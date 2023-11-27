Заносчивый нрав: как устраняют последствия снегопада в Москве

Москвичи 27 ноября из-за масштабного ночного снегопада массово пересели на общественный транспорт. Но многим и это не помогло вовремя добраться до работы и на учебу — на дорогах образовались заторы. Тем, кто решил идти пешком, пришлось протаптывать дорожки самостоятельно — тротуары успели почистить далеко не везде. Некоторые жители частного сектора Подмосковья взяли лопаты и самостоятельно откапывали выезды из дворов. При этом Москва не побила рекорды по количеству выпавшего снега, сообщили «Известиям» в Метеобюро столицы. А в Подмосковье объем осадков превысил многолетние значение — губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что это был самый мощный снегопад за 40 лет.

«Было сложно выйти из подъезда»

Для москвичей, которые в понедельник решили добираться до работы на своих автомобилях, утро началось с физкульт-минутки, а то и часа. Высота сугробов после ночного снегопада превысила 20 сантиметров. Многие автовладельцы пытались откопать свое транспортное средство, но даже если это получалось, ситуацию обостряла снежная «каша», которая начала образовываться на дорогах. В ней застревали не только легковушки, но и автобусы.

Визуально уборочной техники на улицах было не много: корреспондент «Известий» за час езды по центральным дорогам — через улицу 1905 года, Арбат и мост у Парка Культуры, увидел всего несколько снегоуборочных машин, которые расчищали, в первую очередь, тротуары.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Большинство парковок на центральных улицах в полдень понедельника убраны еще не были. Автомобилисты вынуждены были ставить машины далеко от обочины, что затрудняло проезд другим.

Тем, кто решил оставить собственную машину дома, тоже приходилось решать проблемы, пусть и другого свойства. Цены на услуги такси утром 27 ноября выросли примерно вдвое. Согласно данным агрегаторов, жители столицы за короткую поездку были вынуждены платить от 600 рублей. Так, в 9:00 утра стоимость 16-минутной поездки от метро Добрынинская до станции Шаболовская составляла более 900 рублей.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Известиям» рассказали, что из-за снегопада желающих поехать на такси становится значительно больше. А водителей, наоборот, меньше: в такую погоду многие решают остаться дома.

«Это усугубляет и так непростую ситуацию с дефицитом водителей в отрасли», — уточнили в сервисе.

Наземный общественный транспорт тоже не стал спасением для москвичей. У метро Павелецкая люди ждали трамвая больше часа: в одну сторону они успешно ходили, а вот в другую — нет. Ожидающие звонили в коммунальные службы, ругались прямо на остановках: «Сколько нам еще ждать? Мы в Москве живем или в деревне?». Большинство в это утро шли пешком по узким протоптанным дорожкам, едва обходя друг друга.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Ночью снега намело так много, что утром было сложно выйти из подъезда — и это в центре Москвы, — рассказала «Известиям» жительница столицы. — Пока шла на работу, часть тротуара пришлось обходить по проезжей части, на которую все прыгали через огромный сугроб. Тротуар отгородили рабочие, чтобы сбросить снег с крыши, но как его обходить людям, почему-то не подумали. Очень многие машины в моем районе стоят закопанные, дворники не справляются расчистить такой объем снега.

В Подмосковье также непростая обстановка. Минувшей ночью выпал самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тыс. человек, больше 2 тыс. единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту», — написал он у себя в соцсетях.

По его словам, самая сложная ситуация по очистке дорог в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Жители региона в соцсетях сообщали, что в некоторых местах дороги полностью заспало и никакой техники они не видели. Особенно на это жаловались владельцы частных домов в районе Серпухова.

— Я проснулся в пять утра и самостоятельно чистил выездную дорогу, — рассказал «Известиям» житель одной из деревень. — Утром невозможно было выехать на легковом автомобиле. Никакого трактора не было. Очень надеемся, что техника все же приедет в течение дня.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сколько выпало снега

Количество снега, которое выпало в столице и регионе в ночь на 27 ноября, превышает норму и соответствует показателям середины января, заявила «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Согласно информации с ВДНХ по снежному покрову, рекорд в Москве побит не был, — рассказала эксперт. — А что касается Подмосковья, высота снега в городе Истра достигла 25 см — это рекорд. До этого самые высокие сугробы были зафиксированы 24 см.

