Северное сияние наблюдается в небе над Санкт-Петербургом

Жители Санкт-Петербурга на Петроградской стороне в начале одиннадцатого вечера наблюдали за северным сиянием. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях в воскресенье, 23 апреля.

Привычный зеленоватый оттенок перебивался розовым. «Танцевало» небо не дольше минуты. Более сильное и яркое северное сияние с фиолетовым оттенком наблюдали жители Пушкина в Ленинградской области, рассказала «Фонтанка.ру».

Жители Москвы также смогли насладиться этим природным явлением вечером воскресенья. Кадры были опубликованы в социальных сетях.

Известно, что северное сияние появляется благодаря магнитным бурям. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы. В центральной части России это явление можно наблюдать довольно редко, в отличие от Заполярья. Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН назвали эту бурю слабой. Она продлится до середины дня 24 апреля.

1 декабря прошлого года житель Республики Коми стал свидетелем редкого вида полярного сияния. Оно было красного цвета, сполохи виднелись на небе несколько секунд, но с очень высокой интенсивностью. Некоторые очевидцы связали цвет сияния с запуском ракеты в Плесецке. Он был назначен на 1 декабря.