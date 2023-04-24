Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы
Мир
МИД КНР заявил о неизменности позиции Пекина по Крыму
Армия
Пушилин сообщил о продвижении сил РФ на северо-западе и западе Артемовска
Мир
Казахстан не будет проводить военный парад 9 мая
Наука и техника
В Китае представили полномасштабную цветную карту Марса
Экономика
В России ужесточают идентификацию клиентов при онлайн-займах

Чудное мгновение: Москва и Петербург увидели полярное сияние

Редкое природное явление наблюдалось даже в средней полосе
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Северное сияние
Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Над российскими городами в ночь на 24 апреля появилось северное сияние. Для многих регионов это стало редким природным явлением. Как это выглядело в деревне Подолье под Петербургом и в других населенных пунктах — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Северное сияние
Фото: Ксения Андреевна
Полярное сияние в Пермском крае
На весь экран
Северное сияние
Фото: Никита Богомолов
Ночное небо в Рязани
На весь экран
Северное сияние
Фото: Павел Полищук
Полярное сияние можно было увидеть даже в Московской области
На весь экран
Северное сияние
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Северное сияние в Зеленоградске
На весь экран
Северное сияние
Фото: Петр Колесников
Необычно красочное небо в Набережных Челнах
На весь экран
Северное сияние
Фото: соцсети
Непривычную картину ночью увидел и Петербург
На весь экран
Северное сияние
Фото: Юлия Двоеглазова
Сияние в небе было видно даже в центре города
На весь экран
Фото: соцсети
Правда, природное явление наблюдалось не дольше минуты
На весь экран
Северное сияние
Фото: Петр Колесников
Причиной аномалии стала магнитная буря, которая усилилась до предпоследнего, четвертого уровня
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023