Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде

Снегопад и сильный ветер до 15 м/с ожидается в Москве во вторник, 7 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, в столице ожидается перемещение циклона с юго-запада. Этот процесс под названием «выход южного циклона», по словам специалиста телеканалу «Звезда» в понедельник, 6 декабря, всегда сопровождается рядом негативных событий.

В первой половине ночи температура воздуха составит –3…–5 градусов. По области столбики термометров опустятся до –7 градусов.

Москва окажется в зоне пересечения двух потоков. Днем и ночью во вторник, 7 декабря, в столице ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, местами он будет сильным. Ветер до 15 м/с, местами гололед.

6 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во вторник сугробы в Москве вырастут до 12–17 см с опережением климатического графика на две недели, пишет RT. Кроме того, синоптик спрогнозировал потепление. По его словам, столбики термометров устремятся к нулевой отметке.

Также, отметил Тишковец, во вторник в столице выпадет до 7–12 мм осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы, пишет сайт kp.ru.

Ранее, 6 декабря, синоптики предупредили москвичей об очередной зимней оттепели на этой неделе. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в столице на текущей неделе погода будет неустойчивой. По его прогнозам, во вторник регион попадет под влияние теплой части активного балканского циклона и жителей столицы ожидает вторая за эту зиму оттепель, которая будет сопровождаться большим количеством осадков в виде снега и мокрого снега.