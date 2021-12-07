В Москве высота сугробов превысила 20 см

Высота сугробов в Москве превысила 20 см. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве сейчас самые высокие сугробы в Тушине — 21 см, еще вчера было 16 см. По Москве выпало от 3 до 8 мм осадков, но снег пушистый и легкий, поэтому эти значения умножаются на десять, если мы говорим о приросте снежного покрова», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд отметил, что после 15:00 мск температура воздуха в столице повысится до 0 градусов, осадки перейдут в формат мокрого снега, передает RT. Это приведет к образованию гололедицы в городе 8 декабря, предупредил синоптик.

7 декабря в Москве прошел мощнейший за последние 70 лет снегопад. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток в городе выпадет треть месячной нормы осадков, передает НСН.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал москвичей о надвигающемся снегопаде. Он добавил, что осадки осложнят движение автотранспорта минимум на два дня.