В нервной клетке: почему сильные переживания вредят здоровью
«За одного битого двух небитых дают», гласит народная мудрость. Это высказывание справедливо, в частности, когда речь заходит о стрессе. Врачи считают, что в разумном количестве напряжение даже помогает выработать устойчивость перед ударами судьбы. Порой люди в качестве лекарства от скуки подбирают занятия, с помощью которых можно пощекотать нервы, — экстремальные виды спорта или страшное кино. Но испытания, которые подкидывает жизнь, значительно отличаются от развлечений. «Известия» выяснили, в чем опасность бесконечных вызовов судьбы и как отличить стресс от более страшного состояния — дистресса.
Что такое стрессоустойчивость
Клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелёва не считает стресс чем-то плохим. По словам эксперта, это состояние даже можно назвать нормальным для человека. Стресс активизирует зоны мозга, побуждающие нас к действию.
— Любые вызовы, которые исходят из внешнего мира, — это своего рода стресс. Их много: информационные, профессиональные, межличностные. Человек сталкивается с ними ежедневно. И для того чтобы с ними справиться, активирует все свои процессы: мыслительные, когнитивные, душевные, психические, характерологические, — рассуждает эксперт.
По словам Метелёвой, справиться со стрессом людям позволяют так называемые копинг-стратегии. Эти методы борьбы с трудными ситуациями и состояниями заложены в человеке с самого детства.
— Темперамент, родительское воспитание и всё то, чему мы научились в социуме, — это обусловленные с детства факторы, уровень которых у каждого разный. Чем большим арсеналом этих копинг-стратегий обладает человек, тем более он стрессоустойчив, тем эффективнее он умеет справляться со стрессом, — рассказывает Татьяна Метелёва.
Люди с небольшим арсеналом таких копинг-стратегий более уязвимы. Такое часто бывает, когда ребенок растет в условиях гиперзащиты от внешнего мира и его воздействий, чем грешат современные родители, подчеркивает эксперт. Взрослые не дают детям возможности сталкиваться с нормальным стрессом: например, решают за них все проблемы, ходят разбираться в школу, делают за них уроки.
— Ребенок не учится справляться с теми вызовами, которые постоянно поступают из внешней среды. Естественно, когда он выходит во взрослую жизнь, то не в состоянии пережить тот уровень стресса, который в общем-то допустим для обычной жизни, — комментирует клинический психолог.
Эксперт называет такую особенность низкой способностью «переваривать» стресс и преодолевать жизненные трудности. Но этому подвержены не только люди, которые в детстве жили в «тепличных» условиях.
Наталья Винниченко, психолог клинико-диагностического центра сети «Медси» отмечает, что некоторые люди даже имеют генетическую предрасположенность плохо справляться со стрессом. Такое состояние часто испытывают и подростки, так как их гормональная система и психика в целом нестабильны, а взросление само по себе вызывает тревогу у растущего человека. Стресс периодически переживают женщины, поскольку в их жизни часто случаются гормональные перепады: менструальный цикл, беременность, кормление грудью, климакс. Это состояние усиливается при дефиците витаминов и микроэлементов, так как организм тратит гораздо больше микроэлементов для психических реакций, чем в спокойном состоянии, когда ничего не тревожит.
— Если у человека после стресса не происходит рефлексия, то есть он не находит место и время для выражения своих сильных эмоций, то «пружина» сдерживаемых чувств обязательно разожмется. В каком месте это произойдет, зависит от того, как организм привык справляться со стрессом, — рассказывает Винниченко.
По словам эксперта, гнев, сдержанный в отношении руководителя, может «выстрелить» скандалом с супругой или детьми. Обида на жену способна воплотиться в желание кого-то «подрезать» на дороге и превысить скорость за рулем.
— Но есть люди, у которых эмоциональный стресс загоняется «в тело», и тогда сильные чувства и эмоции влияют на физическое здоровье. Ситуация может закончиться гипертонией, нейродермитом, инфарктом, инсультом, расстройством пищевого поведения, онкологией, астмой, многими другими психосоматическими диагнозами, даже бесплодием, — предостерегает Наталья Винниченко.
Когда человек испытывает стресс неоднократно, нервная система истощается и уже не способна выдерживать нелегкие ситуации.
Что такое дистресс
Итог длительного пребывания в состоянии стресса плачевен, предостерегает Татьяна Метелёва. В частности, это грозит депрессивным, тревожным, фобийным и другими расстройствами, а также неврозом или психозом.
— У человека может быть период, когда он проходит своеобразный «путь испытаний»: не успел справиться с одной напастью, как уже появляется что-то другое. Он не успевает «переваривать» то количество стресса, которое получает извне. Поэтому в психологии, кроме такого феномена, как стресс, существует понятие «дистресс», — рассказывает клинический психолог.
Дистрессом специалисты именуют состояние, которое уже является чрезмерным для психики. К нему приводят не просто обычные стрессовые факторы из внешней среды, а более серьезные ситуации — болезни самого человека, а также близких ему людей, постоянные проблемы на работе, высокий уровень перегруженности в профессиональной или учебной деятельности. Речь идет о волнующих событиях, которые следуют нескончаемой чередой или наслаиваются друг на друга.
Дистресс влияет на человека самым негативным образом. Это состояние до предела истощает нервную систему и фактически разрушает организм. Дистресс способен сломать и человека, обладающего достаточным уровнем возможностей преодоления неприятных ситуаций. Но когда таких событий становится слишком много, даже самый сильный не в силах противостоять трудностям и негативному воздействию на психику.
Врач советует знать признаки дистресса, чтобы не путать его с обычным стрессом. Это состояние требует обязательной помощи извне.
