Синоптик предупредил москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде

Во вторник, 7 декабря, в Москве может выпасть рекордное за последние 72 года количество снега — 14 мм. Об этом 6 декабря предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, такого снегопада в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 мм, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков и даже превысить его», — сказал Тишковец «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что 7 декабря в Москве может выпасть пятая часть от месячной нормы осадков. Самый сильный снегопад в этот день был зафиксирован в 1949 году — 12,7 мм.

Также Тишковец указал, что суточный рекорд для всего декабря остается за 1981 годом: тогда в городе за 24 часа выпало 23 мм осадков.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил, что 7 декабря в Москве ожидается снегопад и ветер до 15 м/c. В первой половине ночи температура воздуха составит –3…–5 градусов. По области столбики термометров опустятся до –7 градусов.

Москва окажется в зоне пересечения двух потоков. Днем и ночью во вторник, 7 декабря, в столице ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, местами он будет сильным. Ветер до 15 м/с, местами гололед.