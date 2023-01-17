Китайские авто вторую неделю подряд лидируют по продажам в РФ

Вторую неделю подряд на российском авторынке лидируют автомобили китайских марок. В период с 9 по 15 января 2023 года жители РФ приобрели 3619 новых легковых машин китайских брендов, что составило 37,7% от общего объема, сообщило 17 января агентство «Автостат».

На втором месте самых продаваемых автомобилей в РФ оказались автомобили отечественных брендов (3208 шт.) с долей 33,4%. Специалисты напомнили, что неделей ранее (2–8 января 2023 года) показатели китайских и российских брендов были на уровне 40 и 35% соответственно, но лидером среди марок осталась отечественная Lada (3053 авто), доля которой за вторую неделю 2023 года составила 31,8%.

После Lada следуют сразу три китайских производителя: Chery (1469 шт., доля 15,3%), Haval (839 авто, 8,7%) и Geely (660 машин, 6,9%). Замкнула список первой пятерки корейская Kia (628 шт., 6,5%).

При этом в топ-10 наряду с Hyundai, Toyota и Renault попали еще два бренда из Китая — Exeed и Omoda.

Десятку моделей — лидеров российского рынка по итогам второй недели 2023 года образовали отечественные и китайские автомобили. Первенствовала здесь снова Lada Granta, а лучшей иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO. Кроме них в рейтинг также попали Lada Niva Travel, Lada Niva Legend, Geely Coolray, Chery Tiggo 4, Omoda C5, Geely Atlas Pro, Haval F7 и Haval Jolion.

12 января стало известно, что китайский бренд Haval намерен в I квартале 2023 года представить в России специальную версию модели Dargo X. Он будет являться версией кроссовера Haval Dargo, у которого будет расширенный набор внедорожных характеристик. Внедорожник будет предлагается в двух комплектациях с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 192 л.с., роботизированной коробкой передач и полным приводом. Внешне такая версия будет отличаться массивной решеткой радиатора, заклепками на колесных арках и пластиковым обвесом по периметру кузова.