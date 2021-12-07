Синоптики рассказали о погоде в Москве 7 декабря

Облачная погода, осадки в виде мокрого снега и гололедица ожидаются в столице во вторник, 7 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от +1 до –1 градусов. Ночью температура опустится до –3 градусов. Местами ожидается гололед.

Ветер во вторник будет иметь юго-восточное направление и скорость 6–11 м/с. Возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление сохранится в пределах 745 мм ртутного столба.

6 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о надвигающемся снегопаде.

Он добавил, что снегопад, который начнется в Москве в ночь на вторник, осложнит движение автотранспорта в городе минимум на два дня.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о рекордном за последние 72 года количестве снега, которое выпадет во вторник. По его словам, 7 декабря в Москве может выпасть пятая часть от месячной нормы осадков.