Из-за плюсовой температуры объем того снега, который выпал, уже завтра уменьшится, отметила синоптик.

В ночь на 27 ноября на Москву обрушился сильнейший снегопад. Подробности разгула стихии — в фотогалерее «Известий» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова Причиной снегопада стал средиземноморский циклон, уже пришедший на юг России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем По словам синоптиков, подобные снегопады случаются раз в 40 лет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В столице местами затруднено движение общественного транспорта Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмичёнок Пешеходам тоже приходится нелегко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Муниципальные службы активно включились в работу по ликвидации последствий непогоды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Метеорологи считают, что к вечеру снег сменится дождем, что приведет к гололедице Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова В столичных аэропортах были задержаны рейсы Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов Высота снежного покрова составила 10-15 см, синоптики указывают, что его можно считать уже постоянным Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов По прогнозу, непогода продолжится в течение ближайших суток. Муниципальные службы находятся в состоянии готовности Фото: агентство городских новостей «Москва»/Василий Кузьмичёнок

— Но уже 29-30 ноября его опять станет больше. До конца недели больше сильных снегопадов мы не ожидаем.

Городские службы Москвы и Подмосковья ликвидируют последствия снегопада в усиленном режиме.

«В уборке города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников. В отдельных районах города идет ледяной дождь. В течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с», — указали в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что осадки в городе сохранятся днем 27 ноября и в ночь на 28 ноября. Выпадет еще до 4 см снега.

«Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте», — подчеркнул гон.

В разных районах города наблюдаются задержки в движении трамваев, есть вероятность затрудненного движения на некоторых участках МКАД, ТТК и вылетных магистралей по направлению в область, сообщили в Дептрансе.

«Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад», — предупредили в ведомстве.

По меньшей мере 42 авиарейса были задержаны и еще семь отменены из-за снегопада в трех московских аэропортах: Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

Позднее в пресс-службе Росавиации сообщили, что сами аэропорты работают в штатном режиме.

Однако один из пассажиров рейса Москва-Мурманск рассказал «Известиям», что его борт задержали почти на три часа — все это время люди ждали в самолете. О такой же ситуации сообщил и пассажир рейса до Калининграда — его вылет сдвинулся почти на 1,5 часа.

Несмотря на все проблемы, Москва лучше других регионов готовится к подобным погодным условиям, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Любая система имеет свой запас прочности. Если мы говорим про Москву, то, конечно в этом плане она подготовлена лучше всех, — рассказала она «Известиям». — Закуплено большое количество техники. Но в экстремальных условиях ее возможности все равно ограничены. Потому, конечно при пиковых нагрузках возникают трудности.

Она отметила, что есть проблемы с наличием рабочей силы.

— Не хватает дворников, так как многие уехали. Нестабильный курс рубля сделал оплату их труда невыгодной для мигрантов, — подчеркнула Светлана Разворотнева.

«Известия» направили запросы в коммунальные службы Москвы о том, как проходила подготовка к первым масштабным снегопадам.

В дни обильного снегопада самым лучшим выходом из ситуации будет пересесть на общественный транспорт, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Даже несмотря на то, что на автомобиле установлены зимние шины, слякоть, которая образуется на дорогах из-за реагентов, делает их скользкими, — рассказал он «Известиям». — Когда вы останавливаетесь в пробке или перед светофором, каша «обволакивает» колеса и при попытке стартовать с места, зад машины начинает «вилять». Здесь важно поймать момент с помощью корректировки руля и не выжимать газ.

Эксперт подчеркнул: если пришлось ехать на машине в такую погоду, то нужно максимально сократить скоростной режим — до 30-40 км/ч в зоне 60, и до 50-60 км/ч там, где разрешено ехать 80 км/ч. Перед отъездом он рекомендовал проверить уровень омывающей жидкости, работу дворников и фар. Кроме того, не стоит забывать про лопаты и щетки.