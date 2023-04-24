Чудное мгновение: Москва и Петербург увидели полярное сияние

Над российскими городами в ночь на 24 апреля появилось северное сияние. Для многих регионов это стало редким природным явлением. Как это выглядело в деревне Подолье под Петербургом и в других населенных пунктах — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Ксения Андреевна
Полярное сияние в Пермском крае
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Фото: Никита Богомолов
Ночное небо в Рязани
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Фото: Павел Полищук
Полярное сияние можно было увидеть даже в Московской области
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Северное сияние в Зеленоградске
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Фото: Петр Колесников
Необычно красочное небо в Набережных Челнах
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Фото: соцсети
Непривычную картину ночью увидел и Петербург
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Фото: Юлия Двоеглазова
Сияние в небе было видно даже в центре города
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Фото: соцсети
Правда, природное явление наблюдалось не дольше минуты
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Фото: Петр Колесников
Причиной аномалии стала магнитная буря, которая усилилась до предпоследнего, четвертого уровня
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