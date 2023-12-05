СК РФ опубликовал кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле
Следственный комитет (СК) РФ 5 декабря опубликовал кадры с места убийства годовалого ребенка в Туле.
«На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России по Тульской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
О найденном в квартире Ленинского района Тулы теле годовалого мальчика с ножевым ранением стало известно 4 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).
Позднее в пресс-службе регионального МВД «Известиям» сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в убийстве годовалого сына в Туле. Отмечается, что он был задержан в поле на расстоянии около двух километров от места преступления.
По данным источника «Известий», в день трагедии мать оставила сына под присмотром бабушки и дедушки. Однако с ними в одной квартире находился и ее сожитель. Когда бабушка с дедушкой ушли на работу, мужчина остался сидеть с ребенком. Также «Известия» узнали, что мужчина ранее проходил лечение в психиатрической клинике.