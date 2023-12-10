Снежные отношения: Москву на неделе ждет снегопад века

Сугробы высотой до полуметра на следующей неделе вырастут не только в Москве и области, но и южнее — вплоть до Воронежа, сообщили «Известиям» метеорологи. Это побьет рекорд 1919 года, когда снежный покров в середине декабря составлял в столице 33 сантиметра. Все ближайшие дни будут не только максимально снежными, но иногда и ветреными, предупредили они. Городские службы уже сообщили о непрерывном мониторинге ситуации на улицах. Зато температура москвичей порадует — сильные морозы отступают.

Неделя аномальных снегопадов

Предстоящая неделя станет рекордной по количеству осадков в средней полосе России, сообщил «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Из-за противоборства между атлантическим циклоном и сибирским антициклоном практически ежедневно будет идти снег. Каждый день будет высыпать от 3 до 9 мм осадков, из-за чего за пять рабочих дней может выпасть до половины их месячной нормы, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По этой причине к пятнице, 15 декабря, высота сугробов в Москве и области, а также в районах к югу от столицы вплоть до Воронежа может достичь 50 см и более, отметил Александр Шувалов. Это побьет рекорд 104-летней давности — в 1919 году максимальная высота снежного покрова составляла 33 сантиметра.

Аналогичный прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В результате затяжных снегопадов сугробы, высота которых в Москве уже сейчас варьируется от 29 до 40 сантиметров, за неделю подрастут на 7–10 сантиметров и окажутся выше, чем в 1919 году, написал он в своем Telegram-канале.

По словам Тишковца, в Москве за неделю может выпасть и вовсе месячная норма осадков. Причем в пятницу, 15 декабря, осадки будут носить «экстремальный характер», а «накопительный эффект к концу семидневки впечатлит».

Александр Шувалов заметил, что сильные снегопады также ожидают Москву во вторник и среду.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова

— По сравнению с тем, что нас ждет на неделе, воскресный снегопад — это цветочки. Он довольно умеренный, а ожидаются сильные, — констатировал он.

На прогноз отреагировали городские службы столицы.

«Снег снова в городе! Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы». Сообщение авторы публикации снабдили многочисленными видео с работающими дворниками и спецтехникой.

Зато не холодно

Воскресенье, 10 декабря, в Москве будет последним днем с морозной погодой, заметила в своем Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова. Атмосферное давление в этот день высокое, а температура воздуха — ниже нормы на семь градусов.

«Но в начале следующей недели температура начнет равномерно повышаться и ночью, и днем. А пик «потепления» придется на вторник, 12 декабря », — написала она.

Однако насладиться не самой морозной погодой у жителей Московского региона вряд ли получится, предупредил Александр Шувалов.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова

— В середине недели температура будет на уровне 4–7 градусов мороза, к пятнице составит 8–10 градусов со знаком «минус». Но нам важна не столько температура, сколько осадки: снег будет дополняться довольно хлестким юго-восточным ветром с порывами до 15 м/с. Возможны метели, заносы на дорогах, — сказал он.

По словам метеоролога, иных неудобств, например гололедицы, гражданам на будущей неделе ждать не стоит.

— Когда нет прыжков температуры через ноль, гололедица маловероятна, — заметил Александр Шувалов.

В то же время из-за метели может сильно упасть видимость для автомобилистов — до 200 и даже 100 метров.

— Видимость — это параметр, который дается в краткосрочном прогнозе. Можно предположить, что низкой будет видимость в среду, 13 декабря, и особенно в пятницу, — сказал метеоролог.

Подобная снежная неделя аномальна и выходит за рамки нормы для нашего региона, отметил Александр Шувалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Так, как сейчас, бывает, хоть и нечасто. У меня на памяти морозы 1978–1979 годов, сильные снегопады 1986 года, когда Москву отгребали со страшной силой , — сказал он.

Возможно, накладываются глобальные изменения климата, поскольку они предполагают не только общее повышение температуры, но и более частую интенсивность экстремальных погодных событий, заключил специалист.