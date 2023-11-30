Ученый оценил вероятность новых мощных вспышек на солнце

Во вторник, 28 ноября, вечером в группе солнечных пятен № 13500 произошла сильная вспышка. Как заявил 30 ноября в разговоре с «Известиями» профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев, указанная группа пятен уже прошла пик своего развития и столь сильных вспышек в ней больше не ожидается.

Как отметил ученый, рентгеновский класс прошедшей вспышки составил М9.8, то есть немного не хватило до класса Х — самого высокого класса мощности, которым оцениваются вспышки на Солнце.

«Указанная группа пятен остается вспышечноактивной, то есть пока она все еще способна на повторные вспышки. Но пик своего развития она уже прошла, и я думаю, что столь сильных вспышек здесь больше не будет. Что касается других групп пятен (сейчас их на диске светила 12!), то все остальные активные области имеют довольно простую магнитную структуру и вряд ли способны на сильные вспышки», — рассказал Язев.

По его словам, предварительные прогнозы в связи с произошедшей вспышкой указали на возможность слабой геомагнитной бури уже 30 ноября, но уточненный прогноз, опубликованный лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институтом солнечно-земной физики СО РАН, содержит указание на возможность средней магнитной бури, которая, скорее всего, будет наблюдаться в пятницу, 1 декабря.

«Точно спрогнозировать мощность магнитной бури непросто. Если буря окажется средней или сильной, не исключено, что будут снова наблюдаться полярные сияния в северных районах нашей планеты, включая Россию. Чем сильнее буря, тем дальше на юг распространяется граница зоны сияний», — отметил специалист.

Что касается влияния бури на человека, то, по его словам, сила такого воздействия преувеличена. Подавляющее большинство жителей Земли даже не замечает магнитные бури. Магниточувствительность — это сугубо индивидуальное качество.

18 ноября врач Андрей Тяжельников дал рекомендации метеозависимым на время магнитной бури. По его словам, нужно изменить свой график в периоды магнитных бурь и отменить требующие концентрации внимания занятия. Кроме того, нужно снизить количество физических нагрузок, рекомендуется не пить кофе и не есть жареное и мучное.