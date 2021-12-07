Москву накрыл мощнейший за последние 70 лет снегопад

Мощнейший за последние 70 лет снегопад пошел в Москве. За последние насколько часов в столице образовались 15-сантиметровые сугробы, а видимость на дороге сильно ухудшилась.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток в городе выпадет треть месячной нормы осадков.

Отмечается, что сильную снежную пургу жители столицы будут наблюдать в первой половине дня. При этом температура в регионе опустилась до нуля градусов, пишет РЕН ТВ.

Метеорологи также предупредили о гололедице на дорогах, спровоцированной сильными температурными передами, которые сохранятся в течение всей недели.

Ранее на 7 декабря столичный Гидрометцентр спрогнозировал облачную погоду с осадками в виде мокрого снега и гололедицу. По прогнозу, днем в Москве столбики термометров покажут от +1 до -1 градусов. Ночью температура опустится до -3 градусов. Ветер во вторник будет иметь юго-восточное направление и скорость 6–11 м/с. Возможны порывы до 15 м/c.

Накануне, 6 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал москвичей о надвигающемся снегопаде. Он добавил, что снегопад осложнит движение автотранспорта в городе минимум на два дня.