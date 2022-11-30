Синоптики спрогнозировали от -7 градусов в Московском регионе 30 ноября

Преимущественное отсутствие осадков, местами гололедица и от 7 градусов мороза — такая погода ожидает жителей Московского региона в среду, 30 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температурный диапазон составит от 7 до 5 градусов ниже нуля, ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 9 градусов мороза в дневное время суток и от -14 градусов — в ночное.

Ожидается ветер юго-восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба.

Накануне, 29 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о морозах до -20 градусов в Московской области и до -14 — в Москве. Такая погода обусловлена продлением антициклона и поступлением холодного воздуха с востока.