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Астроном рассказала о влиянии северного сияния на здоровье человека

Астроном Смирнова: северное сияние не влияет на здоровье человека
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Фото: Соцсети
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Редкое для Центральной России северное сияние, которое могли наблюдать жители регионов вечером 23 апреля, не оказывает влияния на здоровье человека. Об этом «Известиям» рассказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.

«Полярное сияние и магнитные бури не оказывают влияния на здоровье и самочувствие человека. Это уже давно проверено и доказано, хотя у нас очень часто продолжают об этом говорить», — отметила она.

Также астроном добавила, что ученые ожидали пик сияния в ночь на 24 апреля примерно в 3–6 часов. О том, будет ли видно его завтра, пока неизвестно.

«Всё это следствие вспышки на Солнце, которая произошла 21 апреля. За это время заряженное вещество долетело до Земли… и часть этого солнечного вещества через полюса проникло в земную атмосферу и зажгло различные газы», — так простыми словами пояснила Смирнова появление «небесного шоу».

Ранее в этот же день член Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина рассказала, в каких городах можно было наблюдать природное явление. По ее словам, сияние могли увидеть даже жители Москвы, Тулы и Казани.

До этого очевидцы из Санкт-Петербурга уже успели поделиться кадрами сияния в социальных сетях. Жители отмечали, что сильное и яркое сияние длилось не больше минуты. Привычный зеленоватый оттенок перебивался розовым.

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