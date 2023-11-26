В нервной клетке: почему сильные переживания вредят здоровью

«За одного битого двух небитых дают», гласит народная мудрость. Это высказывание справедливо, в частности, когда речь заходит о стрессе. Врачи считают, что в разумном количестве напряжение даже помогает выработать устойчивость перед ударами судьбы. Порой люди в качестве лекарства от скуки подбирают занятия, с помощью которых можно пощекотать нервы, — экстремальные виды спорта или страшное кино. Но испытания, которые подкидывает жизнь, значительно отличаются от развлечений. «Известия» выяснили, в чем опасность бесконечных вызовов судьбы и как отличить стресс от более страшного состояния — дистресса.

Что такое стрессоустойчивость

Клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелёва не считает стресс чем-то плохим. По словам эксперта, это состояние даже можно назвать нормальным для человека. Стресс активизирует зоны мозга, побуждающие нас к действию.

— Любые вызовы, которые исходят из внешнего мира, — это своего рода стресс. Их много: информационные, профессиональные, межличностные. Человек сталкивается с ними ежедневно. И для того чтобы с ними справиться, активирует все свои процессы: мыслительные, когнитивные, душевные, психические, характерологические, — рассуждает эксперт.

По словам Метелёвой, справиться со стрессом людям позволяют так называемые копинг-стратегии. Эти методы борьбы с трудными ситуациями и состояниями заложены в человеке с самого детства.

— Темперамент, родительское воспитание и всё то, чему мы научились в социуме, — это обусловленные с детства факторы, уровень которых у каждого разный. Чем большим арсеналом этих копинг-стратегий обладает человек, тем более он стрессоустойчив, тем эффективнее он умеет справляться со стрессом, — рассказывает Татьяна Метелёва.

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Люди с небольшим арсеналом таких копинг-стратегий более уязвимы. Такое часто бывает, когда ребенок растет в условиях гиперзащиты от внешнего мира и его воздействий, чем грешат современные родители, подчеркивает эксперт. Взрослые не дают детям возможности сталкиваться с нормальным стрессом: например, решают за них все проблемы, ходят разбираться в школу, делают за них уроки.

— Ребенок не учится справляться с теми вызовами, которые постоянно поступают из внешней среды. Естественно, когда он выходит во взрослую жизнь, то не в состоянии пережить тот уровень стресса, который в общем-то допустим для обычной жизни, — комментирует клинический психолог.

Эксперт называет такую особенность низкой способностью «переваривать» стресс и преодолевать жизненные трудности. Но этому подвержены не только люди, которые в детстве жили в «тепличных» условиях.

Наталья Винниченко, психолог клинико-диагностического центра сети «Медси» отмечает, что некоторые люди даже имеют генетическую предрасположенность плохо справляться со стрессом. Такое состояние часто испытывают и подростки, так как их гормональная система и психика в целом нестабильны, а взросление само по себе вызывает тревогу у растущего человека. Стресс периодически переживают женщины, поскольку в их жизни часто случаются гормональные перепады: менструальный цикл, беременность, кормление грудью, климакс. Это состояние усиливается при дефиците витаминов и микроэлементов, так как организм тратит гораздо больше микроэлементов для психических реакций, чем в спокойном состоянии, когда ничего не тревожит.

— Если у человека после стресса не происходит рефлексия, то есть он не находит место и время для выражения своих сильных эмоций, то «пружина» сдерживаемых чувств обязательно разожмется. В каком месте это произойдет, зависит от того, как организм привык справляться со стрессом, — рассказывает Винниченко.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

По словам эксперта, гнев, сдержанный в отношении руководителя, может «выстрелить» скандалом с супругой или детьми. Обида на жену способна воплотиться в желание кого-то «подрезать» на дороге и превысить скорость за рулем.

— Но есть люди, у которых эмоциональный стресс загоняется «в тело», и тогда сильные чувства и эмоции влияют на физическое здоровье. Ситуация может закончиться гипертонией, нейродермитом, инфарктом, инсультом, расстройством пищевого поведения, онкологией, астмой, многими другими психосоматическими диагнозами, даже бесплодием, — предостерегает Наталья Винниченко.

Когда человек испытывает стресс неоднократно, нервная система истощается и уже не способна выдерживать нелегкие ситуации.

Что такое дистресс

Итог длительного пребывания в состоянии стресса плачевен, предостерегает Татьяна Метелёва. В частности, это грозит депрессивным, тревожным, фобийным и другими расстройствами, а также неврозом или психозом.

— У человека может быть период, когда он проходит своеобразный «путь испытаний»: не успел справиться с одной напастью, как уже появляется что-то другое. Он не успевает «переваривать» то количество стресса, которое получает извне. Поэтому в психологии, кроме такого феномена, как стресс, существует понятие «дистресс» , — рассказывает клинический психолог.

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Дистрессом специалисты именуют состояние, которое уже является чрезмерным для психики. К нему приводят не просто обычные стрессовые факторы из внешней среды, а более серьезные ситуации — болезни самого человека, а также близких ему людей, постоянные проблемы на работе, высокий уровень перегруженности в профессиональной или учебной деятельности. Речь идет о волнующих событиях, которые следуют нескончаемой чередой или наслаиваются друг на друга.

Дистресс влияет на человека самым негативным образом. Это состояние до предела истощает нервную систему и фактически разрушает организм. Дистресс способен сломать и человека, обладающего достаточным уровнем возможностей преодоления неприятных ситуаций. Но когда таких событий становится слишком много, даже самый сильный не в силах противостоять трудностям и негативному воздействию на психику.

