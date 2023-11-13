Массовый психоз и опасность: что сулит противостояние Урана

Последний месяц осени в 2023 году богат на астрономические события. В ноябре жители Земли увидят звездопад и противостояния двух крупнейших планет Солнечной системы. Момент астрономического противостояния является лучшим временем для наблюдения за небесными телами. 14 ноября Уран окажется на противоположной стороне от Солнца относительно Земли. Это произойдет всего лишь через 10 дней после противостояния Юпитера. Астрономы рекомендуют вооружится небольшим телескопом, поскольку планету будет непросто увидеть, даже когда она достигнет наибольшей яркости. Где лучше всего наблюдать астрономическое явление и что еще подготовило звездное небо — в материале «Известий».

Противостояние Урана: что означает, где и во сколько наблюдать 14 ноября 2023 года

Противостояние Урана ожидается 14 ноября в 03:32 мск, спустя 10 дней после противостояния крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера. Уран будет сиять в созвездии Овна со звездной величиной 5,6. Из-за метана в атмосфере Уран имеет зеленовато-голубой оттенок и внешне похож на Нептун, но у последнего менее насыщенный зеленый цвет.

Фото: NASA Снимок Урана, сделанный «Вояджером-2» в 1986 году

Астрономы рекомендуют воспользоваться небольшим телескопом, поскольку Уран для неопытного наблюдателя будет трудно различим на небе. Лучше всего планету будет видно около полуночи по местному времени. Чтобы распознать планету, рекомендуется использовать поисковую звездную карту. Спутники Урана (всего насчитывается 27 спутников) будут видны только через специальное оборудование.

Уран, или Голубая планета, стал первым астрономическим открытием со времен античности. 13 марта 1781 года английский исследователь Уильям Гершель обнаружил «туманную звезду» с «уникальным движением», о чем оставил запись в своем дневнике. Подобно атмосфере других газовых гигантов, атмосфера Урана состоит из водорода, гелия, метана, аммиака и иных видов углерода. В центре небесного тела — ядро изо льда и горных пород, над ним витает смесь водяного и аммиачного льда. Уран имеет самую низкую планетарную температуру в Солнечной системе — минус 224 градуса по Цельсию. Оборот вокруг своей оси планета совершает за 17 часов, а уранический год длится 84 земных года.

Противостояние Урана повторяется каждый год с примерным смещением на 4 дня от прошлой даты. На данный момент планета движется по созвездию Овна, она будет находится там до конца мая 2024 года. «Роскосмос» отмечает, что с каждым годом условия наблюдений за небесными телами в Северном полушарии улучшаются .

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Интересные факты о планете Уран

Уран — седьмая планета от Солнца, третья по величине и четвертая по массе. Название планеты отсылает к греческому богу неба Урану, который, согласно мифологии, был прадедом Ареса (Марса), дедом Зевса (Юпитера) и отцом Кроноса (Сатурна). Уран имеет 27 естественных спутников, 25 из которых несут имена персонажей пьес Шекспира, а два других небесных тела, Ариэль и Умбриэль, были названы в честь героев, созданных поэтом Александром Поупом.

Удивительной особенностью Урана является наклон его оси в 98 градусов и тот факт, что он вращается в противоположную по отношению к большинству планет сторону. Подобную аномалию обычно объясняют столкновением Урана с планетезималью (малым небесным телом) на этапе формирования. Благодаря такому наклону оси полярные области Урана получают меньше энергии от Солнца, а ночь и день длятся на полюсах по 42 земных года. Помимо ретроградности вращение Урана по оси отличается скоростью. Он движется в полтора раза быстрее Земли, а ветры на поверхности дуют со скоростью до 900 км/ч.

По состоянию на 2008 год известно 13 колец Урана. Впервые упоминание о слабовыраженной системе колец встречается в личных записях Уильяма Гершеля от 22 февраля 1789 года. Однако обнаружить их удалось спустя 200 лет, только в 1977 году. Первооткрыватель планеты также отмечал красный свет колец, который подтвердили наблюдениями в обсерватории Кека в 2006 году.

Уран и пять его главных спутников. Коллаж выполнен из снимков космических тел, полученных аппаратом «Вояджер-2» Фото: NASA/JPL

Ученые сошлись во мнении, что Уран имеет сложное строение облаков, вода составляет нижний слой, метан — верхний.

В момент противостояния планета пересекает небесный меридиан и имеет максимальную продолжительность ночной видимости. Кроме того, 14 ноября планета окажется на самой близкой к Земле точке, а ее диск будет освещен Солнцем. Тем не менее даже при благоприятных погодных условиях различить Уран можно будет только в четырехдюймовый телескоп или бинокль.

Гороскоп на 14 ноября 2023 года для всех знаков зодиака

Противостояние Урана знаменует новые события и символизирует «освобождение и обновление» в жизни каждого представителя зодиакального круга. В последний месяц осени стоит завершить все старые дела и отпустить гнетущие проблемы.

Фото: Global Look Press/uwe umstätter

Планета перемен и новаторства в противостоянии с Овном может привести к раскрытию новых талантов и навыков . Ноябрь окажется наиболее продуктивным периодом в жизни всех знаков зодиака, в особенности это коснется Овнов, Львов, Стрельцов, Тельцов, Близнецов, Скорпионов, Водолеев и Весов.