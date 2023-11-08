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Жители Земли 9 ноября увидят затмение Венеры

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Фото: Global Look Press/Xu Suhui
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Венера в четверг, 9 ноября, больше чем на час скроется за Луной. При ясной погоде затмение смогут наблюдать жители западной части России. Об этом 8 ноября сообщили в Telegram-канале Московского планетария.

Как отмечается, Венера скроется за Луной на 1 час 12 минут 32 секунды. Это уже второе затмение планеты в 2023 году, первое произошло 24 марта.

Наблюдать за явлением смогут также жители Европы, стран Африки и Азии, а также Шпицбергена и Гренландии. Для разных мест наблюдений время покрытия разное. Его можно узнать в астрономических программах конкретно для своего местоположения.

В Москве затмение начнется над западным горизонтом в 13:02 и продлится до 14:15.

Убывающая Луна в день покрытия будет находиться в фазе, близкой к новолунию. Венера скроется за освещенным ее краем, а после окончания затмения выйдет из-за неосвещенного.

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Ранее, 15 октября, жители Северной и Южной Америки увидели затмение редкого кольцеобразного типа. Как отмечалось, оно не будет наблюдаться в этой части Земли до 2046 года. Затмение такого типа представляет собой «огненное кольцо». Луна находится в самой дальней точке своей орбиты от Земли, поэтому она не может полностью заблокировать Солнце. В результате чего свет Солнца окружает тень Луны, создавая огненное кольцо.

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