинг также попали Lada Niva Travel, Lada Niva Legend, Geely Coolray, Chery Tiggo 4, Omoda C5, Geely Atlas Pro, Haval F7 и Haval Jolion.

12 января стало известно, что китайский бренд Haval намерен в I квартале 2023 года представить в России специальную версию модели Dargo X. Он будет являться версией кроссовера Haval Dargo, у которого будет расширенный набор внедорожных характеристик. Внедорожник будет предлагается в двух комплектациях с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом. Внешне такая версия будет отличаться массивной решеткой радиатора, заклепками на колесных арках и пластиковым обвесом по периметру кузова.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023