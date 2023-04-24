Астроном рассказала о влиянии северного сияния на здоровье человека
Редкое для Центральной России северное сияние, которое могли наблюдать жители регионов вечером 23 апреля, не оказывает влияния на здоровье человека. Об этом «Известиям» рассказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.
«Полярное сияние и магнитные бури не оказывают влияния на здоровье и самочувствие человека. Это уже давно проверено и доказано, хотя у нас очень часто продолжают об этом говорить», — отметила она.
Также астроном добавила, что ученые ожидали пик сияния в ночь на 24 апреля примерно в 3–6 часов. О том, будет ли видно его завтра, пока неизвестно.
«Всё это следствие вспышки на Солнце, которая произошла 21 апреля. За это время заряженное вещество долетело до Земли… и часть этого солнечного вещества через полюса проникло в земную атмосферу и зажгло различные газы», — так простыми словами пояснила Смирнова появление «небесного шоу».
Ранее в этот же день член Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина рассказала, в каких городах можно было наблюдать природное явление. По ее словам, сияние могли увидеть даже жители Москвы, Тулы и Казани.
До этого очевидцы из Санкт-Петербурга уже успели поделиться кадрами сияния в социальных сетях. Жители отмечали, что сильное и яркое сияние длилось не больше минуты. Привычный зеленоватый оттенок перебивался розовым.