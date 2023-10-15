Затмение редкого кольцеобразного типа увидели жители Северной и Южной Америки

Жители Северной и Южной Америки смогли увидеть своими глазами затмение редкого кольцеобразного типа, которое не будет наблюдаться в этой части Земли до 2046 года. Об этом 14 октября сообщил телеканал CNN.

Затмение началось в Орегоне в субботу в 09:13 (17:13 мск). Завершилось оно у атлантического побережья Бразилии в 15:48 (23:48 мск).

«Маленькие полумесяцы были видны на земле и отражались от лобовых стекол автомобилей и окон небоскребов», — сказано в статье.

Затмение такого типа представляет собой «огненное кольцо». Луна находится в самой дальней точке своей орбиты от Земли, поэтому она не может полностью заблокировать Солнце. В результате чего свет Солнца окружает тень Луны, создавая так называемое огненное кольцо.

В 2024 году астрономы прогнозируют два солнечных и два лунных затмения. С календарем космических явлений можно ознакомиться в материале «Известий».