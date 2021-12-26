Снежное чувство: какой погоды ждать в последнюю неделю года

Последняя неделя 2021 года будет холодной и снежной . К середине недели ночью ожидается до минус 20 градусов, оттепель наступит только в канун Нового года, рассказали «Известиям» метеорологи. Капризы погоды уже вызвали многокилометровые пробки и массовые ДТП в разных регионах России. В Самарской области снегопад заблокировал более 30 автомобилей на трассе «Урал», в Иркутской в массовом ДТП пострадали машины и вышедшие на дорогу водители. Из-за плохой видимости в столичных аэропортах задержали более 70 рейсов. По прогнозам синоптиков, к вечеру 26 декабря видимость ухудшится, а коллапс в воздушных гаванях продолжится. Дороги не успевают очищать от снега из-за недостатка техники и рабочих рук, считают эксперты.

Снежно и свежо

Последняя неделя года обещает быть морозной. Но накануне праздника пойдет легкий снег, а температуры поднимутся до комфортных минус 1–6 градусов по Цельсию , рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В ночь на понедельник, 27 декабря, морозы окрепнут до минус 12–17 по Московской области и в Центральной России. В столице будет минус 13–15 градусов. Днем будет до 11 холода в центральном регионе и до минус 9 в Москве. Снегопад продолжится, но не с такой силой. В целом всю неделю до Нового года температура будет отрицательной. Самым холодным днем станет среда — в этот день отметки термометров в Центральной России ночью опустятся до минус 20 , — отметил он.

Снежное чувство Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

30 декабря центральные районы войдут в зону североатлантического циклона, который под Новый год принесет слабоотрицательные температуры и небольшой снег.

— В новогоднюю ночь мы окажемся в ложбине циклона, поэтому будет облачно, ожидаются небольшие осадки. Так что 1 января мы встретим с околонулевой температурой и кратковременным снежком , — отметил эксперт.

При этом январь всё же будет достаточно морозным и кратковременные оттепели, как под Новый год, не «сделают погоды», подчеркнул метеоролог.

Воскресенье, 26 декабря, выдалось снежным. В отдельных районах Москвы до ночи будет метель. МЧС по столичному региону выпустило экстренное предупреждение в связи с гололедицей. Ведомство сообщило жителям столицы, что ожидает снежных заносов на дорогах, плохую видимость и сильный ветер до 17 м/с. Ранее, 25 декабря, московский дептранс просил владельцев большегрузов планировать свои поездки с учетом погоды, чтобы не буксовать, собирая многокилометровые «хвосты». Однако, несмотря на предупреждения, коллапсов на дорогах избежать не удалось.

Дорожные бури

Коммунальные службы по традиции оказались не готовы к зимним неприятностям, и дороги «встали» в Москве и ряде других регионов. Так, 25 декабря в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о заторе протяженностью 40 км на трассе М-5 «Урал» в районе поселка Первокоммунарский. Пробка образовалась из-за сильной метели, видимость не превышала 500–1000 м, сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Мирослав Пивень. Для оказавшихся в снежном плену автомобилистов организовали мобильные пункты обогрева. О пострадавших и погибших не сообщалось. На трассе Уфа–Оренбург снегопад стал причиной массовой аварии — столкнулись 15 машин. В результате ДТП погиб человек. Не обошлось без жертв и в московском регионе. На 272-м км трассы А-108 («Большая бетонка») столкнулись грузовик и легковушка, в результате оба водителя погибли, сообщили в ГИБДД.

26 декабря в Башкирии из-за метели в плену оказались 33 автомобиля, сообщали в госкомитете республики по ЧС. Инцидент произошел на трассе М-5 — на участке дорог между селами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района. Ранее на этом же перекрестке спасателям пришлось вызволять трех человек из застрявшей машины.

Снежное чувство Авария на трассе Уфа–Оренбург Фото: соцсети

В этот же день крупное ДТП произошло в Кармаскалинском районе республики — столкнулись 22 автомобиля. Авария стала причиной гибели одного человека, еще пятеро получили травмы. А в Иркутской области на объездной дороге микрорайона Ново-Ленино произошло сразу несколько аварий с наездом на людей. Как выяснили «Известия», изначально столкнулись два автомобиля, вскоре на том же месте в аварию попали еще две машины. Водители легковушек вышли на проезжую часть, чтобы сфотографировать повреждения, в это время их сбила пятая машина. Трем водителям сейчас оказывают помощь медики.

На многочисленных любительских видео в соцсетях, запечатлевших эти аварии, видно, что дороги завалены снегом или тонут в «каше».

— Проблема в том, что каждый регион решает вопрос расчистки дорог по-своему. Москва, к примеру, предпочитает не нанимать подрядчиков, а справляться своими силами. Потому что процесс заключения договоров на такие работы бывает длительным. Но не всегда такой подход работает, — отметила в беседе с «Известиями» зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. — В этой ситуации было бы разумней заранее нанимать дополнительную технику, чтобы избежать коллапсов на дорогах.

Депутат предлагает усовершенствовать закон о госзакупках (№ 44-ФЗ), поскольку сейчас он лишает заказчика возможности в короткие сроки закупить услуги у сторонних организаций.

Москва не принимает

Разбушевавшаяся зима создала проблемы и в небе. К примеру, в воскресенье в аэропортах Москвы из-за непогоды отменили или задержали более 70 рейсов . Из Внуково не смогли вылететь шесть бортов, задержались 10. В Домодедово отложили 25 рейсов, отменили два. В Шереметьево задержали 25 вылетов, не состоялись 11.

Погода постепенно будет ухудшаться, поэтому не исключено, что в аэропортах коллапсы продолжатся , отметил Евгений Тишковец.

— Это связано с приближением ложбины североатлантического циклона. Мы уже имеем десятки задержанных авиарейсов из-за ухудшения видимости. С утра видимость составляла не более 3 км, ближе к вечеру она ухудшится до 1 км, поэтому можно ожидать еще больших проблем с вылетами и прилетами , — сказал метеоролог.

Снежное чувство Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В саратовском аэропорту Гагарин также не обошлось без проблем из-за метели. Там накануне отменили четыре рейса, а некоторые задержанные борта смогли вылететь только спустя 12 часов.

— Мы должны были вылететь в Москву в 18:30, но в Саратове была очень сильная метель. Мы даже до аэропорта с трудом добирались. Дороги все были заметены. В итоге рейс несколько раз переносили, и мы смогли улететь только в шесть утра следующего дня. Сидел весь аэропорт. Благо нам дали ваучеры на питание и предоставили гостиницу. Так мы оказались гостями в своем же городе, — рассказала пассажирка Елена Налимова.

Из-за стихии была нарушена и работа уфимского аэропорта в Башкирии . Из-за сильной метели там отменили отправление и прибытие почти двух десятков рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта.