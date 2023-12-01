Москва под шубой: после снежного ноября столицу ждет холодный декабрь

Ноябрь этого года в Москве попал в тройку самых снежных в XXI веке. Он уступил только показателям 2012 и 2016 годов. В первые дни декабря снегопады в столице продолжатся, рассказали «Известиям» метеорологи. А уже на следующей неделе столицу ожидают морозы до -20...-25 градусов. Декабрь холоднее нормы ожидается по всей Центральной России, прогнозируют специалисты. В период похолодания важно заботиться об организме и не допускать переохлаждения, напомнили врачи.

Каким будет декабрь

Снегопады продолжатся в столице до понедельника, 4 декабря, высота снежного покрова увеличится, рассказала «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В ноябре в Москве выпало так много осадков — 81 мм, — что он вошел в число самых снежных месяцев в XXI веке , сообщили в центре погоды «Фобос». Активнее сугробы в такое время в столице появлялись только в 2012-м, когда выпало 89 мм осадков, и в 2016-м (92 мм). 27 ноября этого года на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова в 21 см, что примерно втрое выше климатической нормы.

В начале следующей недели Москву, по словам Татьяны Поздняковой, ожидает понижение температуры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— По ночам уже в середине недели возможны -13...-18 градусов , а дневная температура будет в пределах -5...-10 градусов, — сообщила она. — Это примерно на четыре градуса ниже климатической нормы.

В первой декаде месяца минимальная температура может понизиться до -20...-25 градусов, а днем в основном будут всё те же -5...-10 градусов, что тоже ниже нормы, добавила метеоролог.

Точный прогноз на новогодние праздники давать еще рано, но, опираясь на среднестатистические данные, синоптики ожидают, что последняя декада декабря будет со снегом и повышением температуры.

— По статистике, температура воздуха в канун праздника составит от -3 до -5 градусов, — сказала Татьяна Позднякова.

Декабрь холоднее нормы 1–1,5 градуса прогнозируется по всей Центральной России, добавили в «Фобосе». На западе и северо-западе страны отрицательное отклонение от нормы составит 2,5–3 градуса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ближайшие годы холодных и очень холодных зим будет меньше, чем теплых, полагает эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО климатолог Михаил Юлкин.

— Однако это не значит, что каждая последующая зима будет теплее предыдущей. Но, если говорить про статистические тенденции, можно ждать, что чаще будут теплые и бесснежные зимы, чем холодные и снежные, — пояснил он.

Что рекомендуют врачи в холод

С наступлением холодов люди, чей организм ослаблен, например, недавно перенесенной инфекцией, могут столкнуться с рядом неприятных последствий , говорят врачи.

Ранее «Известия» сообщали, что в регионах России в конце ноября фиксировалось увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, например, в Томской области за неделю показатель составил 21,6%, в Санкт-Петербурге — 8%.

Рост заболеваемости респираторными инфекциями в ноябре фиксировался во всех возрастных группах, рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Негативные последствия с наступлением холодов возможны, если организм не может адаптироваться, пояснила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

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— Если у человека хронические инфекции, воспаления, или он перенес системную инфекцию, у него слабые митохнодрии (органоиды, участвующие в клеточном дыхании и обеспечивающие клетку энергией. — «Известия»), и они плохо вырабатывают энергию. Но, чтобы согреваться, организму нужно где-то брать энергию. Когда организм переохлаждается, цинка становится мало, он тратится на то, чтобы адаптировать организм к холоду, — сказала она.

Цинк, по ее словам, участвует в противоинфекционной защите организма. Соответственно, после консультации с врачом можно пропить специальный курс витаминов.

В морозы важно одеваться по погоде, чтобы исключить переохлаждение, добавила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

— Чтобы не допустить обморожения при долгом нахождении на морозе, нужно быстро перейти в теплое помещение, отогреться, принять теплое питье, — отметила она.

У больных бронхиальной астмой, по словам врача, зимой бывает холодовая астма. Это значит, что болезнь может обостряться на морозе. Таким пациентам на зимний период может потребоваться изменение базовой терапии , поэтому им следует обратиться к врачу.

Возможны в морозы и проблемы с кожей, особенно если она чувствительная.

— Часто у детей дошкольного возраста щеки становятся красные после нахождения на морозе. Из-за мороза повреждается подкожная жировая клетчатка, — пояснила Екатерина Серебренникова.

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У взрослых и детей бывают холодовые аллергии, добавила она. Это значит, что на коже после пребывания на морозе может появиться сыпь, ощущаться зуд и шелушение.

— Важен уход за кожей в этот период. Есть специальные кремы, которыми пользуются перед выходом на улицу. Смягчать кожу нужно также в течение дня, особенно при чувствительной коже во время морозов, — заверила врач.

Во время холодов воздух в помещениях может быть очень сухим, напомнила Екатерина Серебренникова. Это может влиять на носоглотку, вызывать риниты, заложенность носа, предрасполагать к заболеваемости, поскольку слизистые пересушены. Поэтому врач рекомендовала в помещении пользоваться увлажнителями воздуха.