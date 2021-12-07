Морозная хватка: в столице задержали или отменили почти 300 авиарейсов

Снегопад в столице стал сильнейшим за последние 72 года . Обычно в первой декаде декабря высота снежного покрова не превышает 9 см, а к вечеру 7 декабря сугробы достигли 17 см. Чтобы справиться с непогодой, в усиленном режиме работают коммунальные службы. Однако заторов на дорогах избежать не удалось — в Москве в утренний час пик были восьмибальные пробки. Кроме того, 7 декабря в трех московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово и Внуково — было задержано или отменено 295 рейсов. Погода бушует не только в столичном регионе. На Чукотке из-за метели отменили занятия в школах, а в Волгоградской области снегопад стал причиной многокилометровых заторов на трассе «Волгоград – Саратов».

Природные рекорды

В Москве прошел сильнейший за последние 72 года снегопад. Сейчас сугробы уже подросли до предновогодних параметров и, учитывая минусовые температуры ночью, снежный покров останется надолго. К исходу вторника он достиг 15-17 см, рассказал «Известями» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Этот снегопад стал одним из сильнейших для 7 декабря за послевоенную историю . Самый снежный день у нас был этого числа в 1949 году, тогда выпало 12,7 мм осадков. Вторник может повторить рекорд, если выпадет от 8 до 11 мм осадков, — отметил он.

Морозная хватка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



На московских метеостанциях на ВДНХ утром уже зафиксировали 13 см снежного покрова, на Балчуге — 14 см, а в Тушино — 21 см . При том, что норма снежного покрова для первой декады декабря составляет всего 9 см , напомнил специалист.

— Но нужно понимать, что для декабря в целом это не самый большой показатель. В декабре максимум суточных осадков составил 23 мм. Этот рекорд зафиксировали в 1981 году, — отметил Евгений Тишковец.

Ночью столбик термометра опустится до минус 4-6 градусов и снег не растает , добавил специалист. Согласно прогнозу, к утру среды осадки пойдут на убыль и выглянет солнце. Однако температура будет только понижаться. В Москве можно ожидать до минус 10 градусов в среду с дальнейшим понижением в четверг и пятницу, подчеркнул эксперт. Вероятно, столицу ожидает сильнейшая гололедица.

Повышенная готовность

Из-за атмосферных аномалий в столице накануне снегопада объявили желтый уровень погодной опасности, а коммунальные службы города перевели на режим повышенной готовности . И хотя еще ночью спецтехника дважды провела противогололедную обработку проезжей части и тротуаров, по данным портала «Яндекс. Пробки», утром загруженность дорог составляла 8 баллов . Столичный дептранс накануне призвал водителей отказаться от поездок на личных автомобилях до 20:00.

RIAN_6714181 В Москве зафиксирован мощнейший за последние 70 лет снегопад. Всего за насколько часов в городе образовались 15-сантиметровые сугробы, видимость на дорогах сильно ухудшилась. Как столица справляется со стихией — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко 644848 Активнее всего снежный покров рос в первой половине дня Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев RIAN_6714139 Температура в городе колеблется у нулевой отметки Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников PV101043 copy Москвичей предупреждают о том, что под слоем снега их может ждать гололед Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PV100661 copy На дорогах начали образовываться сильные заторы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков 644854 Водителей попросили пересесть на общественный транспорт Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин 644834 Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев PV100739 copy Несколько сотен человек убирают дворы, на дороги вышли 120 единиц техники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PV100868 copy Несмотря на сильный снегопад, город продолжил жить привычной жизнью Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков RIAN_6714217 Рабочие продолжают устанавливать новогоднюю елку на Манежной площади Фото: РИА Новости/Илья Питалев RIAN_6714114 Любители зимних развлечений катаются на ГУМ-катке Фото: РИА Новости/Илья Питалев PV101953 copy Туристы гуляют по Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PV102048 copy Сегодняшним днем стихия не ограничится Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков RIAN_6714141 Синоптики обещают, что в ближайшие двое суток в городе выпадет треть месячной нормы осадков Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников RIAN_6714138 В течение всей недели в городе ожидаются сильные температурные перепады Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников RIAN_6714146 Специалисты предупреждают, что опасность гололедицы сохранится, и призывают соблюдать осторожность на дорогах Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Подход к решению погодных проблем в Москве за последний год не изменился. По-прежнему упор делается на механизированную уборку. Поэтому так же, как и в прошлом году, Москва испытывает огромный дефицит рабочей силы, — отметила в беседе с «Известиями» зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. — Последствия пандемии привели к тому, что на половине участков не хватает дворников. Несмотря на то, что зарплаты достаточно высокие, люди не стремятся идти в сферу ЖКХ.



Если зима будет снежной, город снова ждут проблемы с уборкой дворов, считает депутат. По ее мнению, руководство столицы должно принять экстренные меры по кадровому вопросу, чтобы история прошлой зимы не повторилась.