— Для дистресса характерны психосоматические проявления — мышечное напряжение, головная боль, а также боли в мышцах, в спине, в груди, — рассказывает Татьяна Метелёва. — Сюда же можно отнести разного рода соматические реакции: снижение аппетита или, наоборот, чрезмерный аппетит. Человек не в состоянии себя контролировать и, как принято говорить, «заедает стресс».
Один из самых неприятных признаков — человек в состоянии дистресса страдает от нарушений сна. Врач предостерегает: все психические расстройства и патологические проявления в первую очередь дают о себе знать нарушением режима дня и ночного отдыха. Многие люди недооценивают эту проблему, а между тем она может быть причиной грубых нарушений психики.
Повышенный уровень тревоги также характерен для дистресса. Это состояние не похоже на конкретный страх, пациенты не всегда могут выразить его словами, но оно не дает спокойно жить.
— Еще один явный признак — нарушение когнитивных способностей. Снижаются темпы мыслительных процессов, человеку трудно сосредоточиться, он понимает, что его внимание и память стали не такими, как раньше. Это влечет за собой проблемы в учебе и профессиональной деятельности, — продолжает Татьяна Метелёва.
И, наконец, пятый признак дистресса — состояние хронической усталости, когда эмоциональная сфера человека не выдерживает обрушившегося на нее груза переживаний. Он подавлен, раздражается по пустякам и быстро устает.
— Чаще всего, когда близкие замечают признаки острой реакции на стресс, человеку уже нужна профессиональная помощь. Не всегда речь идет о приеме специальных медикаментов, но обращение к специалисту в таких случаях обязательно, — советует эксперт.
Врачи не зря подчеркивают необходимость квалифицированной помощи. Конечно, семья и друзья могут обеспечить эмоциональную поддержку, организовать отдых и совместное времяпрепровождение. Однако опасность в том, что близкие часто и охотно берут на себя функцию «спасателя».
— Они начинают «помогать вылезать» из стресса, делают за родственника какие-то дела, боятся сказать ему лишнее слово, не реагируют на раздражительные, а порой и грубые замечания, которые он делает. Даже если речь идет о проявлении негативных аффектов, — рассказывает Татьяна Метелёва.
По словам эксперта, делать так ни в коем случае нельзя, потому что к дистрессу потом присоединяются так называемые вторичные выгоды. Иными словами, человек начинает привыкать, что всё вертится вокруг него, все должны его спасать и помогать ему. С точки зрения клинического психолога, это плохо как для окружающих, так и для самого пациента, потому что еще больше усиливает невозможность преодоления стресса. Но это не значит, что за проблемами близких нужно равнодушно наблюдать со стороны.
— Если вы видите, что кто-то из вашего окружения находится в стрессе, то спросите, хотел бы человек с вами поделится тем, что у него случилось? Выслушайте его не перебивая, выразите сочувствие. Прогуляйтесь с ним в парке или приготовьте ему горячий травяной чай и покормите сладким, — подсказывает Наталья Винниченко.
По словам врача, горячий чай расслабляет мышцы дыхательных путей, сладкое доставляет удовольствие, уровень стресса от этой простой процедуры уменьшается. Если речь идет о тяжелой утрате, то с человеком важно находиться рядом долгое время, возможно, даже поселиться с ним под одной крышей.
— Я вас не призываю всё делать за него. Важно просто быть рядом. Если вы видите, что влияние стресса продолжается больше недели, то отведите близкого к врачу. В таких случаях важно понимать, что подавленный стресс может перейти в психосоматический диагноз, что потребует больших усилий для того, чтобы восстановить здоровье, — комментирует Наталья Винниченко.
Как помочь себе
Бывает, что у человека нет возможности дойти до психолога или даже поговорить с близкими людьми, которые готовы выслушать и поддержать. Однако и в этом случае можно поработать над собой, чтобы со временем не загнать себя в ловушку дистресса.
— Хороший и эффективный способ — проветрить помещение, сделать дыхательную практику, походить быстрым шагом. Организм находится в двойном стрессе, если испытывает кислородное голодание. К ситуативному стрессу (ситуации, которые мы не можем контролировать) приплюсовывается еще и биохимический. Поэтому самая быстрая и действенная поддержка — сделать так, чтобы мышцы получили больше кислорода, — подсказывает Наталья Винниченко.
При хроническом стрессе эксперт советует разрешить себе те эмоции, которые раньше приходилось запрещать. Например, можно, не сдерживая себя, погрустить и поплакать.
— Найдите время сходить к эндокринологу и проверьте состояние щитовидной железы, надпочечников, а также уровень витамина D в организме. Обратитесь к кардиологу — он подскажет, как работает сердечно-сосудистая система. Обследуйте желудочно-кишечный тракт, так как нарушение его работы может привести к биохимическому стрессу, — предостерегает Винниченко.
Если в какой-то непредвиденной ситуации человек испытал стресс, психолог рекомендует ему позаниматься в спортзале, принять расслабляющую ванну или просто погулять по улице. По возможности нужно уйти в отпуск, съездить в санаторий.
Врач даже рекомендует найти интернет-сообщество, участники которого сталкивались с аналогичными потрясениями (например, болезнь ребенка, подготовка к ЭКО, развод). Общение с такими людьми может снизить уровень тревоги.
На некоторое время снизить уровень стресса помогают мягкие игрушки, подушки в виде зверюшек, игрушки из мягкой резины, а также боксерская груша. На психотерапевтических сессиях специалисты часто предлагают пациентам карандаши или пластилин. Если нарисовать или вылепить свой стресс, то можно на некоторое время снизить его влияние, подсказывает врач.