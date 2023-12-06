Снег на голову: как погода связана с обострениями психических болезней

Небывалый снегопад в европейской части России совпал с несколькими жестокими убийствами, совершенными родственниками жертв. Все случаи роднит то, что подозреваемые имеют психические расстройства либо наркозависимость. Неконтролируемые вспышки ярости можно списать на дурную погоду, но остаются вопросы и к медикам, не отправившим потенциально опасных для окружающих и самих себя больных в стационар. Подробности — в материале «Известий».

Период обострения

80-летнюю жительницу столичного района Дорогомилово 3 декабря забили до смерти молотком. По версии следствия, преступление совершил 34-летний внук за просьбу сходить в магазин. Мужчина состоит на учете в ПНД в связи с наличием заболевания, сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), он заключен под стражу.

«Известия» направили запрос в департамент здравоохранения Москвы, на время публикации материала ответ получен не был.

На следующей день снегопад в Москве продолжился, как и убийства родственников психически неуравновешенными людьми.

«В квартире жилого дома на ул. Шипиловской обнаружено тело женщины 1937 года рождения с телесными повреждениями. По предварительным данным, женщина находилась в квартире с 23-летним внуком, который вызвал скорую медицинскую помощь. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы» , — сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как выяснили «Известия», прибывшие по вызову врачи скорой вынуждены были укрыться в машине от агрессивного внука. По некоторым данным, ранее он привлекался к уголовной ответственности по статье о незаконном обороте наркотиков. Источник сообщил, что накануне погибшая обращалась с заявлением о побоях, которые ей якобы нанес внук, и жаловалась на учиненный им в квартире погром. Якобы мужчина высказывал суицидальные намерения, но наряд неотложной психиатрической помощи не стал его госпитализировать.

В Туле жертвой психически больного стал младенец. По версии следствия, биологический отец годовалого мальчика зарезал сына.

По данным источника «Известий», в день трагедии мать оставила малыша под присмотром бабушки и дедушки. Однако с ними в одной квартире находился и ее сожитель. Когда бабушка с дедушкой ушли на работу, мужчина остался сидеть с ребенком. Также «Известия» узнали, что подозреваемый ранее проходил лечение в психиатрической клинике с диагнозом маниакально-депрессивный психоз.

Нет плохой погоды

Существенная доля преступлений, совершаемых людьми с психическими отклонениями, приходится на межсезонье и периоды резкой смены погоды. Впрочем, профессиональное сообщество не спешит винить во всех бедах небесную канцелярию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Поскольку я занимаюсь темой общественно опасного поведения у лиц, страдающих психическими расстройствами, употребляющих психоактивные вещества, могу вас уверить, что поведение людей, их аффекты, агрессия напрямую никак не связаны с погодой, — рассказала «Известиям» клинический психолог, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Клиники доктора Исаева Татьяна Метелева. — Подобные трагедии происходят круглый год.

Но все-таки сложные погодные условия, как и любые кризисные моменты, могут стать триггером девиантного поведения, признает психолог.

Психиатр Алексей Вилков также считает, что обычно перемена погоды прямого влияния на психическое состояние пациентов с тяжелыми расстройствами не оказывает.

— Дело в том, что психическое состояние таких людей может измениться в любой момент, что невозможно спрогнозировать. Важно наблюдать таких пациентов амбулаторно-диспансерно. Они должны регулярно приходить на прием к лечащему врачу. Даже если пациенты стабильны и принимают препараты, всё равно есть вероятность, что их состояние может ухудшиться в любой момент, — комментирует врач.

Вилков отмечает, что особенно такая внезапность и непредсказуемость касается людей с диагнозом шизофрения, даже если в прошлом пациент не отличался агрессивным поведением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В группе риска пациенты, испытывающие бредовые переживания, галлюцинации, которые напрямую влияют на их поведение и могут привести к агрессивным действиям , — продолжает эксперт.

Наркоман всегда опасен

— Если, например, человек совершает преступление в состоянии психоза при шизофрении (под влиянием бреда или галлюцинаций), тогда он обычно нуждается в принудительном лечении. А если же преступление совершает наркозависимый, то он чаще всего отправляется в места заключения, — говорит Вилков.

