Москва под шубой: после снежного ноября столицу ждет холодный декабрь
Ноябрь этого года в Москве попал в тройку самых снежных в XXI веке. Он уступил только показателям 2012 и 2016 годов. В первые дни декабря снегопады в столице продолжатся, рассказали «Известиям» метеорологи. А уже на следующей неделе столицу ожидают морозы до -20...-25 градусов. Декабрь холоднее нормы ожидается по всей Центральной России, прогнозируют специалисты. В период похолодания важно заботиться об организме и не допускать переохлаждения, напомнили врачи.
Каким будет декабрь
Снегопады продолжатся в столице до понедельника, 4 декабря, высота снежного покрова увеличится, рассказала «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В ноябре в Москве выпало так много осадков — 81 мм, — что он вошел в число самых снежных месяцев в XXI веке, сообщили в центре погоды «Фобос». Активнее сугробы в такое время в столице появлялись только в 2012-м, когда выпало 89 мм осадков, и в 2016-м (92 мм). 27 ноября этого года на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова в 21 см, что примерно втрое выше климатической нормы.
В начале следующей недели Москву, по словам Татьяны Поздняковой, ожидает понижение температуры.
— По ночам уже в середине недели возможны -13...-18 градусов, а дневная температура будет в пределах -5...-10 градусов, — сообщила она. — Это примерно на четыре градуса ниже климатической нормы.
В первой декаде месяца минимальная температура может понизиться до -20...-25 градусов, а днем в основном будут всё те же -5...-10 градусов, что тоже ниже нормы, добавила метеоролог.
Точный прогноз на новогодние праздники давать еще рано, но, опираясь на среднестатистические данные, синоптики ожидают, что последняя декада декабря будет со снегом и повышением температуры.
— По статистике, температура воздуха в канун праздника составит от -3 до -5 градусов, — сказала Татьяна Позднякова.
Декабрь холоднее нормы 1–1,5 градуса прогнозируется по всей Центральной России, добавили в «Фобосе». На западе и северо-западе страны отрицательное отклонение от нормы составит 2,5–3 градуса.
В ближайшие годы холодных и очень холодных зим будет меньше, чем теплых, полагает эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО климатолог Михаил Юлкин.
— Однако это не значит, что каждая последующая зима будет теплее предыдущей. Но, если говорить про статистические тенденции, можно ждать, что чаще будут теплые и бесснежные зимы, чем холодные и снежные, — пояснил он.
Что рекомендуют врачи в холод
С наступлением холодов люди, чей организм ослаблен, например, недавно перенесенной инфекцией, могут столкнуться с рядом неприятных последствий, говорят врачи.
Ранее «Известия» сообщали, что в регионах России в конце ноября фиксировалось увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, например, в Томской области за неделю показатель составил 21,6%, в Санкт-Петербурге — 8%.
Рост заболеваемости респираторными инфекциями в ноябре фиксировался во всех возрастных группах, рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
Негативные последствия с наступлением холодов возможны, если организм не может адаптироваться, пояснила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
— Если у человека хронические инфекции, воспаления, или он перенес системную инфекцию, у него слабые митохнодрии (органоиды, участвующие в клеточном дыхании и обеспечивающие клетку энергией. — «Известия»), и они плохо вырабатывают энергию. Но, чтобы согреваться, организму нужно где-то брать энергию. Когда организм переохлаждается, цинка становится мало, он тратится на то, чтобы адаптировать организм к холоду, — сказала она.
Цинк, по ее словам, участвует в противоинфекционной защите организма. Соответственно, после консультации с врачом можно пропить специальный курс витаминов.
В морозы важно одеваться по погоде, чтобы исключить переохлаждение, добавила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.
— Чтобы не допустить обморожения при долгом нахождении на морозе, нужно быстро перейти в теплое помещение, отогреться, принять теплое питье, — отметила она.
У больных бронхиальной астмой, по словам врача, зимой бывает холодовая астма. Это значит, что болезнь может обостряться на морозе. Таким пациентам на зимний период может потребоваться изменение базовой терапии, поэтому им следует обратиться к врачу.
Возможны в морозы и проблемы с кожей, особенно если она чувствительная.
— Часто у детей дошкольного возраста щеки становятся красные после нахождения на морозе. Из-за мороза повреждается подкожная жировая клетчатка, — пояснила Екатерина Серебренникова.
У взрослых и детей бывают холодовые аллергии, добавила она. Это значит, что на коже после пребывания на морозе может появиться сыпь, ощущаться зуд и шелушение.
— Важен уход за кожей в этот период. Есть специальные кремы, которыми пользуются перед выходом на улицу. Смягчать кожу нужно также в течение дня, особенно при чувствительной коже во время морозов, — заверила врач.
Во время холодов воздух в помещениях может быть очень сухим, напомнила Екатерина Серебренникова. Это может влиять на носоглотку, вызывать риниты, заложенность носа, предрасполагать к заболеваемости, поскольку слизистые пересушены. Поэтому врач рекомендовала в помещении пользоваться увлажнителями воздуха.