Мерзнут все: на Урал и в Сибирь пришли аномальные морозы

Большинство школьников в регионах Уральского федерального округа не пошли в понедельник в школу и вузы из-за аномально низких морозов. Занятия отменены в Челябинской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Ожидается, что такая погода продержится минимум до среды. Подробнее об аномальном холоде и как его пережить — в материале «Известий».

Аномальные морозы на Урале и в Сибири

В некоторых регионах России, в том числе на Урале и в Сибири, декабрь начался с аномальных морозов. По данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха до 13 декабря будет держаться на 8–13 градусов ниже нормы, а местами и на 13–18 градусов.

Для многих городов России начало декабря выдалось морозным. На прошлой неделе аномальные холода пришли и в Челябинск. Из-за этого с 7 декабря были отменены занятия во всех школах, а с 8 декабря учащихся вузов перевели на дистанционное обучение. В понедельник, 11 декабря, уроки были вновь отменены у школьников с 1-го по 11-й класс в связи с тем, что утром столбик термометра показывал –28 градусов и ожидалось похолодание. Сильные морозы также становятся результатом коммунальных аварий в регионе: из-за прорыва водопровода перекрывают улицы, люди остаются без воды и электричества. Отмечается, что средняя температура воздуха в декабре в Челябинске обычно составляет около –9 градусов днем. В некоторых районах Южного Урала ожидается, что температура воздуха может опуститься до –40 градусов и ниже.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В Сибири на неделе ждут 30-градусных морозов, температура воздуха будет держаться на отметке –35 градусов и ниже. А в северных областях и в Забайкалье может похолодать до –50 градусов. Рекомендуется одеваться по погоде, а автомобилистам — иметь при себе заряженный телефон, запас топлива и теплые вещи.

По данным синоптиков, такие морозы в регионах продержатся во вторник и среду, после чего наступит потепление.

Вместе с этим в некоторых городах Красноярского края, Хакасии и Кузбасса, а также в Томске из-за неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере, будет действовать режим «черного неба».

При какой температуре не ходят в школу

В разных регионах страны утверждены свои температурные показатели, при которых родители имеют право оставить детей дома. В Свердловской области школьные занятия отменяют ученикам 1–4-х классов, если температура достигла –25 градусов с ветром или –28 без ветра. Ученики 5–9-х классов могут пропустить занятия при температуре –28 градусов с ветром и при –30 без ветра. Старшеклассники могут остаться дома при температуре –30 градусов с ветром и при –32 без ветра.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Стоит отметить, что для учащихся, пришедших в школу, занятия проводятся. В случае отсутствия более 20% обучающихся учителя должны скорректировать учебную программу, не включая в занятия новые темы, а занимаясь повторением.

Температурные ограничения в разных частях Сибири также отличаются. В Новосибирской области ученики младших классов могут не посещать занятия при температуре ниже –25 градусов, учащиеся средних классов — при температуре от –30 градусов и ниже, а старшеклассники — при 35-градусных морозах. В Иркутске же младшим школьникам разрешено не посещать занятия при температуре –30 градусов и ниже, а ученикам 5–9-х классов — при температуре –35 градусов и ниже. Для старшеклассников уважительной причиной пропуска станут 40-градусные морозы.

Как не замерзнуть в машине в мороз

В сильные морозы прежде всего подвержены обморожению руки, ноги, уши и нос. Также в зону риска попадают переболевшие или перенесшие операцию люди, дети и пожилые , пояснил терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито. По его словам, перед выходом стоит поесть обогащенную жирами еду и пить больше воды. А при появлении симптомов переохлаждения нужно постараться зайти в помещение и выпить горячий чай или кофе.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Для того чтобы не замерзнуть, нужно одеться как можно теплее, при этом лучше всего носить несколько слоев. В морозную погоду не будет лишним отказаться от металлических украшений, которые имеют высокую теплопроводность.