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Фантастическое зрелище: россияне увидят редкое противостояние Юпитера

Наилучшее время для наблюдения за планетой ожидается 3 ноября
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Уже 3 ноября россияне смогут наблюдать необычное астрономическое событие — противостояние Юпитера. Это момент, когда Земля находится на одной линии с Солнцем и Юпитером, при этом одной стороной планета повернута к звезде, а другой — к полностью освещенному газовому гиганту. В этот момент для жителей Земли открывается лучший вид на эту самую большую планету Солнечной системы. Где наблюдать событие и как узнать Юпитер — в материале «Известий».

Противостояние Юпитера 3 ноября 2023: как его не пропустить

Юпитер — одна из самых доступных для наблюдения с Земли планет. Лучшее время для наблюдения в 2023 году — период с конца октября до конца декабря. Для невооруженного глаза Юпитер выглядит как очень яркая звезда желтовато-белого или белого цвета. От звезд его отличает ровный, немерцающий свет. Светило восходит на закате Солнца далеко на востоке, вечером его можно увидеть на юго-восточном и южном направлениях, а заходит за горизонт газовый гигант рано утром на западе.

Самый лучший обзор на Юпитер возможен как раз в момент противостояния. Астрономическое противостояние обозначает противоположное Солнцу нахождение планеты. Помимо планет в противостоянии могут быть кометы, астероиды и другие объекты Солнечной системы. Полнолуние тоже является противостоянием, так как в этот период диск спутника расположен напротив Солнца и полностью освещается его светом.

Снимок полумесяца Земли, Луны, Венеры и Юпитера (сверху вниз)

Снимок полумесяца Земли, Луны, Венеры и Юпитера (сверху вниз)

Фото: Global Look Press/Picasa

3 ноября в 13:44 по московскому времени Юпитер достигнет точки противостояния и будет виден невооруженным глазом. Обнаружить планету удастся в районе созвездия Овна — это будет самая яркая точка небосвода. Следующее противостояние планет в этом году пройдет 14 ноября в Уране, однако для наблюдения потребуется телескоп, так как небесное тело будет трудно различить. После Урана наблюдать планету в состоянии противостояния удастся только в сентябре 2024 года. Не менее значимое астрономическое событие пройдет 9 ноября 2023 года — покрытие Венеры Луной, видимое на дневном небе столицы.

В противостоянии могут находиться лишь планеты, расположенные от Солнца дальше, чем Земля: Юпитер, Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Венера и Меркурий, в свою очередь, никогда не могут находиться в противостоянии ввиду своего нахождения внутри орбиты Земли. Противостояние планет происходит примерно раз в год, исключением является Марс, который вступает в противостояние раз в 2–3 года.

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Что и когда можно увидеть во время противостояния Юпитера в ноябре

Противостояние Юпитера происходит раз в 13 месяцев: именно за такое время Земля успевает обойти вокруг Солнца и вновь приблизиться к газовому гиганту. А великое противостояние, когда Юпитер находится в точке перигелия (ближайшей к Солнцу), — раз в 13 лет. В последний раз великое противостояние наблюдали в 2022 году.

Наблюдение за планетами в телескоп
Фото: РИА Новости

С помощью бинокля можно увидеть небольшой диск Юпитера и четыре спутника, которыми он окружен, — Ио, Европу, Ганимеда и Каллисто. Спутники в 1610 году открыл ученый Галилео Галилей. Сейчас повторить наблюдения, сделанные Галилеем, может каждый человек, интересующийся астрономией и имеющий в своем распоряжении бинокль или небольшую зрительную трубу: для этого достаточно найти Юпитер на небосводе. Рядом с желтовато-оранжевым диском будут расположены четыре звезды — это и есть так называемые Галилеевы спутники.

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При использовании для наблюдений любительского телескопа с увеличением 60–90 мм, можно заметить экваториальные пояса планеты и южную тропическую зону с небольшим темным пятном. Астрономы для контрастности изображения рекомендуют использовать цветные фильтры. Зеленый фильтр выделит облачные пояса, желтый — полярные зоны и планеты.

Какие суеверия и мифы связаны с Юпитером

Свое название Юпитер получил от имени верховного древнеримского бога. Эта планета нашла широкое отражение в мифологии и религиозных верованиях древних культур — греческой, китайской, вавилонской и месопотамской. Небесное тело привлекало внимание древнейших людей, с ним связан индийский религиозный праздник Кумбха-мела. Для жителей Индии планета символизирует счастье и мудрость. Монголы и тюрки полагали, что Юпитер влияет на природные и социальные процессы.

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Фото: Сommons.wikimedia.org/ArchaiOptix.
Юпитер в облаках. Фреска из Геркуланума, 1–37 год н.э.

В астрологии Юпитер считается планетой, увеличивающей и расширяющей всё, к чему относится. Принято полагать, что он приносит подарки судьбы, раскрывает границы духовности и преподносит успехи во многих начинаниях. Астрологи отмечают, что планета-гигант покровительствует выдержанным и терпеливым личностям.

В день противостояния эксперты рекомендуют задуматься о своих целях и прописать пошаговый план действий, определить приоритеты ближайшего будущего. Под влиянием Юпитера в человеке просыпается в благородство и благожелательное отношение к окружающим. Планета дарует целеустремленность и способность продуманно действовать. Однако планета может вызывать в людях и более низшие проявления — ненасытность, жадность, властолюбие и высокомерие. В этот период острее ощущается нехватка денежных средств, информации и внимания. Возникшее вследствие этого желание оценивать и контролировать окружающих способно привести к конфликтам.

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