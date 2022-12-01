Редкое полярное сияние красного цвета запечатлел фотограф в Коми

В Коми зафиксировали редкий вид полярного сияния. Видеозапись сделал житель Печоры фотограф Игорь Подобаев. По его словам, которые приводит ИА «Комиинформ», сияние было красного цвета, сполохи виднелись на небе несколько секунд, но с очень высокой интенсивностью.

Некоторые жители, свидетели необычного природного явления, связали цвет сияния с запуском ракеты в Плесецке. Он был назначен на 1 декабря.

Агентство со ссылкой на портал gismeteo.ru пишет, что розовое северное сияние говорит о том, что солнечный ветер достиг более глубоких слоев атмосферы, началось его взаимодействие с азотом. Это может означать, что в магнитосфере Земли, защищающей людей от солнечного ветра, есть трещина.