По словам врача, наркозависимым по уголовным делам подобного рода всегда назначается психиатрическая экспертиза, которая может установить, в каком состоянии находился обвиняемый, отдавал ли он отчет своим действиям.

Человек, употребляющий наркотики, однозначно может быть склонен к агрессивным действиям, говорит психолог Метелева.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Современные синтетические наркотики, так называемые «соли», вызывают нарушения психики, развитие психотических состояний. Чаще всего это аффективные психозы. Человек в аффекте склонен к импульсивным действиям, к общественно опасному, агрессивному поведению.

Симптом беды

На практике один из частых случаев агрессивного поведения связан с параноидальным бредом преследования, когда человеку кажется, что за ним следят, что ему хотят навредить, он выстраивает конспирологические теории, рассказывает Метелева.

— На любого рода обратную связь, которая воспринимается как критика, может возникать резкая агрессивная реакция. Когда психотический эпизод заканчивается и человек приходит в себя и осознает, что сделал, бывает уже слишком поздно.

Дружественный огонь

Проявление людьми с психическими отклонениями жестокости к близким обусловлено тем, что они наиболее значимы для больного.

— Часто душевнобольные находятся с родственниками в состоянии долгого конфликта, возникают ссоры, неразрешимые противоречия. Когда их состояние резко ухудшается, родные оказываются первыми встречными, на кого выплескивается агрессия. Хотя потом, после выходя из состояния психоза, пациент обычно испытывает раскаяние, чувство вины. Зачастую он даже не понимает, как это могло произойти, — на него влияло болезненное переживание , — говорит психолог.

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Госпитализация по закону

Агрессивного соседа «со справкой», как говорится, врагу не пожелаешь. Однако изолировать или выселить такого гражданина довольно сложно.

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко напомнил, что любое медицинское вмешательство и оказание медицинской помощи может осуществляться только после подписания пациентом или его законным представителем информированного и законного согласия. При этом есть и экстренные случаи, которые предусмотрены действующим законодательством, в том числе федеральным законом «Об основе охраны здоровья граждан в РФ».

— Универсальных способов оградить себя от психически больного человека нет, — объясняет адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. — Если неподалеку проходит человек с какими-то неадекватными признаками поведения, лучше вообще не связываться, перейти на другую сторону улицы.

Согласно ст. 29 федерального закона «О психиатрической помощи», принудительная госпитализация возможна, если: а) человек представляет непосредственную опасность для себя или окружающих; б) если он не способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности; в) может произойти существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Все эти показания определяются и проверяются врачами-психиатрами, комиссией, а потом дело пациента направляют в суд, — говорит доктор Вилков. — И только суд принимает решение о наличии показаний к недобровольному лечению. Вся эта процедура происходит обычно в течение нескольких дней, если пациент уже попал в стационар.

Госпитализация на практике

Вопрос госпитализации потенциально опасного для себя или окружающих психически больного человека Метелева называет острым и актуальным, несмотря на наличие в законодательстве положений, позволяющих госпитализировать такого пациента.

— Не всегда врачи, которые приезжают на вызов, могут квалифицировать действия пациента как представляющие опасность для окружающих. Очень часто когда родственники вызывают неотложку, пациент понимает, что ему грозит принудительная госпитализация, успокаивается, приходит в себя и не создает впечатления общественно опасного человека. Поэтому очень важно самим родственникам помнить, что за помощью нужно обращаться не тогда, когда уже нужна скорая психиатрическая помощь, а значительно раньше. Симптомы, которые могут представлять опасность в будущем, видны сильно заранее, например, наличие бредовой симптоматики.

Метелева отмечает достаточно низкий уровень понимания в обществе психологической и психиатрической проблематики.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Я очень часто встречала родителей, которые рассказывали, что их ребенок на протяжении долгого времени жаловался, что за ним следят. Они ходили вместе с ним в полицию, писали заявление, но никому и в голову не приходило квалифицировать это как болезненные бредовые идеи и обратиться за консультацией к врачу.