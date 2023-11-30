Страшные магнитные бури: метеозависимым зима принесет головные боли

В ближайшие дни на Землю может обрушиться самая сильная за год магнитная буря. По мнению ученых, ее пиком станет утро 1 декабря. По предварительным данным, признаки геомагнитной бури можно будет наблюдать уже в четверг, 30 ноября, ее усиление произойдет в пятницу. Подробнее о магнитных бурях и о том, как с ними справиться, — в материале «Известий».

Геомагнитные бури могут обрушиться на Землю завтра, чего ожидать

28 ноября на Солнце произошла сильная вспышка, рентгеновский класс которой составил М9.8. По словам профессора Иркутского государственного университета, старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева, вспышке немного не хватило до самого высокого класса мощности — X.

Ученый отмечает, что точно предсказать силу магнитной бури непросто. Поэтому Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения постоянно обновляет свой прогноз. Ожидается, что пик магнитной бури будет наблюдаться рано утром 1 декабря и продлится примерно до 15:00. Магнитное возмущение в этот момент достигнет 5–6 баллов.

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По словам сотрудника Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Марии Абуниной, на Солнце наблюдалась хорошая вспышка, поэтому ожидается, что это будет одна из наиболее сильных в 2023 году магнитных бурь. Как пояснила эксперт «РИА Новости», буря может достигнуть показателя G3 («сильная»), а на короткое время — G4 («очень сильная»). Однако на сайте Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отмечается, что буря достигнет значения G2 («средняя»).

Вместе с этим эксперты говорят, что в четверг и пятницу в Москве можно будет наблюдать полярное сияние, вызванное вспышкой на Солнце. Однако они подчеркивают, что для наблюдения за этим природным явлением нужна ясная погода, для лучшей видимости желательно выехать за город.

Как защититься от магнитной бури метеозависимым

По словам Сергея Язова, сила влияния магнитных бурь на человека преувеличена, большинство жителей Земли их даже не замечают. Магниточувствительность — это сугубо индивидуальное качество, считает специалист.

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Однако врачи уже отмечали, что магнитные бури могут влиять на определенные группы людей и многие аспекты нашей жизни. В первую очередь они воздействуют на людей среднего и старшего возраста, а также страдающих гипертонической и ишемической болезнью сердца.

«Такие симптомы метеозависимости, как головная боль, слабость, боли в мышцах, головокружение и др., проявляются из-за каких-либо заболеваний, иногда явных и уже известных пациенту, а иногда — скрытых. Поэтому при появлении этих симптомов во время магнитных бурь необходимо обратиться к врачу для исключения определенных состояний», — рассказала «Известиям» врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая. Она советует сдать общий анализ крови, анализы крови на железо, ферритин и ТТГ.

Здоровый же человек не должен почувствовать никаких негативных реакций организма на магнитные бури, отмечает Вероника Лисицкая.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников советует менять свой график метеозависимым людям, снижать физические нагрузки, которые могут вызвать учащение приступов стенокардии. Кроме того, не следует пить кофе и есть жареное и мучное. Следует также следить за уровнем давления, так как во время магнитных бурь оно может как повышаться, так и понижаться.