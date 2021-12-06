Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена 7 декабря
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Общество
Мурашко назвал срок начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Мир
Минск подготовил ответные меры на новые санкции Запада
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Мир
Лавров заявил о попытках США сорвать сделку РФ с Индией по С-400
Общество
Ракова назвала число привившихся от COVID-19 в Москве с начала года
Общество
Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде
Сюжет:

Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снегопад и сильный ветер до 15 м/с ожидается в Москве во вторник, 7 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

Как отметил синоптик, в столице ожидается перемещение циклона с юго-запада. Этот процесс под названием «выход южного циклона», по словам специалиста телеканалу «Звезда» в понедельник, 6 декабря, всегда сопровождается рядом негативных событий.

В первой половине ночи температура воздуха составит –3…–5 градусов. По области столбики термометров опустятся до –7 градусов.

Москва окажется в зоне пересечения двух потоков. Днем и ночью во вторник, 7 декабря, в столице ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, местами он будет сильным. Ветер до 15 м/с, местами гололед.

6 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во вторник сугробы в Москве вырастут до 12–17 см с опережением климатического графика на две недели, пишет RT. Кроме того, синоптик спрогнозировал потепление. По его словам, столбики термометров устремятся к нулевой отметке.

Также, отметил Тишковец, во вторник в столице выпадет до 7–12 мм осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы, пишет сайт kp.ru.

Ранее, 6 декабря, синоптики предупредили москвичей об очередной зимней оттепели на этой неделе. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в столице на текущей неделе погода будет неустойчивой. По его прогнозам, во вторник регион попадет под влияние теплой части активного балканского циклона и жителей столицы ожидает вторая за эту зиму оттепель, которая будет сопровождаться большим количеством осадков в виде снега и мокрого снега.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021