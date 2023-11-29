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Северное сияние в Москве 30 ноября — как и когда смотреть

Москвичи могут увидеть северное сияние над городом 30 ноября
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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В последний день ноября москвичи могут наблюдать уникальное «небесное шоу» — полярное сияние. Это природное явление крайне редко встречается в столичном регионе и вызвано оно сильной магнитной бурей. «Известия» рассказывают, где и когда можно увидеть небесные огни.

Полярное сияние в Москве 30 ноября — что это такое

Полярное сияние вызвано магнитной бурей, которая, в свою очередь, обусловлена вспышками на Солнце. По словам синоптиков, буря может достигнуть показателя G3 («сильная») и на короткое время G4 («очень сильная»). Именно благодаря такой интенсивности полярные огни могут «дойти» и до Москвы.

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Северное сияние выглядит как оптическое явление в виде «танцующих» световых всполохов в небе, которые меняют свой цвет.

Полярное сияние в Москве 30 ноября — где и когда смотреть

При этом синоптики предупреждают, что вероятность наступления события не стопроцентна. Скорее всего, москвичи смогут насладиться необычным зрелищем в четверг и пятницу, но только если в эти дни будет стоять ясная погода. По прогнозу, ожидается преимущественное отсутствие осадков в столичном регионе.

Кроме того, огни видны лишь в темное время суток. Закат в Москве 30 ноября наступит в 16:05. Для лучшего обозрения лучше выехать за город.

9 ноября с Земли было видно затмение Венеры. Планета скрылась за лунным диском больше, чем на час.

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