Врач советует знать признаки дистресса, чтобы не путать его с обычным стрессом. Это состояние требует обязательной помощи извне.

— Для дистресса характерны психосоматические проявления — мышечное напряжение, головная боль, а также боли в мышцах, в спине, в груди , — рассказывает Татьяна Метелёва. — Сюда же можно отнести разного рода соматические реакции: снижение аппетита или, наоборот, чрезмерный аппетит. Человек не в состоянии себя контролировать и, как принято говорить, «заедает стресс».

Один из самых неприятных признаков — человек в состоянии дистресса страдает от нарушений сна. Врач предостерегает: все психические расстройства и патологические проявления в первую очередь дают о себе знать нарушением режима дня и ночного отдыха. Многие люди недооценивают эту проблему, а между тем она может быть причиной грубых нарушений психики.

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Повышенный уровень тревоги также характерен для дистресса. Это состояние не похоже на конкретный страх, пациенты не всегда могут выразить его словами, но оно не дает спокойно жить.

— Еще один явный признак — нарушение когнитивных способностей. Снижаются темпы мыслительных процессов, человеку трудно сосредоточиться, он понимает, что его внимание и память стали не такими, как раньше. Это влечет за собой проблемы в учебе и профессиональной деятельности , — продолжает Татьяна Метелёва.

И, наконец, пятый признак дистресса — состояние хронической усталости, когда эмоциональная сфера человека не выдерживает обрушившегося на нее груза переживаний. Он подавлен, раздражается по пустякам и быстро устает.

— Чаще всего, когда близкие замечают признаки острой реакции на стресс, человеку уже нужна профессиональная помощь. Не всегда речь идет о приеме специальных медикаментов, но обращение к специалисту в таких случаях обязательно, — советует эксперт.

Врачи не зря подчеркивают необходимость квалифицированной помощи. Конечно, семья и друзья могут обеспечить эмоциональную поддержку, организовать отдых и совместное времяпрепровождение. Однако опасность в том, что близкие часто и охотно берут на себя функцию «спасателя».

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— Они начинают «помогать вылезать» из стресса, делают за родственника какие-то дела, боятся сказать ему лишнее слово, не реагируют на раздражительные, а порой и грубые замечания, которые он делает. Даже если речь идет о проявлении негативных аффектов, — рассказывает Татьяна Метелёва.

По словам эксперта, делать так ни в коем случае нельзя, потому что к дистрессу потом присоединяются так называемые вторичные выгоды. Иными словами, человек начинает привыкать, что всё вертится вокруг него, все должны его спасать и помогать ему. С точки зрения клинического психолога, это плохо как для окружающих, так и для самого пациента, потому что еще больше усиливает невозможность преодоления стресса. Но это не значит, что за проблемами близких нужно равнодушно наблюдать со стороны.

— Если вы видите, что кто-то из вашего окружения находится в стрессе, то спросите, хотел бы человек с вами поделится тем, что у него случилось? Выслушайте его не перебивая, выразите сочувствие. Прогуляйтесь с ним в парке или приготовьте ему горячий травяной чай и покормите сладким , — подсказывает Наталья Винниченко.

По словам врача, горячий чай расслабляет мышцы дыхательных путей, сладкое доставляет удовольствие, уровень стресса от этой простой процедуры уменьшается. Если речь идет о тяжелой утрате, то с человеком важно находиться рядом долгое время, возможно, даже поселиться с ним под одной крышей.

— Я вас не призываю всё делать за него. Важно просто быть рядом. Если вы видите, что влияние стресса продолжается больше недели, то отведите близкого к врачу. В таких случаях важно понимать, что подавленный стресс может перейти в психосоматический диагноз, что потребует больших усилий для того, чтобы восстановить здоровье , — комментирует Наталья Винниченко.

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Как помочь себе

Бывает, что у человека нет возможности дойти до психолога или даже поговорить с близкими людьми, которые готовы выслушать и поддержать. Однако и в этом случае можно поработать над собой, чтобы со временем не загнать себя в ловушку дистресса.

— Хороший и эффективный способ — проветрить помещение, сделать дыхательную практику, походить быстрым шагом. Организм находится в двойном стрессе, если испытывает кислородное голодание. К ситуативному стрессу (ситуации, которые мы не можем контролировать) приплюсовывается еще и биохимический. Поэтому самая быстрая и действенная поддержка — сделать так, чтобы мышцы получили больше кислорода , — подсказывает Наталья Винниченко.

При хроническом стрессе эксперт советует разрешить себе те эмоции, которые раньше приходилось запрещать. Например, можно, не сдерживая себя, погрустить и поплакать.

— Найдите время сходить к эндокринологу и проверьте состояние щитовидной железы, надпочечников, а также уровень витамина D в организме. Обратитесь к кардиологу — он подскажет, как работает сердечно-сосудистая система. Обследуйте желудочно-кишечный тракт, так как нарушение его работы может привести к биохимическому стрессу, — предостерегает Винниченко.

Если в какой-то непредвиденной ситуации человек испытал стресс, психолог рекомендует ему позаниматься в спортзале, принять расслабляющую ванну или просто погулять по улице. По возможности нужно уйти в отпуск, съездить в санаторий.

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Врач даже рекомендует найти интернет-сообщество, участники которого сталкивались с аналогичными потрясениями (например, болезнь ребенка, подготовка к ЭКО, развод). Общение с такими людьми может снизить уровень тревоги.