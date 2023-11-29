Полярное сияние может появиться над Москвой из-за магнитной бури

Полярное сияние может появиться в небе над Москвой в четверг и пятницу на фоне, возможно, одной из самых сильных магнитных бурь этого года, заявила 29 ноября сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

«Хорошая была вспышка (на Солнце) прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Она отметила, что буря может достигнуть показателя G3 («сильная») и на короткое время G4 («очень сильная»). В результате чего полярное сияние может «дотянуться» до Москвы.

По ее словам, москвичи смогут увидеть его в четверг и пятницу, однако исключительно при ясной погоде.

Ранее, 18 ноября, врач Андрей Тяжельников дал рекомендации метеозависимым на время магнитной бури. По его словам, нужно изменить свой график в периоды магнитных бурь и отменить требующие концентрации внимания занятия. Кроме того, нужно снизить количество физических нагрузок, рекомендуется не пить кофе и не есть жареное и мучное.