Терапевт назвал способы не замерзнуть на улице в мороз

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, каких правил стоит придерживаться, чтобы не замерзнуть на улице зимой.

По словам специалиста в беседе с Пятым каналом в среду, 29 декабря, зимой человек, находясь на улице, может получить переохлаждение и даже этого не заметить. Прежде всего страдают руки, ноги, ушные раковины и нос.

Первыми в зону риска попадают люди, перенесшие инфекции или операции, а также дети и пожилые. Рискуют замерзнуть на улице и те, кто вышел на мороз после употребления алкоголя: они не в состоянии правильно оценить температуру и часто гибнут.

«Нужно помнить, что, отправляясь на улицу, человек должен быть тепло одет и хорошо заправлен пищей», — подчеркнул врач.

Он отметил, что перед выходом на улицу зимой следует пить больше воды, а в пищу употреблять продукты, обогащенные жирами, отмечает телеканал «360». В морозную погоду не будет лишним отказаться от металлических украшений, которые имеют высокую теплопроводность. Одеваться лучше всего в несколько слоев одежды, отмечает сайт kp.ru.

При появлении первых признаков переохлаждения следует зайти в помещение и выпить горячего кофе.

Ранее, 29 декабря, в Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень опасности. Теперь предупреждение действует до 12:00 пятницы, 31 декабря. Согласно данным синоптиков, погода является потенциально опасной из-за гололедицы, сообщает телеканал «Звезда».