Внештатная работа

По состоянию на 18:00 мск 7 декабря в трех московских аэропортах — Шереметьево, Домодедово и Внуково — было задержано или отменено 295 рейсов (около 25% от общего числа): на вылет — 87, на прилет — 208. Это следует из данных сервиса Flightstat британского агентства Cirium, специализирующегося на сборе и анализе данных в авиаотрасли. Корректность данных подтвердил источник «Известий» в одной из столичных авиагаваней. Задержкой считается рейс, вылетевший или прилетевший позднее расписания более чем на 15 минут. Другой собеседник издания в одном из московских аэропортов сказал, что не все рейсы задерживались или отменялись во вторник в связи с погодными условиями, добавив, что причины могут быть разные, и для каждого конкретного рейса их необходимо уточнять у авиаперевозчиков.

Из 47 отмененных рейсов в столичных аэропортах 38 — авиакомпании «Уральские авиалинии» в или из Домодедово. В перевозчике пояснили «Известиям», что из-за снегопада ни одного рейса во вторник не было отменено, добавив, что эти 38 рейсов — старые плановые отмены в рамках корректировки расписания. Еще девять отмен — это рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Нижний Новгород, Абу-Даби, Хургаду и обратно, а также рейс из Калининграда в Москву. Еще две отмены — рейсы S7 Airlines из Домодедово в Белгород и обратно.

Наибольшее число задержанных рейсов в аэропорту Шереметьево: 20 на вылет и 87 — на прилет . При этом позднее на более чем 45 минут от расписания вылетело только семь рейсов, а прилетело — 23.

Морозная хватка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Шереметьево, несмотря на сложные метеоусловия и снегопад, сейчас продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются согласно расписанию, сказал «Известиям» представитель авиагавани.

— В целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров в аэропорту проводятся соответствующие мероприятия по попеременной очистке взлетно-посадочных полос, маршрутов движения воздушных судов и перрона от снега и наледи, антиобледенительной обработке воздушных судов и другие операции, — пояснил он.

В Домодедово на вылет задержаны 30 рейсов, на прилет — 69 рейсов . Более чем на 45 минут позднее расписания улетело десять, приземлилось — 32. В авиагавани «Известиям» сказали, что в сложных метеоусловиях Московского региона аэропорт работает в штатном режиме, с 00:00 до 18:00 мск он обслужил порядка 70% рейсов, запланированных на 7 декабря.

— Для обеспечения безопасности полетов аэродромные службы воздушной гавани чистят взлетно-посадочные полосы, обрабатывают их химическими реагентами, чтобы не допустить образование гололеда. Проводится противообледенительная обработка воздушных судов. В связи с этим возможны корректировки времени вылета, — пояснили в пресс-службе.

Во Внуково отмененных рейсов во вторник не было, на вылет задержаны 18, а на прилет — 24. Позднее более чем на 45 минут от расписания улетело восемь самолетов, а приземлилось — 15. «Известия» направили запрос в пресс-службу аэропорта.

Прочь с дорог и из классов

Непогода бушует не только в столичном регионе. Из-за метели на Чукотке отменили движение общественного транспорта в Анадыре . Жителей села Тавайваам отвозили домой на спецтехнике совместно с поисково-спасательной группой и пожарными, сказано на официальной сайте городского округа. Кроме того, уже второй день из-за метелей в Анадыре не проходят занятия в школах и не принимает рейсы аэропорт.

Морозная хватка Сильная метель в Анадыре Фото: ТАСС/Павел Кошеленко

В Волгоградской области на одной из трасс 5 декабря застряли десятки фур . Сильнейший снегопад, начавшийся там ночью, практически парализовал движение на участке трассы «Волгоград – Саратов» в Камышинском районе. По сообщению очевидцев, фуры не могли проехать по заметенной трассе более двух часов.

Чуть раньше подобная ситуация наблюдалась на юге Санкт-Петербурга . Из-за неочищенный трассы 1 декабря буксовали фуры на Московском шоссе, образовалась пробка. Некоторые пассажиры общественного транспорта не выдерживали и шли по трассе пешком , передавали местные СМИ.

К 7 декабря погода в северной столице кардинально поменялась. Во вторник там был обновлен температурный рекорд 128-летней давности. Столбик термометра опустился почти до минус 21 градуса ночью.

Несмотря на погодные фортели начала декабря, зима в центральной и европейской частях России не будет аномально холодной, считает Евгений Тишковец.

Морозная хватка Причал Невских ворот Петропавловской крепости, Санкт-Петербург Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Согласно долгосрочному прогнозу, зимние месяцы будут похожи на «тёплый сэндвич». В декабре положительное отклонение температуры от нормы будет плюс 1-2 градуса, в феврале аномалия тепла составит до 3 градусов от нормы . А первый месяц года, январь, может оказаться для жителей Средней полосы России морозным. По моим подсчетам, отклонение от нормы достигнет минус 1-2 градусов. Для Москвы, к примеру, норму в январе составляет температура минус 3-3,5 днем, — отметил он.